Сколько денег Крым взыщет с Украины и что заставит Киев заплатить России за ущерб – Джаралла
Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла в эфире Украина.ру прокомментировал авиакатастрофу, в которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, а также рассказал о том, какие последствия влечёт факт нелегитимного президентства Владимира Зеленского на Украине:
00:20 - О причинах авиакатастрофы вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси;
01:07 - Кто мог бы быть заинтересован в гибели президента Ирана?
04:44 - Международный уголовный суд: обвинения в адрес лидеров Израиля и ХАМАС.
07:58 - Крым: инструменты взыскания ущерба с Украины;
09:49 - Об обстрелах и ущербе для Крыма;
11:38 - Когда Крым предъявит взыскание Украине?
12:05 - Что изменит факт окончания срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского?
14:20 - О дальнейших действиях Владимира Зеленского.
00:20 - О причинах авиакатастрофы вертолёта с президентом Ирана Эбрахимом Раиси;
01:07 - Кто мог бы быть заинтересован в гибели президента Ирана?
04:44 - Международный уголовный суд: обвинения в адрес лидеров Израиля и ХАМАС.
07:58 - Крым: инструменты взыскания ущерба с Украины;
09:49 - Об обстрелах и ущербе для Крыма;
11:38 - Когда Крым предъявит взыскание Украине?
12:05 - Что изменит факт окончания срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского?
14:20 - О дальнейших действиях Владимира Зеленского.