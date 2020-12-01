На прошлой неделе на полигоне «Широкий лан» под Николаевом прошли учения украинской армии с учётом опыта, полученного противоборствующими сторонами в результате войны в Нагорном Карабахе. Украина надеется применить этот опыт для войны в Донбассе

В четверг 26 ноября на полигоне «Широкий лан» под Николаевом завершились учения Вооружённых сил Украины.

«Цель — показать новые формы, методы, способы применения подразделений воинских частей различных родов войск. Вы сегодня видели здесь и авиацию воздушных сил, вы сегодня видели и беспилотную авиацию, вы видели и действия механизированной бригады, и самое главное, что все это увязано в один замысел», — заявил присутствовавший на учениях главнокомандующий ВСУ, глава Генштаба Руслан Хомчак.

Он подчеркнул, что учения на «Широком лане» — не единственные. Практически одновременно на других полигонах проводились и участия Сил специальных операций, Военно-морских сил и другие. Украинская гордость несёт смерть армянам в Карабахе. Как Баку перековал орала на мечи © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Легенда учений — освобождение временно оккупированных районов Донбасса», — сообщило о цели учений «Военное телевидение Украины».

Во время учений учитывался не только опыт ВСУ, полученный в Донбассе, но и опыт недавней войны в Нагорном Карабахе.

«Горная местность немного отличается от нашей, поэтому мы берём максимально, что подходит нам», — сообщил командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Он же рассказал, что именно из опыта войны в Нагорном Карабахе использовали украинские военные на учениях. В первую очередь речь шла о применении беспилотников различных видов. Среди них и принадлежащие Азербайджану Ан-2, которые специально модернизировали для этих целей. Украина же решила в этом случае использовать другие машины.

«Вы сегодня наблюдали пролёт легкомоторных самолётов. Во время войны в Нагорном Карабахе они были использованы, чтобы выявить систему ПВО противника и уничтожить её», — заявил Павлюк. Окопы и беспилотники: как на Украине и в Донбассе учли опыт Карабаха © REUTERS, Aziz Karimov

Самолёты, о которых он рассказывал, А-22. Они, как и Ан-2, тоже связаны с авиаконструкторским бюро Антонова. Более того, эти самолёты тоже хорошо известны в России, пусть и не как Ан-2.

Старые знакомые

Компанию «Аэропракт», которая и производит А-22, основали два бывших конструктора АНТК им. Антонова Юрий Яковлев и Олег Литовченко.

«В 1991 году основали украинско-финское предприятие. Финские инвесторы поверили в возможности самолётов и вложили $30 тыс. Было построено два самолёта. Но хотелось, чтобы было всё своё. И в 1993 году мы с партнёром открыли своё самостоятельное производство самолётов на вырученные деньги», — рассказывал в 2018 году в интервью изданию «Бизнес.Цензор» Яковлев об истории компании.

В том же 1993 году самолёт компании А-20 выиграл конкурс сверхлёгких воздухоплавательных аппаратов в Санкт-Петербурге, и компания начала поставки по миру. Среди покупателей были Венгрия, США, Сингапур, ОАЭ и Россия.

Примечательно, что все четыре аварии с А-22 произошли в России. Так, в июне 2014 года А-22 потерпел крушение в Еврейской автономной области. В августе 2016 года произошло крушение самолёта этой модели в Ханто-Мансийском автономном округе, а в августе 2018 года — в Красноярском крае.

Все эти аварии были смертельными. В марте 2015 года А-22 совершил вынужденную посадку на остров в акватории Оби из-за отказа двигателей. Пилот и пассажир не пострадали.

Несмотря на это А-22, пользуется спросом во всём мире. Карабахский сценарий: Украина нанесла первые удары турецкими беспилотниками © пресс-служба СНБО

«В Украине [продаём] не много, 2-3 самолета в год. Все остальные самолеты экспортируем больше чем в 40 стран. <…> В Австралию продаем [больше всего] — около 20 в год. Там очень организованный и порядочный дилер. Неплохо продаются в Испании, Франции. В США отправляем около 7 самолётов. Также в Чили, Аргентину, Панаму», — рассказывал Яковлев в 2018 году.

