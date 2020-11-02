Президент Макрон намерен добиваться принятия более жестких законов для борьбы с исламским сепаратизмом и для защиты принципов светского общества

Борьба с исламизмом должна стать европейским приоритетом, заявляет автор статьи в немецкой газете Die Welt, потрясенный последними убийствами во Франции. Президент Франции назвал исламистский сепаратизм величайшей угрозой.

«Террор в форме сатиры» — так министр обороны Турции Хулуси Акар прокомментировал недавнюю карикатуру на обложке журнала «Шарли Эбдо». Рано утром в четверг стало понятно, чем грубые шутки отличаются от акта террора. Выходец из Чечни убил в Ницце трех человек, которые пришли на службу в церковь Нотр-Дам, расположенную в оживленном центре города. Во время задержания нападавший неоднократно выкрикивал слова «Аллах Акбар».

С 2012 года во Франции исламисты убили почти 300 человек. Местом последней атаки стала Ницца — город, где в 2016 году в день национального праздника Франции террорист убил 86 человек, въехав в толпу на грузовике. Еще одно нападение в четверг удалось предотвратить вблизи Авиньона.

Неудивительно, что во Франции у всех нервы на пределе. Уже давно не только Марин Ле Пен призывает к действиям в духе закона военного времени. Эммануэль Макрон в большом выступлении три недели назад назвал «исламистский сепаратизм» крупнейшей угрозой для республики и потребовал создания совместимого с демократией франко-республиканского ислама. Именно эти слова вызвали такой безграничный гнев исламского мира. Это самый большой вызов не только для Франции, но и для свободы во всей Европе. «Необдуманные и опасные». Макрон осудил Турцию за заявления по Карабаху © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Французские власти готовятся к борьбе против исламизма после очередного теракта на территории страны. Президент Эммануэль Макрон заявил, что французы подверглись атаке за свои ценности и вкус к свободе. Политик пообещал «не сдаваться».

Французский президент оказался в очень сложном положении. Уже констатировано, что политика мультилатерализма в Европе потерпела поражение. Но в то же время представители ислама составляют существенную часть населения страны. В протестах участвуют внуки тех людей, которые когда-то приехали во Францию в 50-60-х годах. Они хотели интегрироваться в местное общество, но потом уже их следующие поколения поняли, что мигранты, как правило, оказываются на социальной обочине.

Президент Макрон намерен добиваться принятия более жестких законов для борьбы с исламским сепаратизмом и для защиты принципов светского общества. По его словам, существует опасность того, что шестимиллионное мусульманское меньшинство создаст во Франции свое, как он выразился, «контробщество».

Ранее глава государства заявил, что радикальный ислам представляет собой опасность для всей Франции, потому что он продвигает свои собственные правила и законы, приводящие к возникновению своего рода параллельного общества.

По его словам, подобное сектантство иногда приводит к тому, что родители отказываются отправлять своих детей в школу или не позволяют им участвовать в спортивных занятиях и соревнованиях, а вместо этого обучают их принципам, противоречащим законам Французской Республики.

Сейчас во Франции уже не говорят об ассимиляции, которая соответствует древнеримскому принципу «в Риме поступай как римлянин», то есть следуй правилам и законам страны, где оказался. Царит ее противоположность — совершенно расплывчатая мультикультурная концепция vivre ensemble, то бишь «жить вместе». По ней все группы мигрантов сохраняют свои особенности и на этой зыбкой основе якобы контактируют с окружением. Во Франции ежегодно оказывается порядка 400 тысяч иностранцев, а это очень много. В Германии задержан исламист, напавший с ножом на людей: есть жертва © РИА Новости, Захари Шойрер | Перейти в фотобанк

Отсюда феномен «коммунитаризма» — обособленных этнических сообществ, когда сородичи держатся друг друга и сохраняют правила и обычаи тех стран, откуда прибыли. Африканцы с африканцами, арабы с арабами и так далее. Ошибка французских властей в том, что они считают, что эти сообщества будут гармонично существовать с коренным населением страны, у которого иные история, традиции и, что особенно важно, религия.

В этих коммунах немало тех, кто если и не является пособником радикалов, то сочувствует им. Таких примерно треть. Этакая питательная среда, где находят свою аудиторию проповедники джихада и взращиваются фанатические юноши, как тот, что в минувшую пятницу перерезал горло учителю истории.

Исламисты, создавшие условия для этого преступления, стремятся заменить республику режимом, живущим по законам шариата. Как показал недавний опрос социологического института IFOP, примерно половина мусульманской молодежи убеждена в том, что ислам несовместим с основополагающими приоритетами французского общества.

