В воскресенье, 22 ноября, в ряде крупных украинских городов состоится второй тур выборов мэра, так как ни один из кандидатов не набрал в первом туре необходимых 50%

В минувшее воскресенье при рекордно низкой явке уже прошел второй тур выборов мэра Одессы, Херсона, Луцка, Краматорска, Каменец-Подольского и Украинки. На этой же неделе жители Днепра, Черкасс, Кривого Рога, Николаева, Ужгорода, Львова, Полтавы и Ровно тоже должны определиться между оставшимися кандидатами.

Черкассы

Одесса, Херсон, Сумы, Луцк и Краматорск: кто станет мэрами украинских городов после второго тура © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Анатолий Бондаренко продолжает бунтовать против центральных властей по поводу карантина. Весной его противостояние с президентом дошло до оскорблений и судебных исков. На прошлой неделе Бондаренко отменил карантин выходного дня в городе, хотя полиция, штрафовавшая предпринимателей, посчитала, что распоряжение Киева превыше распоряжений горсовета.

Во втором туре Бондаренко сойдется с представителем партии «Голос» и IT-предпринимателем Виктором Евпаком. В первом туре, при явке 30%, действующего мэра поддержали 37,6% проголосовавших избирателей, а Евпака — 19,1%.

Хотя Бондаренко намного опережает кандидата от «Голоса», но во втором туре против него намерены объединить усилия еще и «Слуги народа» вместе с «Евросолидарностью» Петра Порошенко. Для президента Зеленского победа в этом городе — «дело чести». Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко уже заявил о готовности партии поддержать кандидата от «Голоса», лишь бы не допустить победы «бандита» Анатолия Бондаренко. Об этом же заявил 28 октября и экс-президент Петр Порошенко. Суммарный результат кандидатов в мэры от «Голоса», «Слуги народа» и «Евросолидарности» превышает результат Бондаренко, поэтому мятежный мэр может и проиграть выборы, уступив город проевропейским грантовым структурам партии «Голос».

Кривой Рог

На родине президента Зеленского, в Кривом Роге Днепропетровской области, в первом туре лидировал действующий мэр Юрий Вилкул (42,8%), организовавший недавно свою региональную партию «Блок Вилкула «Украинская перспектива». Ранее — один из лидеров «Оппозиционного блока», которого считают одним из политических проектов самого богатого украинца Рината Ахметова.

Второй тур выборов мэра в Кривом Роге перенесли на декабрь © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дмитрий Шевчик от «Слуги народа», набравший 31% в первом туре. Кривой Рог, малая родина Зеленского, тоже крайне важен для имиджа президента, поэтому, как сообщал Тelegram-канал «Резидент» 7 ноября, в Офисе президента решили не брезговать никакими методами для победы в этом городе.

«В Кривом Роге будут самые скандальные выборы в стране, а Офис президента поставил задачу любым способом добыть победу для кандидата от «Слуги народа». Человек Ахметова гендиректор Центрального ГОКа Дмитрий Шевчик должен увеличить свою поддержку за счёт антирейтинга Вилкула-старшего, против которого готовятся информационные кампании и новые уголовные дела. Кириллу Тимошенко поставлена задача обеспечить преимущество на избирательных участках, а Ринат Ахметов выделил дополнительно 2 миллиона долларов для сеток/скупки голосов», — сообщал «Резидент».

И вот, вероятно, осознав все риски, Юрий Вилкул 17 ноября снял свою кандидатуру и отказался участвовать во втором туре «по состоянию здоровья», фактически уступив пост мэра кандидату от «Слуги народа» и менеджеру Рината Ахметова.

Днепр

Андрей Золотарёв: После выборов политическая карта Украины напоминает шкуру леопарда © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Борис Филатов, прозванный в 2014 году «вешателем», набравший 46% в первом туре. Сейчас он идет на выборы от новой партии «Пропозиция», которая тоже считается политическим проектом Рината Ахметова. Ему будет противостоять Загид Краснов (Габибулаев), лидер региональной партии «Гражданская сила», набравший в первом туре 13%. Загид Краснов, как и Юлия Тимошенко, тоже воспитанник экс-премьер-министра Павла Лазаренко, осужденного в США. Загид возглавлял в начале 2000-х его партию «Громада» в городе. Затем Краснов сотрудничал с «Партией регионов», КПУ, «Блоком Натальи Витренко», «Нашей Украиной» и «Блоком Юлии Тимошенко». Особой интриги второй тур выборов в Днепре не представляет — вероятнее всего, будет переизбран действующий мэр Борис Филатов.

Николаев

В городе корабелов, Николаеве, во втором туре жители должны будут выбрать между действующим мэром Александром Сенкевичем (из той же партии «Пропозиция», что Борис Филатов) и кандидатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Владиславом Чайкой. Сенкевича поддержали в первом туре 39%, Чайку — 29%. Прошлые выборы Сенкевич выиграл благодаря партии «Самопомощь» и сети сторонников Евромайдана, в том числе и нынешнему лидеру президентской партии Давиду Арахамии. В 2015 году они обещали превратить Николаев в «украинский Гамбург». Владимр Чайка — брат супруги спикера парламента Дмитрия Разумкова Юлии Чайки и сын бывшего мэра Николаева. Еще летом Владислав Чайка заявлял, что поддерживает партию Владимира Зеленского, но осенью его выдвинула ОПЗЖ.

