https://ukraina.ru/20240521/1055201621.html

Сколько денег Крым взыщет с Украины и что заставит Киев заплатить России за ущерб – Джаралла

Сколько денег Крым взыщет с Украины и что заставит Киев заплатить России за ущерб – Джаралла - 21.05.2024 Украина.ру

Сколько денег Крым взыщет с Украины и что заставит Киев заплатить России за ущерб – Джаралла

Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал авиакатастрофу, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, а также... Украина.ру, 21.05.2024

2024-05-21T18:42

2024-05-21T18:42

2024-05-21T18:42

видео

владимир джаралла

эбрахим (ибрахим) раиси

хамас

владимир зеленский

украина

крым

иран

международный уголовный суд (мус)

ближний восток

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Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал авиакатастрофу, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, а также рассказал о том, какие последствия влечёт факт нелегитимного президентства Владимира Зеленского на Украине:00:20 - О причинах авиакатастрофы вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси;01:07 - Кто мог бы быть заинтересован в гибели президента Ирана?04:44 - Международный уголовный суд: обвинения в адрес лидеров Израиля и ХАМАС.07:58 - Крым: инструменты взыскания ущерба с Украины;09:49 - Об обстрелах и ущербе для Крыма;11:38 - Когда Крым предъявит взыскание Украине?12:05 - Что изменит факт окончания срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского?14:20 - О дальнейших действиях Владимира Зеленского.

украина

крым

иран

ближний восток

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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