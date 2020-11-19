Недавно прошедшие в США президентские выборы, вероятно, приведут к смене американской администрации и некоторой коррекции внешнеполитического курса. Если Дональд Трамп активнее давил на Китай, то демократы готовы пойти на некоторые уступки Поднебесной

Странным образом крайней в этой ситуации может оказаться Украина, которая с 2014 года всячески старается угодить США, и по этой же причине именно высокопоставленные американцы помогут отсудить у нее миллиарды долларов.

Спор из-за «Мотор Сичи», Коболев собрался экспортировать газ. Главное в экономике Украины 25 сентября — 2 октября © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

В следующем году министр экономического развития и торговли Украины сообщил, что в Китае началось строительство совместного завода. И в том же 2017 году Украина внезапно застопорила реализацию проекта. СБУ заподозрило руководство «Мотор Сич» в незаконной продаже технологий. В СБУ утверждали, что новые владельцы уничтожат предприятие и вывезут его технологии за границу.

В итоге по решению Шевченковского районного суда Киева акции, в том числе принадлежащие китайским владельцам, были арестованы.

Китайская компания и ее украинский партнер, компания DCH Group (бизнесмена Александра Ярославского) также подали заявку в Антимонопольный комитет (АМКУ) о законности покупки акций. Однако теперь уже экс-глава АМКУ, Юрий Терентьев, говорил, что продажа «Мотор Сич» Китаю может привести к американским санкциям против украинского госконцерна «Укроборонпром», поскольку китайский инвестор сотрудничает с российской компанией «Вертолёты России».

По этой причине АМКУ всячески тормозил рассмотрение заявки, но китайцев продолжали уверять в том, что ситуацию решат.

«Окончательно отказаться от сделки с Китаем украинская сторона не может, потому что ранее взяла на себя серьёзные обязательства и уже получила средства от китайских инвесторов», — комментировал ситуацию с продажей акций экономист Александр Дудчак.

Дубинский обвинил бывшего собственника «Мотор Сич» в крушении Ан-26 © ГСЧС Украины

Владимир Зеленский обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю с письмом, в котором призвал провести «системную оценку» влияния приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, включая «Мотор Сич». И в тот же день прокуратура Украины повторно наложила арест на акции, а заодно завела еще одно уголовное дело по статье «Государственная измена».

Фактически «кинув» иностранных инвесторов, оба президента активно рассказывали на международных площадках о необходимости привлечения иностранных инвестиций в Украину.

Естественно, в этом конфликте с Китаем не обошлось без попыток угодить США. Всё-таки глава Госдепа США Майк Помпео откровенно называл китайские инвестиции в «Мотор Сич» «злонамеренными».

Антимонопольный комитет Украины запретил Ярославскому покупать акции «Мотор Сич» © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

«США говорят нам: "Давайте сначала посмотрим, как вы справитесь с этой задачей (не отдавать "Мотор Сич" китайцам), прежде чем решать другие вопросы», — рассказывал журналистам BuzzFeed один из украинских чиновников.

Тем не менее, как говорит американский государственный функционер и политический деятель Роберт А. МакКоннелл, соучредитель Фонда «США–Украина», данная сделка, открывающая КНР доступ к технологиям в сфере производства авиадвигателей, не нравится США, но сама инвестиция китайских бизнесменов в «Мотор Сич» и покупка ее акций полностью законны. Он также отметил, что США просто несерьезно относятся к Украине.

Сейчас же в Вашингтоне опять власть меняется. И, как говорит директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко, изменения коснутся также отношений США и Китая.

«На пути к восстановлению торговых взаимоотношений между Китаем и США новоизбранному президенту США Байдену абсолютно бессмысленно продолжать политику Трампа и его администрации в отношении украино-китайской сделки по покупке акций "Мотор Сич". Байден в данном вопросе легко отступит, чтобы продемонстрировать, в первую очередь Китаю, свои благие намерения и готовность к взаимодействию», — прогнозирует Охрименко.

Однако есть одно но — теперь это уже касается не только продажи акций предприятия, но и выплаты «неустойки». Китай не любит, когда его так откровенно и нагло обманывают.

КНР потратила около миллиарда долларов на эту сделку, которые украинская сторона возвращать не собирается. В начале сентября китайские инвесторы направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина. Они, в частности, заявляют о нарушении Украиной ее международных обязательств, закрепленных в Соглашении между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В соответствии с этим соглашением от 1992 года стороны договорились не допускать экспроприации инвестиций и равноправно относиться к иностранным инвесторам. Китайцы называют действия Украины «экспроприацией» их инвестиций, а ущерб они оценили в $3.5 миллиарда.

В октябре украинского посла Сергея Камышева вызвали в МИД КНР и там неоднозначно дали понять, что Китай более не будет терпеть отказ пускать китайцев на «Мотор Сич» под предлогом отсутствия разрешения Антимонопольного комитета. Сроку на решение проблемы китайцы дали до 10 ноября. Реакции украинской стороны не последовало. И тогда в ход пошла судебная «тяжелая артиллерия».

Прекрасно понимая, чьим «клиентом» является Украина, китайцы наняли крупные американские юридические фирмы для сопровождения процесса.

«Три ведущие юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird (все США) будут сопровождать инвестиционный спор китайских инвесторов ПАО «Мотор Сич» (партнеров группы DCH по развитию украинского авиастроения) с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере $3,5 млрд», — говорится на сайте инвестиционной компании DHC Group.

На Украине никого не волнует вопрос выживания «Мотор Сич». Китайский инвестор бьет тревогу © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк Роберт Мюллер и Дуглас Эмхофф — супруг экс-прокурора Калифорнии Камалы Харрис, которая может занять пост вице-президента США при президенте Джо Байдене. Также пользуется авторитетом Гэри Борн — председатель Группы международной арбитражной практики компании WilmerHale. На его разработках базируется большинство двусторонних и многосторонних межгосударственных соглашений о защите инвестиций и инвесторов.

Telegram-канал «Легитимный» считает, что заплатить придется каждому украинскому налогоплательщику.

«Эту "корпорацию монстров" инвесторы из КНР наняли после того, как устали блуждать в потёмках беспросветной украинской коррупции, в судебных коридорах и подавать прошения АМКУ с просьбами согласовать концентрацию контрольного пакета.

Эта череда кидков и унижений — «благодарность» Украины за крупнейшую в ее истории инвестицию в промышленность на миллиард долларов и за fast-line-пропуск на китайский авиарынок емкостью до триллиона долларов. И скоро государству Украина в лице каждого украинского налогоплательщика придется заплатить чек на $ 3,5 млрд за рейдерский банкет группки мародеров, наделенных властью.

Фигурантам отжима пора приготовиться, "инвестняни" приглашаются на выход. А долго бегать-то не удастся — мир слишком мал, чтобы долго бегать от экс-директора ФБР и экс-прокурора Калифорнии», — пишет «Легитимный».

Проще говоря, Украина гарантированно получает экономические и политические «затрещины» как за то, что следует, так и за то, что не следует требованиям США. У китайских инвесторов есть все шансы с помощью американских юридических компаний выиграть это дело и отсудить у государства Украина $3,5 миллиарда.

Где эти средства возьмёт Украина, чтобы отдать Китаю? Вероятно, там же — у США, а вернее, у подконтрольного Вашингтону МВФ, но — под проценты и еще более кабальные условия. Возможно, настоятельно порекомендуют еще больше поднять цену на газ для населения, а возможно, и подменить американский контингент в Афганистане, чтобы «доказать свою приверженность демократическим ценностям».