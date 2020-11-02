Парламентские выборы в Грузии засвидетельствовали победу правящей партии. Оппозиция с этим не согласна и грозит протестами. Вновь одним из самых заметных несогласных стал Михаил Саакашвили

В субботу, 31 октября, в Грузии прошли выборы депутатов парламента. В них приняли участие 48 партий и два избирательных блока. Выборы проходили по смешанной системе. Проходной барьер для партий составил 1%, а мажоритарным кандидатам необходимо было набрать свыше 50% голосов.

На следующий день — 1 ноября — Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала результаты обработки голосов со 100% участков, согласно которым в парламент проходят семь партий и два блока. В Грузии прошли парламентские выборы, Саакашвили готовит бунт © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В парламент прошли правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия», получившая 48,15% голосов и оппозиционный блок «Сила в единстве», в состав которого входит бывшая партия «Единое национальное движение», лидером которой является экс-президент Михаил Саакашвили. Этот блок набрал 27,14% голосов.

Кроме того, в парламент прошли «Европейская Грузия» с 3,78% голосов, «Лело для Грузии» с 3,18% голосов, «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели» с 3,15% голосов, «Альянс Патриотов» с 3,14% голосов, «Гирчи» с 2,89% голосов, «Граждане» с 1,33% голосов и Лейбористская партия с 1% голосов.

Другие партии, в том числе и выступающая за улучшение отношений с Россией партия бывшей главы парламента Нино Бурджанадзе «Единая Грузия», не попали в парламент.

Оппозиция результатами выборов недовольна. Она обвиняет власть в подтасовках и готовится к длительным протестам.

Ломать хребет и добивать

В день, когда Центризбиком огласил результаты выборов в парламент, в центре грузинской столицы Тбилиси собрались сторонники оппозиции с требованием признать выборы недействительными. Как сообщало издание Sputnik Грузия, на проезжей части проспекта Руставели собралось несколько тысяч человек.

Среди собравшихся были лидеры практически всех прошедших в парламент оппозиционных политсил, кроме «Альянса Патриотов» и партии «Граждане».

«С сегодняшнего дня мы будем собираться каждый день, пока не добьемся новых выборов», — заявила с трибуны член «Единого национального движения» Саломе Самадашвили.

Лидер этой политсилы — бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили — находится за пределами страны. Но он не сидит сложа руки. В Грузии несогласные с итогами выборов установили палатки у здания парламента © РИА Новости, Александр Чипурин | Перейти в фотобанк

Ещё до выборов он встречался с представителями грузинской диаспоры Греции и Италии. Уже после выборов Саакашвили прояснил, какие претензии у оппозиции к результатам.

«Коалиция <…> Иванишвили потерпела поражение и по экзит-поллам у них было не больше 41% голосов, а у оппозиции <…> было общей сложность до почти 60% голосов. Т.е. Иванишвили потерпел поражение. После чего поздно ночью, после того, как стали поступать протоколы комиссий, они (власти — Ред.) стали переделывать протоколы Центральной избирательной комиссии — просто нагло — и в результате уменьшили результат оппозиции, например, моей партии, которая является костяком оппозиции, с 35% до 24%, а свой процент увеличили в разы. Плюс ещё добавили огромное количество типа голосов для мажоритарных своих кандидатов. Таким образом, получили твёрдое большинство. Т.е. переписывание шло в худших белорусских и центральноазиатских традициях», — заявил он в своём видеообращении.

Тем самым Саакашвили показал, что следит за международной повесткой, и намекнул, что в случае чего его сторонники могут пойти по пути несогласных с результатами выборов в Белоруссии и Киргизии.

Саакашвили призвал своих сторонников не сдаваться.

«Мы обязательно переломаем хребет этому совковому беспределу, коррупции, в том числе краже голосов. Мы достойны гораздо лучшей жизни. И мы этой жизни будем добиваться и добивать тех, кто не позволяет нам до неё дойти», — подытожил своё обращение Саакашвили.

Таким образом, он показал, что пока не намерен мириться с результатами выборов. Саакашвили может ожидать отмашки из-за рубежа. Но там пока заняли выжидательную позицию.

А что США?

«Ещё одна Джорджия», — подчас шутят про Грузию, намекая не только на то, что по-английски название страны созвучно с одним из старейших американских штатов — «Персиковым штатом» или «Имперским штатом Юга» Джорджией, но и на влияние, которое Вашингтон оказывает на Тбилиси.

Со времён «Революции роз» в 2003 году Грузия стала оплотом США в Закавказье. А потому многие ожидали официальной реакции американцев на грузинские выборы. И она последовала.

«Посольство США согласно с предварительной оценкой Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, что парламентские выборы в Грузии были проведены в конкурентной среде и в целом с соблюдением основных свобод», — говорилось в распространенном в воскресенье заявлении американского посольства.

В нём же отмечалось, что посольство приветствовало высокую активность избирателей и «преданность демократии» даже в условиях пандемии.

Вместе с тем посольство США согласилось с замечаниями, которые были высказаны международными наблюдателями. Посольство призвал учесть все недостатки в ходе второго тура нынешних и следующих выборов. Нельзя позволить партии Саакашвили единолично править Грузией - экс-спикер парламента © РИА Новости, Александр Имедашвили | Перейти в фотобанк

Кроме того, в посольстве привели перечень нарушений, среди которых были подкуп и запугивание избирателей, насилие в отношении избирателей и журналистов, нечёткое разделение партийной и официальной деятельности, а также нарушение тайны голосования.

Всё это, по словам посольства, «несмотря на то что не является достаточным для объявления нелегитимными результатов выборов, продолжает вредить избирательному процессу Грузии и недопустимо».

В то же время американцы заявили, что продолжат следить за выборами.

«Соединённые Штаты будут продолжать внимательно следить за выборами, включая рассмотрение жалоб, апелляционный процесс и следующий раунд кампании. Мы просим граждан Грузии проявить терпение, чтобы этот процесс мог протекать мирно и с уважением, в соответствии с законодательством Грузии, международными стандартами и практикой. Все стороны обязаны обеспечить выполнение и соблюдение Избирательного кодекса», — указывалось в заявлении посольства.

«Это уже, по всей видимости, посыл к протестующей оппозиции, недовольной результатами выборов», — прокомментировало это заявление издание Sputnik Грузия.

И действительно, США сейчас не нужен беспорядок в регионе, где и так всё взрывоопасно. Война в Нагорном Карабахе поставила американцев в непростое положение. С одной стороны — Армения, где находится второе по величине посольство США в мире, а у власти — прозападное правительство. С другой — Азербайджан, за спиной которого Турция — ключевой и в последнее время очень проблемный союзник США в ближневосточном регионе. При этом все попытки американской администрации призвать к миру Армению и Азербайджан не увенчались успехом.

В таких условиях нестабильность в Грузии может иметь непредсказуемые последствия.