Крупное украинское издание «Детектор медиа» обрушилось с критикой на фильм Андрея Лактионова «Суицид международного масштаба: Неприятная правда о гибели MH17 в небе над Донбассом», который опубликовало издание Украина.ру

Ранее этот фильм заблокировал YouТube, причем еще до его премьеры на видеохостинге.

Однако после того, как об этом акте цензуры написал целый ряд российских и западных СМИ, а МИД России и Роспотребнадзор потребовали разблокировать картину, доступ к фильму был восстановлен, хотя и с пометкой «18+».

Ресурс «Детектор медиа», который был назначен главным цензором украинского интернета, написал о фильме огромную статью, в которой пытается доказать, что фильм — никому не интересная «российская пропаганда». Журналист Александр Соколов: Блокировка YouTube-материала Украина.ру – акт политической цензуры © flickr.com, Mark Lovick

Но если это действительно так, то зачем было тратить такие усилия на то, чтобы опровергать информацию, представленную в картине?

Неудавшееся разоблачение

«10 ноября на сайте "Украина.ру" появился анонс очередного "сенсационного" расследования о причинах гибели малайзийского "боинга" МН-17, сбитого в 2014 году в небе над Донбассом», — с этих строк начинается публикация.

И с самых первых слов украинская журналистка Гала Скляревская, которая значится автором статьи, солгала.

«Мы, YouТube-канал Украина.ру, изначально не заявляли, что это какая-то сенсация, что в фильме, который мы покажем, будут какие-то эксклюзивы и доказательства, что Волошин принимал участие в уничтожении самолета MH17», — рассказал один из руководителей видеоредакции Украина.ру Александр Соколов.

Действительно, достаточно посмотреть анонс фильма, чтобы убедиться: никаких сенсаций не обещали.

В статье Скляревской также утверждается, что все, о чем говорится в фильме, давно всем известно и вообще неправда.

Однако в доказательство приводят только результаты расследования голландских следователей, основанные на данных заинтересованной стороны — Украины — и таких же «независимых» западных журналистов.

«Детектор медиа» почему-то умалчивает о тех же западных журналистах, которые пишут, что версия о причастности России не выдерживает никакой критики.

Портал и далее манипулирует информацией. Например, приводит слова журналиста Сергея Юрова, работавшего с автором фильма, навязывая тем самым читателям определенный вывод: мол, Лактионов мог лично передать отснятый материал русским СМИ, так как бывал на НТВ в программе «Место встречи», а там уже из этих «кусочков» слепили фильм.

«Это полный бред. "Детектор медиа" могли обратиться к нам и получить информацию из первых рук, мы полностью открыты в этом вопросе. Я ответственно заявляю, что фильм мы не редактировали, он был передан редакции и показан "как есть"», — подчеркнул Соколов.

Те, кто должен бы бороться с манипуляциями и лживыми новостями на Украине, сами манипулируют и обманывают, констатировал он.

Мнение общественности

«Детектор медиа» утверждает, что большинство комментаторов, уверенных в виновности Украины в крушении боинга, пишут, что ничего нового в фильме нет. Это еще одна ложь, которая к тому же легко проверяется. Вот несколько типичных комментариев под материалом:

«Современная Украина — филиал ада на земле. Вся гниль вышла на поверхность. Сильный фильм. Теперь понятно, почему Ютьюб так перетрух, что аж заблокировал его изначально».

«Твари из ютьюба уже пометили это видео неприемлемым — так боятся правды о своих хозяевах».

«Спасибо Андрею Локтионову за правду. Светлая память о нем. Пусть земля ему будет пухом. Настоящий, смелый журналист и человек. И во что превратилась наша Украина; ложь, предательство».

«А почему перед фильмом предупреждение? Ни трупов, ни крови, ни порнухи, ни одного неприличного слова. Не зря даже Трамп критикует интернет за предвзятость».

Такое ощущение, что влиятельный украинский портал старательно пытается убедить украинских граждан не смотреть фильм, чтобы, не дай бог, не зародилось сомнение в справедливости обвинений «цивилизованного Запада» в отношении России.

Несвобода лучше, чем свобода?

Любая альтернативная точка зрения на Украине подавляется. Что интересно, «Детектор медиа» особо не пытается это скрывать.

Например, там говорится о нападении праворадикалов на журналистку, о гонениях СБУ на несогласных с режимом — и подается так, что это нормально, так, мол, и должно быть.

А если не удается этого сделать, как в случае с Украиной.ру, — мы-то в России, и к нам за нашу точку зрения неонацисты или украинские спецслужбы не нагрянут — объявляют пропагандой и враньем.

Для чего это может быть нужно? Да только для того, чтобы не дать жителям Украины узнать правду, запугать их еще больше и сделать покорными той кучке негодяев, которые сейчас правят страной.

Но почему же Youtube запретил фильм? Зачем это нужно американской корпорации?

Единожды солгавшему веры нет

Как рассказал Александр Соколов, картина была заблокирована даже до ее премьеры — за все годы работы издания Украина.ру это уникальный случай.

«Еще один уникальный момент — YouТube впоследствии прислал нам письмо, в котором признался, что его сотрудники лично просмотрели фильм и не нашли в нем ничего предосудительного, после чего он был разблокирован», — рассказал Соколов.

Чтобы работники YouТube сами просматривали какой-то ролик из тех миллионов, что загружаются каждый день, причем еще до его публикации, — это вызывает настоящее удивление.

«Реакция YouТube на наш фильм стала очередным подтверждением того, что не Россия виновна в трагедии MH17», — подчеркнул Соколов.

Этот фильм просто немного проливает свет на альтернативную точку зрения, чего панически боятся в США, где от свободы слова осталось одно название. Судя по всему, они настолько погрязли во лжи, что понимают: еще совсем немного, и им вообще уже никто не поверит.