Решение Конституционного Суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование и ответные меры президента Зеленского (законопроект, которым предполагается отмена решения суда и изменение его состава) – кажется является сильнейшим кризисом последнего времени. Некоторые наблюдатели говорят даже о конституционном перевороте

«Украина.ру» опросила ряд украинских экспертов с тем, чтобы выяснить их мнения о причинах и последствиях кризиса.

Решение КС

По заявлениям представителей КС его мотивация была довольно прозрачной: проверка электронного декларирования была отменена, чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти. При этом, КС не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, потому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Опрошенные нами эксперты полагают, что решение суда было само по себе совершенно правильно, потому что антикоррупционное законодательство на Украине действительно противоречит Конституции.

Константин Бондаренко обращает внимание на то, что «главной проблемой стало Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК), которое выступило в роли коллективного провокатора, убрав доступ к электронным декларациям якобы по решению КС, хотя в решении КС об этом нет ни слова».

В общем, решение суда было вполне адекватным — в отличие от реакции на него заинтересованных институтов и политических сил.

Как не входить в кризис

Эксперты полагают, что проблему можно было решить «мирным» путём, не провоцируя серьёзный политический конфликт.

Руслан Бортник говорит, что «логичнее всего было бы просто внести изменения в антикоррупционное законодательство с учетом решения Конституционного суда». И даже в общих чертах описывает соответствующие законодательные изменения — прежде всего, исключить норму о декларировании доходов судей в НАПК и передать реестры соответствующим структурам судебной власти.

С самого начала этим путём не пошли, по-видимому, потому что, как говорит Бондаренко, это связано «с нервозной обстановкой последнего времени, с ожиданием майданов, которыми в последнее время пугают Зеленского, с не совсем удачным результатом «Слуги народа» на местных выборах, активизацией разного рода оппонентов Зеленского».

В общем, Зеленский воспринял решение КС как атаку на него лично. Кстати, такое мнение довольно популярно в определённых кругах. В частности, озвучил его Виталий Портников. По информации анонимных телеграм-каналов, подобные настроения распространены в Офисе президента.

Бортник полагает, что речь идёт о борьбе между частью украинских элит и западными партнёры за контроль над судебной системой Украины.

Реакция президента

Эксперты согласны с мнением, что президент со своей инициативой отмены решения суда и переформатирования его состава далеко вышел за пределы правового поля.

Михаил Погребинский: «действия президента явно антиконституционны. В Конституции есть исчерпывающий перечень прав президента, и инициировать отставку судей Конституционного суда он не имеет права».

В то же время, никто из экспертов не предполагает, что «кавалерийская атака» на КС может привести к немедленным негативным последствиям для президента — сама по себе эта ситуация является основанием для начала процедуры импичмента, но голосов для неё не наберётся. Бортник, правда, указывает, что «в будущем против Зеленского, когда он потеряет свой президентский иммунитет, могут быть возбуждены уголовные дела по этому решению».