В 2016 году выручка предприятия составила $1 млн.

По словам Яковлева, в 2017 году его предприятие произвело 91 самолёт, среди которых был и А-22, и более новый А-32. В 2018 году «Аэропракт» нарастил выпуск до 96 единиц. В ЕС А-22 продавали по цене в €45 тыс. за самолёт, а за более новый самолёт А-32 — за €55 тыс.

В истории успеха украинской авиакомпании было лишь две «ложки дёгтя»: она принадлежала иностранцу, а детали, используемые для производства, не украинские.

Полный интернационал

Если разыскивать информацию об ООО «Аэропракт» в украинских базах данных, можно узнать, что владеет компанией гражданин Объединённых Арабских Эмиратов — Хуссейн Али Рашид Аль Муалла. С ним Яковлев и Литовченко познакомились в 1995 году. Зеленский, атакуй! Как на Украине восприняли договор по Нагорному Карабаху © пресс-служба президента Украины

«Поездка в ОАЭ была почти авантюрной. Кое-как доставили туда самолёт и троих людей. Самолёт не продали, но нашли шейха по имени Хуссейн Али Рашид Аль Муалла. Есть маленький эмират Умм-Аль-Кувейн, он родом оттуда. Хуссейн по специальности военный и пионер частной авиации в ОАЭ. В своё время он организовал первый частный аэроклуб в этой стране. Хуссейн заинтересовался нашими самолётами и начал их покупать. Тогда мы могли продать столько, сколько было под силу сделать. <…> В конце 1990-х шейх Хусейн решил присоединиться к нашей компании», — описывал историю знакомства Яковлев.

Арабский шейх настолько был заинтересован в работе украинских авиаконструкторов, что предложил им переехать в ОАЭ со всеми производственными мощностями. Однако те отказались: слишком уж большую зарплату им бы пришлось платить рабочим за квалифицированный труд.

Позже конструкторы уговорили инвестора из ОАЭ купить здание в Соломенском районе Киева, а также американские станки. Впрочем, американские отчасти и сами самолёты.

«Металл — американский. Двигатели — австрийские. Ткань для обтяжки — из Франции. Покрытие — американская или немецкая краска. Зачастую многие комплектующие американские. У них авиастроение развито больше. Поэтому покупать у них надёжнее», — пояснял Яковлев в интервью «Бизнес.Цензору».

Он отрицательно ответил на вопрос о сотрудничестве с ведущим производителем авиадвигателей «Мотор Сич», отметив, что у них с запорожским предприятием «разные орбиты». В Нагорном Карабахе победил Азербайджан, но реальными победителями стали Россия и Турция © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Однако в 2020 году оказалось, что и «Аэропракт» может стать стратегически важным для украинской оборонной сферы предприятием. Украина не настолько богата, как Азербайджан, чтобы переделывать Ан-2 в по сути «одноразовые» беспилотники.

Да и ВСУ весьма неохотно будут расставаться со старой машиной, которая проверена временем и которая более функциональна: грузоподъёмность Ан-2 составляет 1500 кг против 600 кг у А-22, пассажировместимость — 12 человек, помимо двух членов экипажа, — против 2 членов экипажа у А-22. Ан-2 может применяться и для перевозки грузов, и для тренировки десанта, чего не скажешь об А-22.

Да и у Украины попросту нет такого количества Ан-2, которое можно было бы пожертвовать для выявления ПВО Донбасса. Но сам факт, что ВСУ готовы тратить деньги на «одноразовые беспилотники», свидетельствует, что их намерения воевать весьма серьёзны. А это значит, что ДНР и ЛНР тоже следует изучить опыт войны в Нагорном Карабахе, чтобы избежать ошибки армянских военных.