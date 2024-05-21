МИД РФ передал зарубежным представительствам обзор украинских преступлений

Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть Пока что на уровне властей, и в США, и в Европе есть желание, как можно дольше удержать Украину на плаву любой ценой, даже ценой эскалации напряженности с Россией, даже ценой угрозы перерастания войны в европейскую, считает Ростислав Ищенко.