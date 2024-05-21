https://ukraina.ru/20240521/1055190693.html

Волна репрессий, провалы ВСУ, тревожная ситуация на ЗАЭС. Главное на Украине на утро 21 мая

Волна репрессий, провалы ВСУ, тревожная ситуация на ЗАЭС. Главное на Украине на утро 21 мая - 21.05.2024 Украина.ру

Волна репрессий, провалы ВСУ, тревожная ситуация на ЗАЭС. Главное на Украине на утро 21 мая

Украина.ру, 21.05.2024

2024-05-21T09:00

2024-05-21T09:00

2024-05-21T09:47

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Киев ждет масштабная волна репрессий из-за нелегитимности Зеленского. На Украине звучит воздушная тревога и взрывы, ВС РФ ударили по железнодорожной станции и заняли населенный пункт в ДНР. Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС тревожной и очень хрупкойНакануне срок полномочий Владимира Зеленского истек. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что они сейчас "не ко времени".Председатель совета движения "Другая Украина", доктор юридических наук Виктор Медведчук во вторник указал, что с 21 мая на Украине нелегитимен не только Зеленский, но и вся вертикаль власти."Учитывая, что выборы президента Украины не проводились, а полномочия президента Зеленского заканчиваются 21 мая 2024 года, председатели местных государственных администраций не смогут выполнять свои полномочия после указанной даты согласно статье 8 закона Украины "О местных государственных администрациях" от 9 апреля 1999 года № 586-ХIV: "Председатели местных государственных администраций назначаются на должности президентом Украины по представлению КМ Украины на срок полномочий президента Украины", — отметил украинский политик.Политолог Сергей Михеев в свою очередь указал, что все подписанные Зеленским после окончания срока президентства документы могут быть оспорены и являются недействительными бумажками."С 21 мая законность пребывания Зеленского на посту руководителя Украины вызывает вопросы даже по украинским законам. Ясно, что сейчас они придумают какую-то справку, конституционный суд что-то там выпишет, но по большому счету его пребывание на посту руководителя страны, главнокомандующего – незаконно. И тогда кто он? Для нас это важно в контексте переговоров. Это не может быть неважно. Потому что любая бумажка, подписанная Зеленским после 21 мая будет абсолютно недействительной, в случае, если кто-то захочет ее оспорить, ее можно будет на гвоздик в сортире повесить", — сказал Михеев.Эксперт считает, что любой человек, сменивший Зеленского на посту, в будущем сможет оспорить все то, что он будет делать после окончания срока полномочий.В этом случае гарантий выполнения каких-либо соглашений и результатов переговоров с Зеленским нет, подчеркнул Михеев.По мнению политолога, решение не проводить выборы президента в назначенный срок было принято Зеленским под давлением США.Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что киевский режим готовит масштабную волну репрессий, чтобы запугать всех, кто поставит под сомнение легитимность Зеленского."Зеленский будет не просто цепляться за власть, но и повышать градус репрессий. На подконтрольной ему территории постукраинского пространства уже санкционировано проведение масштабной волны репрессий, чтобы окончательно задавить любое инакомыслие и запугать всех, кто поставит под сомнение легитимность Зеленского", - сказал Рогов.По его словам, моделью западной демократии лицемерно прикрывают диктатуру и хаос на временно оккупированных южнорусских землях."Зеленский одержим властью и теми сверхприбылями, которые ему дает удержание у власти путем продолжения боевых действий. Зеленский будет продолжать обогащаться на смертях людей и на человеческом горе до тех пор, пока мы не освободим местных жителей от этого оккупационного и нелегитимного режима", - предупредил Рогов.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что Зеленский будет цепляться за президентское кресло до последнего, так как лишиться для него власти смерти подобно."Он натворил столько преступлений, что любая следующая власть, пусть даже такая же антироссийская, привлечет его к уголовной ответственности", - сказал Сальдо.По его словам, сегодня Зеленский крепко уцепился за власть и не собирается ее "выпускать из своих лап"."А его оголтелый военно-политический курс для Украины самоубийственен", - подчеркнул губернатор.Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет указал, что Зеленский войдет в историю как самый кровавый президент Украины, который принес украинскому народу одни слезы.По его словам, Зеленский из президента Украины превратился в военного преступника, которого ненавидит собственный народ."Но Зеленский упорно изо всех сил цепко продолжает держаться за установленную им власть диктатуры", - отметил депутат.Первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров добавил, что следующей ступенью карьеры Зеленского может стать народный трибунал Донбасса, перед которым ему рано или поздно придется ответить за содеянное.Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов обратил внимание на то, что дальнейшее пребывание Владимира Зеленского в руководстве Украины является силовым захватом власти.По его словам, международное сообщество должно осудить узурпацию власти на Украине."Данный факт указывает на то, что уже сегодня международным сообществом должны быть предприняты меры по свержению военного диктатора Зеленского и установлению легитимной власти на Украине", - сказал Смирнов.