В октябре скандал в рядах николаевской ОПЗЖ существенно снизил шансы партии получить «своего» мэра. Городская организация выдвинула Артёма Ильюка, а областная — Чайку. Как пишет Тelegram-канал «Секретов нет», «во втором туре мэрских выборов Офис президента поддержит Бориса Филатова в Днепре, Александра Сенкевича в Николаеве».

Ужгород

На «далеком Западе» Украины, в закарпатском Ужгороде, во втором туре в бюллетенях будут две фамилии: самовыдвиженца Богдана Андреева, набравшего в первом туре 25,4%, и Виктора Щадея, кандидата от «Слуги народа» (17,9% в первом туре).

Выборы на Западной Украине: провал «слуг народа», реванш Порошенко и триумф «местных партий» © РИА Новости/Стрингер, пресс-служба Слуга Народу

Его соперник, кандидат от президентской партии Виктор Щадей, тоже был и.о. мэра Ужгорода в 2014 году, но с февраля по ноябрь. Ранее состоял в партии «Батькивщина», а в 2020-м вступил в партию «Слуга народа», у которой в Закарпатье было тяжело с кадрами.

Шансы обоих кандидатов во втором туре приблизительно равны.

Ровно

В городе Ровно сойдутся во втором туре Виктор Шакирзян (партия «Ровно вместе»), набравший 20% в первом туре, и Александр Третьяк из партии «Евросолидарность», поддержанный 17% проголосовавших избирателей. По данным Тelegram-канала «Секретов нет», Офис президента Зеленского поддерживает на этих выборах Виктора Шакирзяна. Президентский кандидат — крупный застройщик города, владелец строительных и транспортных компаний и, что примечательно, имеет медаль «За возрождение Украины» от «Добровольческого украинского корпуса — Правый сектор» (ДУК ПС)*.

Его соперник от партии Петра Порошенко «Евросолидарность» Александр Третьяк — крупный бизнесмен, один из лидеров протестантской церкви евангельских христиан и тоже награжденный наградами волонтер АТО. В Ровно и бывший, и нынешний президенты синхронно двигают в мэры бизнесменов и волонтеров АТО с практически неразличимыми программами и равными шансами.

Полтава

Борьба Игоря Коломойского с Америкой: как прошли местные выборы в Черкассах © РИА Новости/Стрингер, Pexels/Sharefaith Александр Мамай, вступивший в партию Игоря Коломойского «За будущее» (30% в первом туре), и Иващенко от партии «Слуга народа» (18% в первом туре).

Мамай был одним из активистов «Партии регионов» и был переизбран на пост мэра в 2015 году, но отправлен в отставку горсоветом в 2018 году после конфликта с Петром Порошенко. В политику Мамай пришел из агробизнеса в начале 2000-х, когда был владельцем крупнейшего в Полтавской области агрохолдинга «Интер-Агро». В 2012 году Мамай продал холдинг компании Kernel Андрея Веревского. Как и в Черкассах, против него (вернее, против партии Коломойского «За будущее») на городском уровне объединили силы «Евросолидарность», «Свобода», ОПЗЖ и «Слуги народа».

Партия Зеленского выдвинула на пост мэра Сергея Иващенко, местного бизнесмена и застройщика, ранее состоявшего в Аграрной партии Украины. У него есть шансы потягаться с Александром Мамаем, благодаря объединению усилий всех его противников — от «Евросолидарности» до «Слуг народа» и ОПЗЖ.

Львов

Второй тур: почему большинство украинцев отказались выбирать мэров © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрей Садовой («Самопомощь»), набравший 40% в первом туре, и его бывший зам и экс-губернатор Львовской области Олег Синютка («Евросолидарность»), набравший 31%.

Олег Синютка прославился в 2016-м своими панегириками в адрес дивизии СС «Галичина», когда на посту губернатора области организовал торжественное перезахоронение эсэсовцев.

Нынешний мэр, Андрей Садовой, последнее время активно бунтует против центральной власти по поводу карантинных ограничений, хотя это может быть лишь предвыборным ходом. По информации Тelegram-канала «Секретов нет», во втором туре Офис президента Зеленского намерен поддержать именно Садового — в пику Петру Порошенко и его кандидату. Иного пути у «Слуг народа» нет, так как они не преодолели даже 5%-ный барьер в горсовет Львова.

Во втором туре жителям всех этих украинских городов предстоит нелегкий выбор между разными ипостасями «придворного олигарха» Рината Ахметова, бывшими и нынешними главами городов, националистами, успевшими сменить полдюжины политических партий в нелегкой борьбе за собственное благосостояние. По этой причине можно прогнозировать, что явка избирателей будет опять рекордно низкой.

*Деятельность организации запрещена в России.