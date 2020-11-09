По предварительным подсчётам, бывший вице-президент Джо Байден обеспечил себе победу на выборах, но действующий президент США Дональд Трамп так просто сдаваться не собирается, хотя судебные иски его штаба не нацелены на признание его переизбрания

Официально победитель выборов ещё не объявлен, но телеканалы CNN, NBC, ABC и даже любимый телеканал действующего президента США Дональда Трампа Fox News заявляют о победе кандидата от Демократической партии.

Представитель предвыборного штаба демократов направил в Управление общих служб США заявление, в котором призвал признать бывшего вице-президента Джо Байдена избранным президентом страны, потому что, как написано, его победа на выборах получила независимое подтверждение. Как только выигрыш оппозиционного кандидата признают, начнётся выделение финансирования на формирование новой администрации Белого дома. Однако директор управления Эмили Мерфи не спешит делать такое заявление.

Самопровозглашённый президент

До пятницы, 6 ноября, Трамп лидировал почти во всех колеблющихся штатах, где ещё продолжалось подведение итогов — в Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии, на Аляске, — но у Байдена к тому моменту уже было, по оценкам разных СМИ, то ли 253, то ли 264 голоса выборщиков из 270 необходимых для победы на выборах (одни засчитывали в его пользу 11 голосов выборщиков от Аризоны, другие расценивали ситуацию в штате неоднозначной). Если верить подсчётам первых, то ему было бы достаточно для выигрыша Невады с 6 выборщиками, где он и так лидировал.

На финишной прямой Байден перехватил у Трампа лидерство в своём родном штате Пенсильвания, которая подарит победителю 20 голосов выборщиков. Кроме того, чуть ли не на последнем проценте обработки бюллетеней он вырвался вперёд в Джорджии, где всё время фаворитом был хозяин Белого дома, на кону там 16 голосов выборщиков. Официально результаты голосования в Северной Каролине (где побеждает Трамп и забирает 15 голосов), Джорджии и Аляске (в борьбе за 3 голоса лидирует Трамп) не объявлены, но исход президентских выборов, похоже, уже предопределён. С победой Байдена поздравили многие мировые лидеры, несколько американских конгрессменов-республиканцев, а также бывшие президенты США — демократы Билл Клинтон, Барак Обама, Джимми Картер и республиканец Джордж Буш-младший. Американские СМИ назвали кандидатов на ключевые должности в Администрации Байдена © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

На страницах Джо Байдена и его напарницы — сенатора от Калифорнии Камалы Харрис — в Twitter уже появились приписки «избранный президент США» и «избранный вице-президент США» соответственно. Как сообщают источники CNN, они активно готовятся к началу исполнения своих обязанностей в Белом доме: формируют команду, которая займётся взаимодействием с ведомствами по вопросам передачи власти, в неё могут войти до 300 сотрудников, в Twitter создан аккаунт, посвящённый передаче власти.

Газета The Washington Post написала, что Байден, придя к власти, отменит решения Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения, о запрете на въезд граждан ряда мусульманских стран, а также восстановит программу, позволяющую оставаться в Америке людям, незаконно привезённым в детском возрасте.

О том, чем он собирается заняться на президентском посту, сам пока ещё кандидат от демократов объявил на митинге в Уилмингтоне (штат Делавэр) вечером 7 ноября:

намерен объединить общество и восстановить роль Америки в мире, а также уверен, что США могут быть «ориентиром для всего мира и вести за собой на основе собственного примера». Этот тезис полностью вписывается в глобалистический курс, который реализовывала администрация предыдущего президента Барака Обамы и к которому хочет вернуться его вице-президент, но в нынешних обстоятельствах сложно представить, какой пример миру могут подать Соединённые Штаты, неспособные разобраться с подсчётом бюллетеней;

9 ноября назначит группу экспертов для разработки плана по борьбе с пандемией коронавируса, реализация которого начнётся после его вступления в должность. Уже известно, что руководить группой будут бывший главный санитарный врач США Вивек Мерти и бывший глава Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Дэвид Кесслер — советники предвыборного штаба демократов по вопросам, касающимся коронавируса. Байден занимает категорически иную позицию, чем Трамп, — выступает за повсеместное ношение масок и готов ввести карантин, несмотря на то что ограничительные меры для предприятий могут нанести удар по экономике, которая достаточно быстро оправилась от рекордного падения ВВП во втором квартале;

и бывший глава Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов — советники предвыборного штаба демократов по вопросам, касающимся коронавируса. Байден занимает категорически иную позицию, чем Трамп, — выступает за повсеместное ношение масок и готов ввести карантин, несмотря на то что ограничительные меры для предприятий могут нанести удар по экономике, которая достаточно быстро оправилась от рекордного падения ВВП во втором квартале; готовится к борьбе с целью добиться расовой справедливости и искоренения расизма в стране. Он констатировал, что на выборах за него активно голосовали афроамериканцы. Это неудивительно, ведь представители темнокожего населения и представители различных меньшинств — это традиционный электорат Демократической партии (в 2016 году за Трампа проголосовали всего 8% афроамериканцев).

Байден не пренебрёг возможностью сказать пару добрых слов о своей собственной персоне. Во-первых, что он набрал самое большое количество голосов на президентских выборах, — 74 млн. Такой высокий показатель обусловлен рекордной за 120, а то и за 150, лет явкой избирателей на выборы. Трамп тоже уже набрал голосов больше, чем на предыдущих выборах. Во-вторых, завершив выступление цитатой из католического гимна «На крыльях орла», Байден подчеркнул, что он второй в истории католик, избранный на пост президента США, после Джона Кеннеди, которым он всегда восхищался. Молчанов рассказал, кого на Украине приведет в восторг победа Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

На митинге рядом с Байденом на сцене была семья, впервые после скандала с ноутбуком на публике появился его младший сын Хантер вместе с женой и 7-месячным сыном.

