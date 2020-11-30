На Украине ситуация с заболеваемостью коронавирусом становится тяжелее с каждым днём. На этом фоне крепнут слухи о грядущем жестком карантине - локдауне: слухи подтверждают все больше политиков

Известный по российским и украинским сериалам актер умер от COVID-19 © Скриншот сериал "Порох и дробь"

«У нас в больницу везут только умирать, и то если повезет», — рассказывает киевлянка Людмила, которая уже переболела — вместе со всей семьей — COVID-19.

Свободных мест в киевских больницах — крайне мало, медицинского кислорода, препаратов для лечения больных — не хватает. И если Людмиле повезло переболеть в легкой форме, то ее родственнице — нет. Места в больнице ей не нашлось, с пневмонией женщину возили по всем столичным приемным отделениям, и в итоге скорая помощь привезла ее — беспомощную — умирать домой.

При этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов на днях уверял, что заполненность больниц для больных коронавирусной инфекцией составляет 49,9%.

Но если с койками, по словам министра, в целом по стране все под контролем, то с медицинским кислородом — беда. Люди буквально задыхаются от дефицита воздуха в легких и больницах.

«Не веря, что государство в критический момент сможет обеспечить их больничную койку кислородом, люди по всей стране начали массово скупать концентраторы для нужд своей семьи, — написал на своей странице в Фейсбуке бизнесмен, владелец «Медтехники» Алексей Давиденко. — Концентраторы расписаны и выкуплены частными покупателями еще до того, как самолеты с ними приземляются в Украине. Ежедневно сотни изделий стоимостью от 40 тысяч гривен выкупаются за считанные часы. В данный момент происходящее на рынке концентраторов иначе, как истерией, назвать нельзя. То, что могло бы спасать жизни десятков людей, покупается для спасения единиц». Предновогодний локдаун: выдержит ли украинская экономика © REUTERS, Gleb Garanich

Для борьбы с пандемиейправительство еще 14 ноября ввело ограничительные меры — карантин выходного дня. Большинство экспертов сошлись на том, что эта мера неэффективна. Поэтому Кабмин намерен ввести полный локдаун на рождественские праздники.

«Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января», — написал на своей странице в Фейсбуке народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

При этом согласно исследованию, проведенному социологической службой «Рейтинг» (15-17 ноября 2020 года), общество не готово ко второму полному карантину. Большинство опрошенных считают нецелесообразным введение «жесткого карантина» (локдауна) — 61%, и только 36% его поддерживают.

Но принятие ограничительных мер — это только часть мер противоковидных. Ведь нужно не просто закрыть население в домах, а предложить и украинцам, и бизнесу, и здравоохранению план выхода из кризиса. Это властям вряд ли удастся.

«Все больше соглашаюсь с мнением тех, кто считает, что локдаун надо вводить уже сейчас. Цифры инфицирований, думаю, у нас сильно занижены, в силу того, что не проводится достаточное количество текстов и не отслеживаются вообще контакты, — считает политолог Олеся Яхно. — Но власть отодвигает решение на новогодние праздники. И не только потому, что боится гнева праведного со стороны бизнеса и ещё большего падения экономики. А ещё и потому, что, видимо, не умеет/не знает, как использовать локдаун для правильных шагов в медицинской сфере, чтобы приостановить стремительное количество инфицирований. А без этого в чем смысл локдауна, если после его отмены все очень быстро вернётся на круги своя?»

На Украине пациенты с COVID умерли из-за отключения света © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

На лаборатории и закупки средств индивидуальной защиты использовано лишь 20% предусмотренных средств. На обеспечение больниц кислородом — всего треть. На закупку оборудования для приемных отделений — только 10%. На закупку аппаратов ИВЛ потрачена половина из предусмотренных 100 млн грн.

То есть правительство просто недорабатывает.