По состоянию на 29 ноября на Украине выявлено 9946 новых случаев коронавируса. Из них 114 случаев были летальными. Всего же с начала пандемии заболели 733 тысячи украинцев, из них 12,3 тысячи умерли.
«У нас в больницу везут только умирать, и то если повезет», — рассказывает киевлянка Людмила, которая уже переболела — вместе со всей семьей — COVID-19.
Свободных мест в киевских больницах — крайне мало, медицинского кислорода, препаратов для лечения больных — не хватает. И если Людмиле повезло переболеть в легкой форме, то ее родственнице — нет. Места в больнице ей не нашлось, с пневмонией женщину возили по всем столичным приемным отделениям, и в итоге скорая помощь привезла ее — беспомощную — умирать домой.
При этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов на днях уверял, что заполненность больниц для больных коронавирусной инфекцией составляет 49,9%.
Но если с койками, по словам министра, в целом по стране все под контролем, то с медицинским кислородом — беда. Люди буквально задыхаются от дефицита воздуха в легких и больницах.
«Не веря, что государство в критический момент сможет обеспечить их больничную койку кислородом, люди по всей стране начали массово скупать концентраторы для нужд своей семьи, — написал на своей странице в Фейсбуке бизнесмен, владелец «Медтехники» Алексей Давиденко. — Концентраторы расписаны и выкуплены частными покупателями еще до того, как самолеты с ними приземляются в Украине. Ежедневно сотни изделий стоимостью от 40 тысяч гривен выкупаются за считанные часы. В данный момент происходящее на рынке концентраторов иначе, как истерией, назвать нельзя. То, что могло бы спасать жизни десятков людей, покупается для спасения единиц».
Для борьбы с пандемиейправительство еще 14 ноября ввело ограничительные меры — карантин выходного дня. Большинство экспертов сошлись на том, что эта мера неэффективна. Поэтому Кабмин намерен ввести полный локдаун на рождественские праздники.
«Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января», — написал на своей странице в Фейсбуке народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
При этом согласно исследованию, проведенному социологической службой «Рейтинг» (15-17 ноября 2020 года), общество не готово ко второму полному карантину. Большинство опрошенных считают нецелесообразным введение «жесткого карантина» (локдауна) — 61%, и только 36% его поддерживают.
Но принятие ограничительных мер — это только часть мер противоковидных. Ведь нужно не просто закрыть население в домах, а предложить и украинцам, и бизнесу, и здравоохранению план выхода из кризиса. Это властям вряд ли удастся.
«Все больше соглашаюсь с мнением тех, кто считает, что локдаун надо вводить уже сейчас. Цифры инфицирований, думаю, у нас сильно занижены, в силу того, что не проводится достаточное количество текстов и не отслеживаются вообще контакты, — считает политолог Олеся Яхно. — Но власть отодвигает решение на новогодние праздники. И не только потому, что боится гнева праведного со стороны бизнеса и ещё большего падения экономики. А ещё и потому, что, видимо, не умеет/не знает, как использовать локдаун для правильных шагов в медицинской сфере, чтобы приостановить стремительное количество инфицирований. А без этого в чем смысл локдауна, если после его отмены все очень быстро вернётся на круги своя?»
Далее эксперт приводит статистику Министерства финансов, согласно которой из Фонда борьбы с ковидом на меры в сфере здравоохранения были использованы только 7,8 млрд грн из предусмотренных 18,5 млрд грн.
На лаборатории и закупки средств индивидуальной защиты использовано лишь 20% предусмотренных средств. На обеспечение больниц кислородом — всего треть. На закупку оборудования для приемных отделений — только 10%. На закупку аппаратов ИВЛ потрачена половина из предусмотренных 100 млн грн.
То есть правительство просто недорабатывает.