Примечательно, что на официальном сайте главы Украины появилась петиция, в которой высказывается требование отправить Владимира Зеленского на фронт. Для рассмотрения петиции нужно собрать не менее 25 тысяч подписей.Ее уже подписали около 1,5 тысячи украинцев. Они считают, что Зеленский потерял свою легитимность и должен быть направлен на фронт.Провалы ВСУВо вторник в Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги в Черкасской и Кировоградской областях звучит более шести часов. На остальные указанные регионы тревога распространилась в 06.53 утра.Украинское телевидение информировало о серии взрывов в Харькове. Очевидцы сообщили о пожаре в городе.Мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале подтвердил информацию о взрывах. Также он рассказал о повреждении объекта транспортной инфраструктуры."Относительно утреннего прилета – целью был объект транспортной инфраструктуры", - написал он.О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил.Мэр Одессы Геннадий Труханов в своем телеграм-канале написал о взрывах в городе и призвал жителей прятаться в укрытия.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, рассказал, что Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожной станции в Черноморске Одесской области.Он добавил, что около трех ночи был еще один удар, с повторной детонацией, в городе частично пропало электричество.По его словам, составы, везущие военную технику и снаряды через Затоку из Румынии, по пути заходят для пересортировки на станцию морского порта.Он добавил, что рядом со станцией имеется множество складских помещений, а таможенный пост "Ильичевск" иногда используется как пункт временной дислокации военных и иностранных наемников."Итоги прилетов пока выясняем, достоверно известно о том, что после второго взрыва, с детонацией, в сторону железнодорожной станции выехало семь "скорых", - рассказал подпольщик.Телеграм-канал "Военкоры русской весны" информировал, что бойцы 9-й бригады ВС РФ заняли поселок Нетайлово в Донецкой Народной Республике (ДНР).Отмечается, что уцелевшие в ходе штурма бойцы Вооруженных сил Украины бросили свои позиции вместе с вооружением. Также они не смогли удержать участок южнее поселка и продолжили отступление.Кроме Нетайлово, российские солдаты заняли три лесополосы.Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал о бегстве солдат ВСУ с позиций в Парасковиевке на Угледарском направлении. По его словам, это произошло благодаря натиску российской артиллерии и интенсивной работе воздушно-космических сил.Также российские системы ПВО успешно отразили попытку киевского режима совершить террористическую атаку и сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Миноброны РФ.Несмотря на плачевное положение ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, за минувшие сутки украинские войска 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Шестнадцать обстрелов - на Донецком направлении. Два обстрела - на Горловском направлении. Всего выпущена 41 единица различных боеприпасов", - указало представительство.Поступили сведения о ранении девяти мирных жителей.Накануне поздно вечером ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Горловке.В ночь на вторник ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка."Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 01.10 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - рассказали в представительстве.Также с 0.45 по 1.00 украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.Тревожная ситуация на ЗАЭССитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается тревожной и очень хрупкой. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Я бы сказал, что ситуация продолжает оставаться тревожной, потому что в данный момент продолжается военная активность, и у нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности. Вы, возможно, помните, в апреле было несколько атак беспилотников... в том числе на один из реакторов, поэтому ситуацию я бы описал как очень хрупкую", - сказал Гросси.В начале апреля произошла серия ударов беспилотников по ЗАЭС. Гросси, обращаясь к Совету Безопасности ООН 15 апреля, призвал к немедленному прекращению "безрассудных атак" и максимальной военной сдержанности. Спустя три дня, 18 апреля, ЗАЭС сообщила группе экспертов МАГАТЭ, находящейся на объекте, что была предпринята еще одна попытка атаки дронов - на учебный центр станции.Гросси заверил также, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ежедневном режиме следит за развитием событий вокруг Запорожской АЭС."Мы постоянно следим за развитием событий - день за днем", - сказал гендиректор.Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита Гросси на станцию.Он также подчеркнул, что соблюдение принципов, установленных Агентством с начала украинского конфликта, позволит избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС."Я бы сказал, что нам нужно убедиться в том, что семь неотъемлемых столпов ядерной безопасности в рамках пяти основных принципов, которые я установил с самого начала конфликта, соблюдаются. Если все они будут соблюдаться, если их не будут нарушать, то, думаю, у нас есть шанс избежать ядерной аварии", - сказал гендиректор МАГАТЭ.Гросси в 2023 году предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, рафаэль гросси, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, донецкая народная республика, россия, украина, владимир зеленский, легитимность, президент, выборы, киев