Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внедрение нескольких программ помощи украинцам, бизнес которых пострадал от ужесточения карантина

По словам президента, на прошлой неделе правительству было поручено разработать меры экономической поддержки бизнеса. А на выходных власти искали соответствующие инструменты.

"В ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые будут предусматривать следующее: единоразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за ужесточения карантина. Если вы ФОП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют, вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен", — заявил Зеленский в очередном видеообращении. «Вовины тысячи». Зеленский рассказал, кому власть поможет деньгами © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Помощь по этой программе смогут получить 1 млн 200 тыс. граждан Украины, а ее общий объем составит почти 10 млрд гривен.

Вторая инициатива — это единоразовая материальная помощь до 8 тыс. гривен на одного работника субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест.

Третья — 1,5 млрд гривен для около 120 тыс. юрлиц на компенсацию расходов за выплату ЕСВ.

Четвертая инициатива — это аннулирование налогового долга почти 4 млн граждан с долгом до 3 тыс. гривен.

Пятая — освобождение от выплаты всех налогов и сборов 20 тыс. ФЛП 1-й группы при усилении карантина.

Кроме того, Зеленский анонсировал возобновление матпомощи ФЛП с детьми до 10 лет, компенсации по частичной безработице и кредитные каникулы в рамках программы "5-7-9".

Не ясно, есть ли у Кабмина деньги на такую массовую раздачу «пряников». Чтобы сэкономить расходы бюджета, правительство отменило запланированное ранее повышение зарплаты учителям. Зарплату им должны были поднять с 1 января будущего года, правда, даже не до 4 тысяч долларов, как обещал в предвыборной гонке тот же Зеленский.

Где деньги, Зин?

Транш нам только снится. Получит ли Украина в этом году деньги МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Павел Кухта считает предложенные Зеленским прямые выплаты из бюджета правильным подходом в нынешних украинских условиях.

«Сработает ли это, зависит от схемы администрирования выплат — как их выплачивать, как проверять соответствие критериям получения помощи и тому подобное. Без текста законопроекта это непонятно, поэтому посмотрим, как это администрирование будет выглядеть.

И самый главный вопрос — где найти деньги на эту программу в условиях отсутствия средств и режима картотеки в Казначействе. Нам крайне необходимо хотя бы выполнить условия МВФ и получить публичную поддержку от Фонда.

Это позволит выйти на внешние рынки и привлечь дополнительные заимствования, за счет которых можно профинансировать программу поддержки экономики», — написал Кухта.

На днях тот же Кухта на своей странице в Facebook рассказал, что с 9 ноября казна работает в режиме картотеки — до ночи сводят поступления, на утро формируют пул расходов, которые будут профинансированы, все остальное откладывают.

По его словам, локдаун выходного дня и неизбежно надвигающийся полный локдаун повышают потребность бюджетных расходов.

"Самая простая программа поддержки — выплата 5 тыс. грн минимальной зарплаты всем занятым в пораженных областях сферы услуг (около 4 миллионов человек) — стоит 20 млрд в месяц. Этих денег сейчас просто нет", — утверждал Кухта.

Похожего мнения придерживается и известный финансист Сергей Фурса.

"Зеленский инициировал законопроект по выплате ФЛП поддержки во время карантина. Это, конечно, хорошо.

Но для начала президент должен инициировать ряд законопроектов, которые разморозят сотрудничество с МВФ, чтобы в бюджете были деньги на помощь ФЛП. Потому что можно инициировать все что угодно, но если денег нет, то денег нет", — написал Фурса на своей странице в Facebook.

Международных валютный фонд до конца года точно денег не даст. Как при Зеленском деньги пилят. Рассказ экс-министра Украины © kmu.gov.ua

"Транша не будет. Это нереально. Физически и календарно мы не успеваем", — заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV новый советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов, который еще недавно был министром экономики.

Максимум, на что может рассчитывать Украина от МВФ, — это «позитивный сигнал финансовым рынкам». Это позволит Украине привлечь финансирование под приемлемые проценты.

