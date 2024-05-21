МИД РФ передал зарубежным представительствам обзор украинских преступлений
19:17 21.05.2024 (обновлено: 19:19 21.05.2024)
© Настоящий Гладков телеграм-канал
© Настоящий Гладков телеграм-канал
Обзор нарушений украинской армией норм международного гуманитарного права Министерство иностранных дел РФ передало в свои зарубежные представительства. Об этом во вторник заявил посол по особым поручениям ведомства по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
"Подготовили и передали в наши зарубежные представительства обзор наиболее значимых нарушений норм международного гуманитарного права вооруженными формированиями киевского режима за период с 01.01.2024 по 31.03.2024", – говорится в его телеграм-канале.
В частности, зарубежные представительства получили подробную информацию об обстрелах, данные о пострадавших и погибших мирных гражданах, проживающих в прифронтовых регионах РФ.
Прежде Мирошник высказывался по поводу трибунала для украинского режима.
Ранее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал имена 17 мирных жителей, которые погибли в результате террористической атаки украинской армии 12 мая в городе Белгороде.
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