На Украине ожидают масштабных чисток губернаторов. Причина - плачевные результаты «Слуги народа» на выборах

Харьковский губернатор Алексей Кучер в ближайшее время может лишиться своей должности. Вопрос о его отставке внесен в повестку сегодняшнего заседания правительства, сообщило издание Klymenko Time. Оно же процитировало заместителя председателя Харьковского областного совета Владимира Скоробагача, который поддержал этот шаг правительства. Выборы в Запорожье. Город против области © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я не знаю, какое будет решение Кабмина по этому вопросу, но, надеюсь, что кулуарные договоренности не станут преградой для волевого решения, которое должно было уже давно поставить точку в этой истории. Некомпетентность и незрелость — так можно охарактеризовать работу Алексея Кучера на посту губернатора. Особенно, когда понимаешь масштабы медицинской катастрофы, которая стала эпилогом его работы, и видишь «результаты» развития других важных сфер жизнедеятельности региона. Думаю, что на Банковой уже это поняли», — заявил он.

Кучер — далеко не единственный глава областной государственной администрации на Украине, которому пророчат отставку.

Уйдут почти все?

На следующий день после местных выборов — 26 октября — популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный» сообщил о грядущих перестановках во власти.

«Источник из Офиса президента сообщает, что нас ожидает «губернаторопад», чистка в правительстве, а также возможны перестановки в ОП», — указывалось в публикации канала.

На следующий день — во вторник 27 октября — канал назвал тех, кого могут отправить в отставку.

«В шорт-лист на отставку глав областей (губернаторов) уже попали: губернатор Одесской области Максим Куцый; губернатор Николаевской области Александр Стадник; губернатор Херсонщины Юрий Гусев; губернатор Харьковской области Алексей Кучер; губернатор Днепропетровщины Александр Бондаренко; губернатор Сумской области Роман Грищенко; губернатор Львовской области Максим Козицкий; губернатор Тернопольской области Владимир Труш. Под огромным вопросом губернаторы Луганской и Донецкой области, а также остальные губернаторы, о которых еще идут «торги». Как пояснил источник, выборы ещё не окончены, результатов пока нет (счет еще не на табло), поэтому торги в Офисе президента продолжаться, но «губернаторам» уже сообщили про их «ветхое состояние. Это пока предварительный список. После выборов каждого губернатора и «ответственного» будут вызывать в ОП и проводить с ними беседы», — указывалось в публикации канала. Корнилов оценил перспективы «Слуги народа» на парламентских выборах © РИА Новости, Владимир Трефилов

Причина, по которой ожидаются такие кадровые перестановки, проста: проигрыш в этих регионах на местах партии «Слуга народа» и её представителей.

«Пожалуй, главным результатом прошедших 25 октября выборов стал триумф региональных политических проектов, так называемых партий мэров. Их триумф объясняется тотальной дискредитацией и недоверием украинцев ко всем без исключения политическим проектам. Донорами голосов для «партий мэров» стали преимущественно партии с размытой политической повесткой, такие как «Слуга народа», «Оппозиционный блок», «Батькивщина» и некоторые другие», — пишет в своей статье во «Взгляде» бизнес-аналитик Глеб Простаков.

Он указывает, что на Украине набрали силу центробежные процессы.

И действительно, проигрыш «слуг народа» на местах стал весьма красноречивым. Ещё год тому назад после триумфальных президентских, а затем и парламентских выборов казалось, что дни местной власти сочтены: молодые политики если не сметут, то укоротят зарвавшихся местных «баронов».

Но прошёл год. Центр так и не стал тем самым «лесником», который приходит, разгоняет всех плохих парней и наводит порядок, или хотя бы арбитром в спорах на местах. А губернаторы провалили работу по ряду ключевых направлений, главным из которых была борьба с пандемией. А вот мэры и местные советы, напротив, заявили о себе как о защитниках людей на местах, подчас не боясь идти на прямые конфликты с властью. Итог немного предсказуем: региональные политические проекты и новые политсилы вроде Партии Шария сорвали куш. А «слуги народа» оказались не у дел.

Помогут ли чистки

Смена губернаторов вряд ли поможет «Слуге народа» вернуть народную любовь. Причина — разочарование в партии.

«Результат не впечатляет, я рассчитывала на большее. Но скажу честно, что вопрос и в явке избирателей. Избиратели "Слуги народа" не дошли до избирательных участков по разным причинам. Есть объективные причины, такие, как коронавирус: люди о своей безопасности, жизни и здоровье волновались. Но есть и чисто субъективные причины: мы не соответствовали тем критериям, с которыми шли в парламент и теперь пришли на местные выборы. Люди ждали, надеялись, но, к сожалению, не так случилось, как думалось. И люди таким образом продемонстрировали свою позицию, я вынуждена это признать», — назвала причину своего поражения на выборах мэра Киева кандидатка от «Слуги народа» Ирина Верещук в разговоре с телеканалом NewsOne.

Таким образом, «слуги народа» вряд ли будут спорить с тем, что одни лишь кадровые перестановки в регионах исправят ситуацию.

При этом провал на местных выборах может повлиять и на украинский парламент.

«Если брать дальше, да, этот результат на выборах может усилить центробежные тенденции внутри «Слуги народа», осложнить управляемость внутри Рады», — рассказал в комментарии изданию Украина.ру политолог Алексей Попов. Все парламентские партии Украины проиграли местные выборы - Попов © sobityadnya.ru

Есть и те эксперты, которые и вовсе прочат партии исчезновение.

«Дело в том, что если из этого поражения не будут сделаны практические выводы, это действительно станет путевкой на политическое кладбище. Поражение тяжелое, но не фатальное для [президента Владимира] Зеленского. А вот что касается партии "Слуга народа", то похоже, что проект продолжает сливаться», — отметил политолог Андрей Золотарёв в комментарии изданию Украина.ру.

По его словам, в том виде, в котором партия существовала в качестве «политического зонтика» и объединяла людей, относящихся к разным группам интересов, дальше существовать не может.

В общем, чистки — чистками, а выводы нужно делать всей партии. Иначе будет как в знаменитом анекдоте о перестановке мебели.