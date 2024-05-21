Сколько денег Крым взыщет с Украины и что заставит Киев заплатить России за ущерб – Джаралла - 21.05.2024 Украина.ру
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Сколько денег Крым взыщет с Украины и что заставит Киев заплатить России за ущерб – Джаралла
Сколько денег Крым взыщет с Украины и что заставит Киев заплатить России за ущерб – Джаралла - 21.05.2024 Украина.ру
Сколько денег Крым взыщет с Украины и что заставит Киев заплатить России за ущерб – Джаралла
Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал авиакатастрофу, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, а также... Украина.ру, 21.05.2024
2024-05-21T18:42
2024-05-21T18:42
видео
владимир джаралла
эбрахим (ибрахим) раиси
хамас
владимир зеленский
украина
крым
иран
международный уголовный суд (мус)
ближний восток
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Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал авиакатастрофу, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, а также рассказал о том, какие последствия влечёт факт нелегитимного президентства Владимира Зеленского на Украине:00:20 - О причинах авиакатастрофы вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси;01:07 - Кто мог бы быть заинтересован в гибели президента Ирана?04:44 - Международный уголовный суд: обвинения в адрес лидеров Израиля и ХАМАС.07:58 - Крым: инструменты взыскания ущерба с Украины;09:49 - Об обстрелах и ущербе для Крыма;11:38 - Когда Крым предъявит взыскание Украине?12:05 - Что изменит факт окончания срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского?14:20 - О дальнейших действиях Владимира Зеленского.
украина
крым
иран
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, владимир джаралла, эбрахим (ибрахим) раиси, хамас, владимир зеленский, украина, крым, иран, международный уголовный суд (мус), ближний восток, сво, спецоперация, видео
Видео, Владимир Джаралла, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, ХАМАС, Владимир Зеленский, Украина, Крым, Иран, Международный уголовный суд (МУС), Ближний Восток, СВО, Спецоперация

Сколько денег Крым взыщет с Украины и что заставит Киев заплатить России за ущерб – Джаралла

18:42 21.05.2024
 
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Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал авиакатастрофу, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, а также рассказал о том, какие последствия влечёт факт нелегитимного президентства Владимира Зеленского на Украине:

00:20 - О причинах авиакатастрофы вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси;
01:07 - Кто мог бы быть заинтересован в гибели президента Ирана?
04:44 - Международный уголовный суд: обвинения в адрес лидеров Израиля и ХАМАС.
07:58 - Крым: инструменты взыскания ущерба с Украины;
09:49 - Об обстрелах и ущербе для Крыма;
11:38 - Когда Крым предъявит взыскание Украине?
12:05 - Что изменит факт окончания срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского?
14:20 - О дальнейших действиях Владимира Зеленского.
 
ВидеоВладимир ДжараллаЭбрахим (Ибрахим) РаисиХАМАСВладимир ЗеленскийУкраинаКрымИранМеждународный уголовный суд (МУС)Ближний ВостокСВОСпецоперация
 
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