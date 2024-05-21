Участниками свободной экономической зоны стали 130 предприятий новых регионов РФ – Хуснуллин - 21.05.2024 Украина.ру
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Участниками свободной экономической зоны стали 130 предприятий новых регионов РФ – Хуснуллин
Участниками свободной экономической зоны стали 130 предприятий новых регионов РФ – Хуснуллин - 21.05.2024 Украина.ру
Участниками свободной экономической зоны стали 130 предприятий новых регионов РФ – Хуснуллин
Свободная экономическая зона (СЭЗ), над созданием которой в новых регионах начали работать в начале российской спецоперации, объединила 130 предприятий и компаний Донбасса и Новороссии. Об этом 21 мая сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
2024-05-21T19:37
2024-05-21T19:39
новости
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донбасс
луганская народная республика
новые регионы
промышленность
экономика
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Он уточнил, что благодаря СЭЗ, в указанных регионах будет создано почти десять тысяч новых рабочих мест. Хуснуллин напомнил, что Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области имеют огромный промышленный потенциал. Так, сейчас в авангарде реестра СЭЗ – крупнейшие отраслеобразующие предприятия, способные внести значительный вклад в увеличение валового регионального продукта. "Перезапуск экономики поможет вывести экономики новых субъектов РФ из разряда дотационных. Кроме того, в ДНР и ЛНР ряд инвестпроектов в жилищном строительстве позволит сформировать рынок первичного жилья", – добавил российский вице-премьер.Чем сегодня живет Донбасс читайте сюжете "Украина.ру".
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новости, марат хуснуллин, россия, донбасс, луганская народная республика, новые регионы, промышленность, экономика
Новости, Марат Хуснуллин, Россия, Донбасс, Луганская Народная Республика, Новые регионы, промышленность, экономика

Участниками свободной экономической зоны стали 130 предприятий новых регионов РФ – Хуснуллин

19:37 21.05.2024 (обновлено: 19:39 21.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкБрифинг вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Брифинг вице-премьера РФ Марата Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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Свободная экономическая зона (СЭЗ), над созданием которой в новых регионах начали работать в начале российской спецоперации, объединила 130 предприятий и компаний Донбасса и Новороссии. Об этом 21 мая сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
"Новые регионы восстанавливают свою индустриальную мощь: участниками свободной экономической зоны стали уже 130 предприятий и компаний. В общей сложности они направят порядка 59 млрд рублей на развитие своих инвестпроектов и обеспечат занятость более 55 000 жителей Донбасса и Новороссии", – говорится в телеграм-канале первого заместителя председателя правительства.
Он уточнил, что благодаря СЭЗ, в указанных регионах будет создано почти десять тысяч новых рабочих мест.
Хуснуллин напомнил, что Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области имеют огромный промышленный потенциал. Так, сейчас в авангарде реестра СЭЗ – крупнейшие отраслеобразующие предприятия, способные внести значительный вклад в увеличение валового регионального продукта.

"Перезапуск экономики поможет вывести экономики новых субъектов РФ из разряда дотационных. Кроме того, в ДНР и ЛНР ряд инвестпроектов в жилищном строительстве позволит сформировать рынок первичного жилья", – добавил российский вице-премьер.

Чем сегодня живет Донбасс читайте сюжете "Украина.ру".
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