Пока избирательные комиссии продолжают подсчёт бюллетеней, в США полным ходом уже идёт подготовка к церемонии инаугурации, которая, как и предписывает Конституция, состоится 20 января. Совместный инаугурационный комитет Конгресса, в состав которого входят трое республиканцев и трое демократов, обсуждают детали вступления главы государства в должность на открытом воздухе в связи с эпидемиологической обстановкой. Председатель комитета Сената по регламенту, республиканец Рой Блант рассчитывает, что на церемонии будут присутствовать и Трамп, и Байден вне зависимости от того, кого из них избрали граждане.

Побеждён, но не сломлен

Действующий президент всё же не теряет надежду, что приносить присягу в этот день, как и в 2017 году, предстоит именно ему.

Трамп не проводил никаких публичных мероприятий, а в субботу отправился в гольф-клуб, там-то его и застала новость о победе Байдена, но Трамп не был бы Трампом, если бы сразу признал своё поражение.

«Эти выборы далеки от завершения. Мы все знаем, почему Джо Байден торопится представить себя победителем, почему солидарные с ним СМИ так усердно стараются помочь ему: они не хотят, чтобы правда открылась. Штаб Байдена хочет учитывать только фальсифицированные, сфабрикованные, поданные не имеющими право голосовать или умершими избирателями бюллетени», — говорится в заявлении президента, распространённом его предвыборным штабом.

Позже в Twitter Трамп задался вопросом, «с каких пор мейнстримные СМИ объявляют, кто будет следующим президентом?» Жириновский посоветовал Трампу добиться победы при помощи вооруженной части электората © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Как сообщили телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, супруга Меланья и зять, он же советник президента, Джаред Кушнер, убеждали Трампа признать поражение, но советник предвыборной кампании республиканцев Джейсон Миллер опроверг эту информацию, добавив, что родственники, наоборот, призывали Дональда задействовать все доступные правовые методы для обеспечения точности голосования. Что президент и собирается делать. Его личный адвокат Рудольф Джулиани объявил, что в ближайшие дни юридическая команда подаст до 10 новых судебных исков, чтобы доказать недействительность тысяч бюллетеней прежде всего в Пенсильвании и Мичигане.

В Мичигане президент лидировал с начала подсчёта, с двух часов ночи 4 ноября начинается резкий прирост голосов за Байдена, в 5 утра скачок более чем в 100 000 голосов, а в 7 утра он догнал Трампа. К тому же в этом штате произошёл сбой в компьютерной системе подсчёта голосов, из-за чего тысячи голосов, отданные за республиканцев, зачли демократам, но после пересчёта вручную всё встало на свои места.

Юрист Клета Митчелл не исключает, что действия демократов в городах и округах, которые они контролируют, могли быть скоординированы, ведь именно там происходили скачки. По её словам, члены избирательных комиссий могли договориться одновременно приостановить подсчёт голосов.

В иске, поданном в Аризоне, речь идёт о нарушениях, связанных с тем, что работники избирательных комиссий не разобрались, как работает новое оборудование, — машины сообщали об ошибке, но люди продолжали жать на кнопку, в результате чего часть голосов не была засчитана. В Пенсильвании, где борьба между кандидатами шла за каждый голос, в самом колеблющемся округе Бакс некоторые признанные недействительными бюллетени выбросили на помойку, хотя должны были хранить на складе в течение двух лет. В Джорджии обновление прошивки оборудования для обработки бюллетеней почему-то решили провести ни раньше, ни позже, а в ночь перед выборами.

Джордж Буш-младший, который в 2000 году оказался в похожей ситуации — тогда победителя голосования определял Верховный суд США, — заявил, что Трамп имеет право добиваться пересчёта голосов и подавать судебные иски, суд разрешит все спорные вопросы. Он поздравил нынешнего главу Белого дома и его сторонников с выдающимся достижением в политической сфере — получением голосов более 70 млн американцев. Феноменальный президент: как Трамп изменил внешнюю политику США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По мнению экспертов, доказать в суде факты массовых вбросов или махинаций юристам Трампа будет крайне сложно, однако они могут сделать акцент на «мёртвых душах» в списках избирателей, проголосовавших за Байдена, эти сведения проверить можно. При проверке различных баз находили людей 1920 и даже 1901 годов рождения, умерших ещё в конце прошлого века, но каким-то чудесным образом сумевших поддержать демократа на выборах-2020. На эту тему в соцсетях появилась карикатура — Байден стоит на кладбище перед могилами и говорит «Спасибо».

Впрочем, как сообщили источники агентства Associated Press, помощники и сторонники президента вовсе не рассчитывают, что суд провозгласит Трампа победителем, они негласно признают, что судебные тяжбы в лучшем случае отложат неизбежное, а истинная цель заключается в том, чтобы помочь американскому лидеру сохранить сторонников даже при поражении.

Как бы то ни было, Трамп уже вписал себя в историю США не только как успешный бизнесмен, но и как президент, сломавший политические устои, не побоявшийся прямым текстом заявить традиционным союзникам, что не собирается содержать их за счёт американских налогоплательщиков, снизивший уровень безработицы до минимального за 50 лет показателя (правда, это достижение перечеркнула пандемия коронавируса) и не развязавший ни одной новой войны с участием Соединённых Штатов. А лозунг Make America great again ещё долго будет на слуху.