Украина уже заявила о том, что хочет занять $300 млн на преодоление последствий пандемии COVID-19. Распоряжение об участии делегации Украины в переговорах с Международным банком реконструкции и развития о подписании соглашения о займе принято на внеочередном заседании правительства 23 ноября.

Опыт Евросоюза

Начиная с первой волны пандемии правительства стран Европы инициировали беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государств — от отсрочек по налогам до беспроцентных кредитов и компенсаций зарплат сотрудников.

Например, правительство Германии в конце марта выделило 50 млрд евро на поддержку индивидуальных и малых предпринимателей. Предприятия, где занято менее пяти человек, могли рассчитывать на единоразовую выплату до 9 тысяч евро на три месяца, предприятия с численностью сотрудников до 10 человек — на выплату в 15 тысяч евро.

Деньги — это именно государственная помощь, не кредит, возвращать их не нужно.

Государство также мотивировало предприятия не увольнять сотрудников, а переводить их на так называемый неполный рабочий день с сохранением 60% (для работников с детьми — 67%) от «докризисной» ставки (Kurzarbeitgeld).

Эти деньги государство взялось компенсировать работодателю, если он обязуется сохранить работника в штате и после кризиса, а также вернуть ему прежние условия работы.

Украина: коронавирус, деньги и политика © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На поддержку предпринимателей правительство готово потратить за месяц 10 млрд евро. Малый бизнес получит второй пакет помощи от государства, которое понимает, что обязано поддержать бизнес, лишающийся доходов не по своей вине, а по решению властей.

Во Франции в марте был принят антикризисный план для поддержки бизнеса объёмом €345 млрд. В рамках этого плана Государственный инвестбанк Bpifrance получил возможность предоставлять гарантии по выдаче займов и кредитов компаниям, численностью до 5 тысяч человек.

Общий объём гарантированных банковских кредитов для бизнеса — до €300 млрд. Процентная ставка была снижена. Компании могли попросить отложить выплаты налогов и социальных сборов, а также отложить выплату долгов и страховых взносов по взятым кредитам.

Для малого и среднего бизнеса была отменена оплата аренды помещения и коммунальных услуг. Кроме того, во Франции были введены временные меры по безработице: компании могли сократить рабочее время сотрудников без увольнений и сокращения зарплаты.

Президент республики Эммануэль Макрон уже заявил о подготовке нового пакета мер поддержки пострадавших от второго лондауна.

В Италии в марте был принят указ о выделении €25 млрд для поддержки экономики страны.

Для отраслей и профессий, наиболее пострадавших от кризиса, были приостановлены выплаты налогов и других сборов. Самозанятые и фрилансеры с ипотекой получили возможность приостановить выплаты на срок до 18 месяцев, если их доходы упали на треть и более.

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Фирмам, чей оборот упал на 25% и более, государство частично компенсировало убытки. Компаниям было запрещено увольнять сотрудников до мая 2020 года без объективных причин.

Общий объём антикризисного пакета Испании составил €214 млрд, это около 20% годового ВВП страны. €117 млрд — государственные деньги, остальное — частные.

В рамках антикризисных мер появилась возможность отсрочки налоговых платежей для самозанятых, малого и среднего бизнеса. €100 млрд планировалось предоставить предприятиям в форме гарантированных кредитов.

Работники могли получать пособия по безработице, даже если они не платили страховые взносы. Компаниям были отменены налоги за временно сокращённых сотрудников. Кроме того, запретили увольнять работников, которые вынуждены сидеть дома, чтобы присматривать за детьми или пожилыми родственниками.

Сокращенным или потерявшим свои доходы было разрешено отложить платежи по ипотеке и коммунальным услугам. Всем самозанятым, а это около 3 млн испанцев, разрешили остановить бизнес в связи с «форс-мажорными обстоятельствами». Они получили пособия, аналогичные выплатам безработным.

Государственному кредитору Instituto de Credito Oficial были предоставлены дополнительные средства для выдачи кредитов компаниям и фрилансерам в наиболее пострадавших секторах экономики, включая туризм и транспорт.