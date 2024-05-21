МИД РФ передал зарубежным представительствам обзор украинских преступлений - 21.05.2024 Украина.ру
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МИД РФ передал зарубежным представительствам обзор украинских преступлений
МИД РФ передал зарубежным представительствам обзор украинских преступлений - 21.05.2024 Украина.ру
МИД РФ передал зарубежным представительствам обзор украинских преступлений
Обзор нарушений украинской армией норм международного гуманитарного права Министерство иностранных дел РФ передало в свои зарубежные представительства. Об этом во вторник заявил посол по особым поручениям ведомства по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
2024-05-21T19:17
2024-05-21T19:19
новости
родион мирошник
россия
белгородская область
курская область
новые регионы
обстрелы
жертвы
сво
всу
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В частности, зарубежные представительства получили подробную информацию об обстрелах, данные о пострадавших и погибших мирных гражданах, проживающих в прифронтовых регионах РФ. Прежде Мирошник высказывался по поводу трибунала для украинского режима. Ранее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал имена 17 мирных жителей, которые погибли в результате террористической атаки украинской армии 12 мая в городе Белгороде.
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белгородская область
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новости, родион мирошник, россия, белгородская область, курская область, новые регионы, обстрелы, жертвы, сво, всу
Новости, Родион Мирошник, Россия, Белгородская область, Курская область, Новые регионы, обстрелы, жертвы, СВО, ВСУ

МИД РФ передал зарубежным представительствам обзор украинских преступлений

19:17 21.05.2024 (обновлено: 19:19 21.05.2024)
 
© Настоящий Гладков телеграм-канал
© Настоящий Гладков телеграм-канал
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Обзор нарушений украинской армией норм международного гуманитарного права Министерство иностранных дел РФ передало в свои зарубежные представительства. Об этом во вторник заявил посол по особым поручениям ведомства по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
"Подготовили и передали в наши зарубежные представительства обзор наиболее значимых нарушений норм международного гуманитарного права вооруженными формированиями киевского режима за период с 01.01.2024 по 31.03.2024", – говорится в его телеграм-канале.
В частности, зарубежные представительства получили подробную информацию об обстрелах, данные о пострадавших и погибших мирных гражданах, проживающих в прифронтовых регионах РФ.
Прежде Мирошник высказывался по поводу трибунала для украинского режима.
Ранее в этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал имена 17 мирных жителей, которые погибли в результате террористической атаки украинской армии 12 мая в городе Белгороде.
Ростислав Ищенко интервью
24 февраля, 06:40
Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая местьПока что на уровне властей, и в США, и в Европе есть желание, как можно дольше удержать Украину на плаву любой ценой, даже ценой эскалации напряженности с Россией, даже ценой угрозы перерастания войны в европейскую, считает Ростислав Ищенко.
 
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