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Обстановка под Харьковом, атаки ВСУ, насильственная мобилизация. Главное на Украине на 13:00 21 мая

Обстановка под Харьковом, атаки ВСУ, насильственная мобилизация. Главное на Украине на 13:00 21 мая - 21.05.2024 Украина.ру

Обстановка под Харьковом, атаки ВСУ, насильственная мобилизация. Главное на Украине на 13:00 21 мая

Украина.ру, 21.05.2024

2024-05-21T13:00

2024-05-21T13:00

2024-05-21T13:00

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Российские военные успешно наступают в районе харьковских Липцов, под контролем часть дорог. ВСУ пытаются атаковать российские территории. Кабмин Украины обязал бизнесменов доставлять работников в военкоматыГлава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала рассказал, что в регионе продвигается линия фронта."Линия фронта продвигается. Она, так скажем, не сильно в глубине обороны противника, но потихонечку наши подразделения ее выравнивают… Как я уже сказал, занимают более удобные позиции для дальнейшего наступления", - отметил Ганчев.По его словам, российские войска успешно наступают в районе Липцов Харьковской области, они контролируют основные высоты и часть дорог, которые ВСУ могут использовать для подтягивания резервов.По его словам, Волчанск остается самой горячей точкой на территории Харьковской области.Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся сдержать наступление российских войск любой ценой и подтягивают резервы к Волчанску."Резервы они тянут откуда только могут. Даже с Купянского направления, нам известно о том, что часть войск была переброшена. Они прекрасно понимают, что Волчанск является стратегическим местом… что им нужно там сдерживать. Я думаю, задача военного руководства Украины стоит именно такая – сдержать любой ценой", - предположил Ганчев.Он добавил, что, по имеющейся у него информации, ВСУ перебросили резервы и с южного направления, со стороны Краматорска.При этом российские войска уже контролируют около 40 процентов территории Волчанска."Наши ребята контролируют порядка 40% города. Они глубоко вклинились в оборону, выбили врага, насколько смогли. Улучшили, так скажем, свои позиции и продолжают дальше движение к речке Волчья, которая делит города на две части… Северная часть города уже полностью освобождена", - сказал Ганчев.Журнал Economist пишет, что многие украинские солдаты разгневаны из-за успехов российских сил в Харьковской области.Некоторые из них считают, что продвижение российских сил в регионе стало результатом некомпетентности или даже предательства со стороны украинских властей."Также распространяются теории заговора о том, что политики в Киеве или Вашингтоне могут передать Харьков в преддверии... мирного соглашения", - говорится в материале.Атаки ВСУДнем во вторник киевский режим предпринял неудачную попытку совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России.Однако, по данным Минобороны РФ, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон в небе над Белгородской областью.С утра украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Обстрел возобновился в 9.10 и до 9.50 были обстреляны Кировский и Петровский районы Донецка семью снарядами указанного калибра, три снаряда было выпущено по Кировскому району Макеевки.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.В результате непрекращающегося с раннего утра обстрела Петровского района Донецка погиб мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате террористических атак есть человеческие жертвы. По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов по улице Добровольского погиб мужчина. Его анкетные данные устанавливаются", - написал мэр в своем телеграм-канале.Кроме того, повреждены жилые дома, торговый центр, объекты инфраструктуры: выбито остекление окон, осколками посечены стены и кровли зданий, газовая труба.Также украинские войска выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров по центру Горловки.А в 10.10 ВСУ выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки,Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.Кроме прочего, украинский дрон-камикадзе атаковал сельхозпредприятие в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков."Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия: посечены складские помещения и ангары с техникой, также произошло возгорание емкости с топливом", — написал Гладков.По его словам, пожарные расчеты оперативно ликвидировали последствия.Село Вознесеновка расположено в пяти километрах от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.Ранее во вторник губернатор информировал, что при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка Шебекинского округа повреждены оборудование, забор и дезбарьер для транспорта на территории сельскохозяйственного предприятия.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в общении с журналистами во вторник заверил, что Россия видит бесчеловечные обстрелы спальных районов в приграничных районах страны и принимает меры."Мы продолжаем специальную военную операцию. Мы по-прежнему видим совершенно бесчеловечные обстрелы гражданских объектов, собственно, жилых районов, спальных районов в приграничных районах на территории России. И мы принимаем соответствующие меры", - сказал Песков.Насильственная мобилизация и безжалостность к бойцамПравительство Украины уполномочило руководство предприятий и организаций доставлять своих военнообязанных сотрудников в военкоматы. Соответствующее постановление опубликовали на сайте Кабмина.Со вступлением в силу закона об ужесточении мобилизации Кабмин принял изменения, детализирующие обязанности работодателей по организации военного учета, которые могут быть вовлечены в состав групп оповещения резервистов и военнообязанных по месту их работы или учебы.Согласно постановлению, "руководители предприятий, учреждений, организаций... обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных путем их перевозки от предприятия (учреждения, организации) к пунктам сбора районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматы на Украине - ред.) или воинских частей".Кроме того, юрлица обязаны уведомлять военкоматы о том, кто отказался брать повестки или уволился.По данным Кабмина, повестки помимо сотрудников военкоматов могут вручать представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских администраций, представители предприятий и учреждений, где работают или обучаются граждане мобилизационного возраста, представители подразделений разведывательных органов.Коме того, Кабмин уполномочил сотрудников центрального управления или региональных органов СБУ вручать повестки на всей территории Украины.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая.Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.Британский эксперт Александр Меркурис рассказал, об отчаянном положении украинских военных на фронте.По его словам, Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский не реагируют на просьбы попавших в окружение в районе Красногоровки в ДНР военных позволить им отступить."Есть сообщения, что украинский гарнизон попал в окружение на северо-западе Красногоровки к югу от Авдеевки. Они посылают сообщение за сообщением Киеву, умоляя о разрешении отступить из Красногоровки, опасаясь, что дороги вокруг них перекрываются, жалуясь на то, что они не получают подкрепления или техники, и говорят, что если они останутся там, где находятся сейчас, они попадут в ловушку и в экстренном порядке просят разрешить им вывести силы", - рассказал Меркурис в видеозаписи на Youtube-канале.Как отметил Меркурис, Зеленский и Сырский остаются "глухими", не реагируя на просьбы военных. Вместо этого, по словам эксперта, они настаивают на том, чтобы украинские силы в Красногоровке продолжали удерживать позиции "вероятно, до последнего человека".Бывший советник его офиса Алексей Арестович* вообще заявил, что режим Зеленского привел Украину к катастрофе."Пять лет назад Владимир Зеленский получил уникальный шанс изменить страну. Но это катастрофа, квалифицировать иначе чем катастрофа это нельзя. Возьмите предвыборную программу, что он там молол и лепетал, и сравните с тем, что есть, и вы поймете, что нас обманули", - сказал Арестович в видео, опубликованном в его телеграм-канале.Он отметил, что шанс изменить страну, предоставленный ему народом, упущен, "все слито в унитаз". При этом добавил, что "народ лишен надежды", поскольку ничего из обещанного не было выполнено режимом Зеленского."Повальное бегство от ответственности стало общим стилем государственного управления, подписываются только коррупционные решения. Результат пятилетнего президентства – отрицательное улучшение или, проще говоря – катастрофа", - резюмировал он.* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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