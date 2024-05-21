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Украинцы против: эксперты повторно решат, стирать ли имя Булгакова из публичного пространства Киева

Украинцы против: эксперты повторно решат, стирать ли имя Булгакова из публичного пространства Киева - 21.05.2024 Украина.ру

Украинцы против: эксперты повторно решат, стирать ли имя Булгакова из публичного пространства Киева

В родном городе известного советского писателя Михаила Булгакова намерены стереть любые упоминания о нем после формирования окончательной позиции Украинским институтом национальной памяти (УИНП), который настаивает на том, что творчество и само имя автора является пропагандой российской имперской политики

2024-05-21T17:39

2024-05-21T17:39

2024-05-21T17:40

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Новый виток борьбы с Булгаковым на Украина начался в начале этого года и связан с заключениями неких экспертов УИНП объявших, что пребывание объектов (географических, названий юридических лиц, памятников и памятных знаков), связанных с этим писателем, в публичном пространстве считается пропагандой РФ. Однако, общественное возмущение вынудило "экспертную комиссию" еще раз пересмотреть свои решения, дополнительно проанализировать и уточнить заключение относительно принадлежности объектов, посвященных Булгакову, к символике РФ. "Учитывая общественный запрос, согласно официальной информации, Украинский институт национальной памяти обратился в экспертную комиссию Украинского института национальной памяти по вопросам определения принадлежности объектов к символике российской имперской политики с просьбой дополнительно проанализировать и уточнить профессиональное заключение относительно принадлежности объектов (географических объектов, названий юридических лиц, памятников и памятных знаков), посвященных Михаилу Булгакову, к символике российской имперской политики", – сказано с опубликованном сообщении. В середине петиция на сайте Киевского городского совета с требованием убрать любые упоминания о Булгакове из публичного пространства столицы набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В Литературно-мемориальном музее Михаила Булгакова считают поверхностными выводы экспертной комиссии УИНП по Булгакову. Примечательно, что в начале российской спецоперации Владимир Зеленский цитировал Михаила Булгакова. В МИД РФ объяснили, с чем связана резкая смена риторики киевского режима в отношении писателя.

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новости, россия, киев, украина, михаил булгаков, писатель, дерусификация