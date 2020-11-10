Американский лидер Дональд Трамп продолжает настаивать на доведении до конца судебных разбирательств о нарушениях в ходе голосования, но в то же время, по информации СМИ, уже готов признать свое поражение на выборах. Однако это вовсе не конец: Трамп намерен взять реванш и баллотироваться на второй срок в 2024 году

Выборы состоялись неделю назад, но их исход до сих пор неизвестен.

Бывший вице-президент демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом страны, основываясь на подсчётах СМИ, и готов судиться с Управлением общих служб США, которое не спешит официально объявлять о его победе. Он, политик с почти 50-летним стажем, ведёт себя так, как будто в Штатах выборы прямые (пришли граждане на участки, проголосовали, заполненные ими бюллетени подсчитали после закрытия участков и назвали победителя), на самом же деле рядовые американцы не решают ничего: 3 ноября они лишь проголосовали за тех, кто президента и будет выбирать в этом году 14 декабря.

Именно выборщики ставят точку в выборах. Трамп вступает в борьбу с самопровозглашённым президентом США Байденом © AP,

Биться нужно до конца

Действующий президент Дональд Трамп сдаваться не собирается, несмотря на то что уступает по количеству набранных голосов выборщиков, как показывают предварительные результаты. Юрисконсульт его предвыборного штаба Мэтт Морган подчеркнул, что выборы не завершены, подсчёт и сбор бюллетеней по всей стране продолжаются.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, выступая от лица избирательной кампании главы государства, добавила, что республиканцы добиваются честного подсчёта голосов и демократы не должны этому противиться, если им нечего скрывать.

Адвокаты штаба республиканцев, местные отделения партии и её отдельные члены пытаются оспорить результаты выборов в нескольких колеблющихся штатах, указывая на нарушения во время подсчёта бюллетеней. Основные усилия сосредоточены на родном штате Пенсильвания, которая отдаст победителю 20 голосов выборщиков.

Ещё до выборов соратники Трампа обратились в Верховный суд США с требованием отменить решение Верховного суда Пенсильвании об учёте бюллетеней, полученных по почте позднее чем через трое суток после окончания голосования. Тогда Верховный суд страны не стал рассматривать этот иск, при этом оставив возможность вернуться к нему после выборов, что впоследствии и сделал. В итоге 6 ноября удовлетворил требование республиканцев, постановив, что все спорные бюллетени в Пенсильвании должны считать отдельно, чтобы в дальнейшем при необходимости можно было их не учитывать при подведении окончательных итогов выборов.

Кроме того, 9 ноября в Верховный суд США обратились губернаторы-республиканцы 10 штатов (Техаса, Флориды, Алабамы, Арканзаса, Кентукки, Луизианы, Миссисипи, Миссури, Южной Дакоты и Южной Каролины), в своём обращении, составленном в форме «аргументация друга суда» (amicus curiae brief), они заявляют, что власти Пенсильвании превысили полномочия и нарушили положения Конституции о выборах, разрешив принимать бюллетени, пришедшие намного позже после голосования.

Помимо этого, предвыборный штаб президента потребовал от суда Пенсильвании остановить подведение итогов выборов из-за недопуска наблюдателей от республиканцев к процедуре, в итоге подсчёт продолжился, но апелляционный суд постановил сократить дистанцию, с которой наблюдатели могут наблюдать за процедурой. Мамонтов рассказал, что мешает Трампу перевернуть всю историю двухпартийности США © Sputnik / Miroslav Rotari

С аналогичными требованиями республиканцы обратились в суды штатов Мичиган и Джорджия, но иски были отклонены. Представители предвыборного штаба президента сообщили, что получили более 130 письменных показаний свидетелей о различных нарушениях на выборах в Мичигане, в частности, член избирательной комиссии заявил, что ему поступило указание от руководства датировать поздно полученные бюллетени задним числом (2 или 3 ноября), чтобы они были засчитаны, то же самое рассказал его коллега из Джорджии.

Суд Невады не стал рассматривать иск, но допустил возвращение к нему, если республиканцы предоставят дополнительные доказательства. В Аризоне ещё не принято решение по иску о том, что сотрудники избирательных комиссий неправильно информировали избирателей по техническим аспектам голосования, из-за чего часть бюллетеней на участках оказались незасчитанными.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Трамп имеет право на рассмотрение предполагаемых нарушений на президентских выборах через суды. Тем временем министр юстиции США Уильям Барр уполномочил федеральных прокуроров провести необходимые проверки при наличии сведений о предполагаемых нарушениях в ходе голосования, которые потенциально могут повлиять на результаты выборов.

Узнав об этом распоряжении, как сообщила газета The New York Times, глава одного из подразделений в службе общественного контроля при Министерстве юстиции США, которая выполняет надзорные функции и контролирует ход расследований предполагаемых нарушений на выборах, Ричард Пилджер подал в отставку, в заявлении он указал, что это решение связано с новой политикой ведомства.

По информации портала Axios, часть окружения Трампа считает, что судебные иски обречены на провал, и советуют президенту признать своё поражение на выборах.

Американские эксперты сходятся во мнении, что разбирательства из судов штатов могут передать в Верховный суд США, но обращение Трампа в высшую инстанцию не имеет под собой реальных оснований, разрыв между кандидатами в спорных штатах должен быть намного меньше того, который наблюдается сейчас. К тому же председатель Верховного суда Джон Робертс уже дал понять, что пересматривать решения местных властей не собирается.

