https://ukraina.ru/20240521/1055202669.html

Участниками свободной экономической зоны стали 130 предприятий новых регионов РФ – Хуснуллин

Участниками свободной экономической зоны стали 130 предприятий новых регионов РФ – Хуснуллин - 21.05.2024 Украина.ру

Участниками свободной экономической зоны стали 130 предприятий новых регионов РФ – Хуснуллин

Свободная экономическая зона (СЭЗ), над созданием которой в новых регионах начали работать в начале российской спецоперации, объединила 130 предприятий и компаний Донбасса и Новороссии. Об этом 21 мая сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

2024-05-21T19:37

2024-05-21T19:37

2024-05-21T19:39

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Он уточнил, что благодаря СЭЗ, в указанных регионах будет создано почти десять тысяч новых рабочих мест. Хуснуллин напомнил, что Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области имеют огромный промышленный потенциал. Так, сейчас в авангарде реестра СЭЗ – крупнейшие отраслеобразующие предприятия, способные внести значительный вклад в увеличение валового регионального продукта. "Перезапуск экономики поможет вывести экономики новых субъектов РФ из разряда дотационных. Кроме того, в ДНР и ЛНР ряд инвестпроектов в жилищном строительстве позволит сформировать рынок первичного жилья", – добавил российский вице-премьер.Чем сегодня живет Донбасс читайте сюжете "Украина.ру".

https://ukraina.ru/20240403/1054288142.html

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новости, марат хуснуллин, россия, донбасс, луганская народная республика, новые регионы, промышленность, экономика