Суть проблемы заключается в том, что в Европе происходит ползучее замещение коренного населения чуждыми ему народами. Причем происходит это при попустительстве местных политических элит. Андрей Серенко: Радикальный ислам — проблема глобальная и явно недооцененная © предоставлено Андреем Серенко

Поэтому президент Франции предлагает, среди прочих мер, поставить под более жесткий контроль учебные программы в школах и иностранное финансирование французских мечетей. «Ислам — религия, которая переживает кризис по всему миру, а не только в нашей стране», — считает он.

Новые меры, предложенные Макроном, будут выдвинуты на обсуждение в парламенте Франции к концу года. Среди предложений президента:

— прекращение выдачи виз имамам из-за рубежа;

— ужесточение контроля за деятельностью и финансированием мечетей;

— введение ограничений на обучение детей дома;

— более жесткий мониторинг деятельности спортивных клубов и других ассоциаций, чтобы они не стали прикрытием для обучения принципам радикального исламизма.

Все это должно помочь распространить «Islam des Lumieres» (просвещенный ислам). Планируется предпринять ряд мер для противодействия экстремизму в рамках «Закона о сепаратизме», который будет рассматриваться в декабре. Будут закрыты некоторые мечети, над 1,2 тыс. из них ужесточится надзор, равно как и над 50 религиозными организациями.

Силы правопорядка планируют следить за речами нефранцузских граждан: зачастую непонятно, что конкретно они проповедуют на арабском языке. Усилится контроль за нелицензированными религиозными школами, в них обучается 12 тыс. детей. Ищенко ответил на вопрос, правда ли мигранты через 50 лет захватят Европу © РИА Новости, Сергей Строителев | Перейти в фотобанк

С другой стороны, Макрон также сказал, что власти Франции должны принять дополнительные меры для того, чтобы иммигрантам и их потомках было бы легче продвигаться, как в экономическом, так и социальном плане, так как иначе вакуум займут радикалы.

Бурные дискуссии во французском обществе вызывает вопрос ограничения иммиграционных потоков. Однако сокращение миграции — это наступление на те европейские ценности, которые Франция и страны ЕС принципиально отстаивают.

На уровне Евросоюза видно, как страны содружества проявляют солидарность по отношению к Франции. Но существует понимание, что должен быть не только французский, но и общеевропейский ответ на эту острую проблему.

Однако отношения с Турцией осложняют решение этого кризиса. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган взял на себя те функции, которые раньше были у убитого лидера Ливии Муаммара Каддафи, — сдерживание нелегальной миграции в Европу. И он часто шантажирует государства ЕС тем, что он может открыть границы, а это очень серьезный фактор.

Через полтора года во Франции пройдут президентские выборы. Для Макрона очень важно сохранить, с одной стороны, ценности идентичности и не превратить их в красную тряпку социального и политического недовольства мусульман, живущих в Европе.

В защиту распространенной во Франции свободы слова Макрон высказался следующим образом: «Мы не откажемся от рисунков и карикатур, даже если другие отступятся. Наши граждане ждут наших действий. Десятки операций развернуты против лиц и организаций, поддерживающих радикальный исламизм, который также можно назвать идеологией уничтожения (Французской) Республики». Кремль прокомментировал теракт в Ницце © REUTERS, Eric Gaillard

Можно сюда добавить еще одну очень важную деталь. История с конфликтом по поводу карикатур происходит в нестандартных условиях — сейчас в Европе бушует пандемия коронавируса. И наиболее уязвимые слои населения — это те, которые экономически и социально неблагополучны, как раз во многом именно иммигранты, в частности, мусульмане. Даже без этой истории с карикатурами недовольство этой части населения было неизбежно.

К этому стоит добавить, что некоторые ценности, которые сейчас в фаворе во Франции, да и на Западе в целом, а это однополые браки, ярко выраженный индивидуализм, воинствующий, доведенный до крайности феминизм, для многих вновь прибывших мусульман по определению недопустимы. Для них они с явным знаком «минус».

Как бы то ни было, политика поощрения богохульства, осквернения святынь, нарушения этических и религиозных норм в угоду мнимой свободе слова приведет к радикализации общества. К разделению, в том числе по религиозному признаку. Что всегда чревато кровавыми конфликтами и даже религиозными войнами.

При подготовке материала использованы тексты сайтов inosmi.ru и kommersant.ru