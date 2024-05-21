https://ukraina.ru/20240521/1055200235.html

"Луч света в тёмном царстве"? Почему президент Болгарии напомнил о том, что Россию победить нельзя

"Луч света в тёмном царстве"? Почему президент Болгарии напомнил о том, что Россию победить нельзя - 21.05.2024 Украина.ру

"Луч света в тёмном царстве"? Почему президент Болгарии напомнил о том, что Россию победить нельзя

Украина не может победить Россию, поэтому Западу нельзя представлять продолжение войны и невозможную победу над Россией как единственное возможное решение текущего конфликта. Такое мнение высказал на днях президент Болгарии Румен Радев

2024-05-21T18:51

2024-05-21T18:51

2024-05-21T18:51

эксклюзив

болгария

украина

россия

роберт фицо

владимир зеленский

нато

ес

президент

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102037/01/1020370109_0:0:2887:1624_1920x0_80_0_0_7a9c724edb502605b0170b31bcedcb3e.jpg

По словам болгарского лидера, дальнейшее продолжение боевых действий полностью опустошит Украину и крайне отрицательно скажется на будущем всей Европы."С оружием, без оружия – мы идем к одному и тому же результату. Мы должны это осознать. Разница будет в тысячах человеческих жертв и опустошенной стране, за восстановление которой нам придется платить, и это неизбежно", - процитировало слова Радева издание Euractiv.Президент Болгарии полагает, что ситуация в Европе подошла к той опасной черте, за которой любые голоса за мир на Украине встречаются выстрелами. По его мнению, об этом свидетельствует попытка убийства премьер-министра Словакии Роберта Фицо радикальным фанатиком из-за его поддержки мира.Радев считает, что созданию в Европе атмосферы, в которой подобные преступления становятся возможными, способствовали многие партии, политики и СМИ, выставляя каждый инакомыслящий голос как пророссийский. По словам Радева, это "крайне несправедливо" и неверно.Не в первый раз президент Болгарии, которая, к слову, является членом НАТО и ЕС, сомневается в целесообразности военной поддержки Украины. В начале декабря прошлого года Радев вернул в парламент для дальнейшего обсуждения закон о ратификации соглашения по безвозмездной передаче Киеву ста списанных бронетранспортеров.По мнению президента, болгарские парламентарии тогда не учли потребности пограничной полиции и пожарной охраны страны. Предусмотренная для передачи Украине бронетехника большой грузоподъемности могла бы быть использована для охраны болгарской границы и оказания помощи жителям в случае катастроф и аварий, в том числе в труднодоступных районах, подсчитал Радев.Позже парламент Болгарии снял вето президента, а министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы на доставку техники на Украину.В конце февраля этого года министр обороны Болгарии Тодор Тагаев сообщил, что бронетранспортеры в ближайшее время отправятся на Украину и что виды вооружения с более высоким приоритетом уже давно отправлены Киеву.Болгарский политик, лидер партии "Возрождение отечества" Николай Малинов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что европейские политики постепенно начинают осознавать невозможность поражения России на поле боя. По его словам, военно-технических средств, с помощью которых это можно было бы сделать и не довести при этом конфликт до Третьей мировой войны, попросту не существует."Когда у Радева в 2023 году в гостях был Зеленский со своей шайкой, они заговорили про "победу над Россией". На втором слове Радев прервал Зеленского и сказал, что про "победу" он может говорить у себя, а в кабинете у президента Болгарии, которая к тому же не является стороной в конфликте, они будут говорить про мир", - рассказал Малинов.Поставлять оружие на Украину – лишь подливать масло в огонь, добавил политик. По его словам, это прекрасно знает президент Болгарии и поэтому он выступает против таких поставок. Однако среди европейских политиков очень мало таких, как Радев, отметил Малинов."Поэтому я позволю себе сравнить Радева с лучом света в темном царстве. Ни один из европейских политиков не пытается сформулировать для себя, что такое победа Украины и как он это себе представляет. Прийти, постучаться в ворота Кремля и сказать – сдавайтесь! В этом контексте то, что говорит Радев, это действительно зерно разума в Европе", - полагает болгарский политик.