«Это означает, что если суд штата вынесет решение в пользу демократа, то Робертс его не отменит. Несмотря на такую принципиальность, Робертс всё же республиканец, и это может повлиять на итоговый вердикт», — отметил в комментарии РИА Новости старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин. Выборы президента США в суде: Трамп надеется на женщину-мечту © REUTERS, Jonathan Ernst

Судебные разбирательства могут затянуться на несколько недель, а то и месяцев, но все разногласия должны быть улажены до 8 декабря, а 14-го выборщики соберутся в столицах своих штатов, чтобы проголосовать и определить победителя президентских выборов.

«Сложно предугадать, как долго эти тяжбы будут длиться. Судебные тяжбы вслед за выборами 2000 года затрагивали только несколько округов Флориды и, по сути, касались порядка обработки бюллетеней с изъянами. Всё это просто детские шалости по сравнению с нынешним электоральным циклом, где речь идёт об обвинениях в широкомасштабных подлогах нескольких видов на выборах», — заявил профессор политологии Калифорнийского технологического института Родерик Кивайт.

20 лет назад предвыборный штаб демократов потребовал вручную пересчитать бюллетени в штате Флорида, где их кандидат вице-президент страны Альберт Гор набрал на 537 голосов избирателей меньше (всего проголосовало около 6 млн человек), чем республиканец Джордж Буш—младший. Разбирательства и пересчёт затянулись, и 12 декабря Верховный суд США 5 голосами против 4 постановил прекратить дальнейшие пересчёты и признать последний подсчёт окончательным. В результате президентом стал Буш-младший.

Бунт как спасение

Наряду с перспективами судебных разбирательств, на которые никто, даже предвыборный штаб Трампа, не возлагает больших надежд, эксперты обсуждают другой возможный сценарий развития ситуации, хоть и маловероятный, — это бунт выборщиков.

Как правило, результаты голосования выборщиков заверяют губернаторы штатов и передают их Конгрессу. Однако в отдельных штатах законодательный орган, подконтрольный оппозиционной губернатору партии, может попытаться сформировать собственную коллегию выборщиков, как, например, было во Флориде в 2000 году, когда Верховный суд США ещё не поставил точку в разбирательстве. На сегодняшний день разделённое правительство работает в колеблющихся Пенсильвании, Мичигане, Висконсине и Северной Каролине.

Впрочем, на такой случай почти полтора века назад, в 1887 году, Конгресс принял Закон о подсчёте голосов выборщиков, согласно которому каждая палата Конгресса отдельно решает, какой список выборщиков принять за основу, приоритет должен быть отдан выборщикам, утверждённым исполнительной властью каждого штата. Однако однозначной точки зрения, кого считать исполнительной властью, нет: одни говорят, что это губернатор, другие с этим не согласны. Суды никогда не давали толкования этой норме.

По словам профессора права Университета штата Огайо Неда Фоули, формулировка закона 1887 года «практически недоступна для понимания». Экономист Зубец объяснил, что ожидает США при президенте Байдене © REUTERS, Kevin Lamarque

Как пишет газета New York Post, за всю историю страны было 85 «неверных выборщиков», которые либо голосовали не за того кандидата, которого выбрали жители его штата, либо просто воздерживались от голосования.

В 2016 году был установлен рекорд по количеству взбунтовавшихся выборщиков на одних выборах. Двое выборщиков-республиканцев от Техаса отказались голосовать за Трампа, но гораздо большие потери понесла его соперница Хиллари Клинтон: трое выборщиков-демократов от штата Вашингтон вписали вместо неё имя бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, который в выборах не участвовал, не хотели за неё голосовать по одному выборщику в Колорадо, Миннесоте и Мэне, но там действуют законы, обязывающие членов коллегии голосовать за кандидата, которого поддержало большинство избирателей региона (двоих из них заменили на других выборщиков, а третьего заставили отдать голос Клинтон).

В конечном итоге Трамп, проиграв по количеству голосов избирателей, заручился поддержкой большинства выборщиков и стал 45-м президентом США, однако «неверные выборщики» коренным образом не повлияли на исход выборов.

Чтобы исключить повторение бунта в нынешней избирательной кампании, Верховный суд США летом 2020 года обязал выборщиков голосовать на собрании за победителя в своём штате, они не могут быть свободны в своём выборе и иметь право голосовать, за кого пожелают. Судьи Верховного суда тогда подчеркнули, что если голоса выборщиков распределятся почти поровну и разрыв между кандидатами будет минимальным, то это грозит хаосом для страны.

«Чтобы перевернуть исход президентских выборов 2020 года, хватит всего нескольких выборщиков — никогда прежде эта перспектива не была столь реальна. Но даже тогда искажённый результат не будет иметь никакой силы, пока его не утвердит Конгресс, а это наименее вероятный сценарий, ведь в палате представителей большинство у демократов», — пишет газета New York Post.

Трампы не сдаются, Трампы не уходят © AP, Evan Vucci Томас Джефферсон, а в 1824 году — Джон Адамс. Если и палата представителей не сможет договориться, из двух лидирующих кандидатов выбирает Сенат.

3 ноября американские граждане выбирали не только президента, но и полный состав палаты представителей. Демократы хоть и потеряли несколько мандатов, но всё же сохранили большинство, поэтому исход их голосования по кандидатуре президента очевиден.

Тем временем один из помощников Трампа на условиях анонимности сообщил телеканалу CNN, что президент начинает постепенно смиряться с действительностью и уже не отрицает вероятность поражения на выборах, он понимает, каким образом это может произойти. Кроме того, источник подтвердил информацию, озвученную накануне порталом Axios, что Трамп обсуждает со своими советниками вариант участия в президентских выборах 2024 года. Как подчёркивает Axios, в настоящее время «структура партии слаба и Трамп является с большим отрывом самым популярным республиканцем».