Малинов напомнил, что в европейских странах доминируют парламентские республики. По его словам, парламентскими выборами проще манипулировать и контролировать их итоги. Тем не менее, в соответствии с конституцией Болгарии президент избирается общенародным голосованием, его не назначает парламент."Несмотря на то, что у Радева не очень много полномочий, авторитет у него колоссальный. Болгарский народ по своей сути русофильский, поэтому он избрал русофила в президенты. Несмотря на давление Запада и, если говорить откровенно, американского посольства, Радев пытается действовать настолько независимо, насколько это возможно. Не всегда это удается, но эту линию надо поддерживать", - подытожил Николай Малинов.По мнению болгарского политолога Владимира Трифонова, высказывание Румена Радева, сделанное несколько дней после потрясшего Европу покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, следует рассматривать в нескольких контекстах.С другой стороны, выступление Радева имеет и внутриполитическую составляющую, считает эксперт. По мнению Трифонова, президент выражает позицию, которую разделяет значительная часть населения Болгарии, однако эта часть представлена в структурах власти очень скромно."Высказывания Радева вызвали серьезный общественный резонанс и они, несомненно, повышают авторитет президента среди этого сегмента болгарского общества. Но не следует забывать, что предыдущим парламентом были внесены изменения в Конституцию Болгарии, в соответствии с которыми полномочия президента были серьезно ограничены, а роль Национального собрания усилена", - отметил Трифонов.Политолог напомнил, что 9 июня в Болгарии должны пройти досрочные парламентские выборы. За несколько недель до голосования перевес на стороне партии ГЕРБ (“Граждане за европейское развитие Болгарии”), коалиции ПП-ДБ ("Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"), а также ДПС (“Движение за права и свободы”), которые придерживаются критической, переходящей в откровенную враждебность линии по отношению к России и выступают за продолжение и даже усиление поддержки Украины, подчеркнул Трифонов.На практике только две партии, которые, по прогнозам социологов, пройдут в парламент - „Возрождение“ и БСП (Болгарская социалистическая партия), выступают за более взвешенную и осторожную политику по отношению к украинскому конфликту, рассказал политолог."Некоторые меньшие формирования, такие, как недавно сформированная коалиция „Солидарная Болгария”, а также коалиция „Левица“, тоже выступают за разрешение конфликта между Москвой и Киевом путем переговоров и явно подчеркивают в своих сообщениях, что Болгария не должна быть вовлечена в войну. У них есть определенные шансы попасть в следующий парламент и, соответственно, получить больше возможностей для отстаивания своих позиций. Но еще предстоит выяснить, произойдет ли это", - отметил Трифонов.С другой стороны, президента Болгарии за его высказывания ряд болгарских политических комментаторов, выступающих с проатлантической и антироссийской позиции, подверг резкой критике, продолжил эксперт. Однако их обвинения в том, что Радев едва ли не делает поворот в сторону Москвы, кажутся безосновательными, полагает политолог."Болгарский президент, который является генералом НАТО, неоднократно подчеркивал своими действиями приверженность действующему внешнеполитическому курсу страны. Он никогда не выступал за изменение этого курса, если усилия направлены на то, чтобы максимально защитить национальные интересы Болгарии в рамках организаций, в которых состоит его страна – ЕС и НАТО, а также на заботу о безопасности государства", - заявил Трифонов.По мнению политолога, последние выступления Радева вряд ли существенно повлияют на соотношение политических сил в Болгарии. Прозападные партии, скорее всего, продолжат играть ведущую роль и после выборов 9 июня, предположил Трифонов. Их внешняя политика соответствует линии Евросоюза и США, и они это неоднократно доказали на практике. Скорее всего, они снова сформируют правительство и продолжат следовать заданной модели поведения, подытожил Владимир Трифонов.Ещё о происходящем в Южной Европе читайте в материале Вучич не Жуков. "Биполярная" сербская политика ведёт страну к самоуничтожению

https://ukraina.ru/20240220/1053421052.html

https://ukraina.ru/20231205/1051750225.html

https://ukraina.ru/20240521/1055195465.html

болгария

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, болгария, украина, россия, роберт фицо, владимир зеленский, нато, ес, президент, конфликт