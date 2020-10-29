Харьковский губернатор Алексей Кучер в ближайшее время может лишиться своей должности. Вопрос о его отставке внесен в повестку сегодняшнего заседания правительства, сообщило издание Klymenko Time. Оно же процитировало заместителя председателя Харьковского областного совета Владимира Скоробагача, который поддержал этот шаг правительства.
«Я не знаю, какое будет решение Кабмина по этому вопросу, но, надеюсь, что кулуарные договоренности не станут преградой для волевого решения, которое должно было уже давно поставить точку в этой истории. Некомпетентность и незрелость — так можно охарактеризовать работу Алексея Кучера на посту губернатора. Особенно, когда понимаешь масштабы медицинской катастрофы, которая стала эпилогом его работы, и видишь «результаты» развития других важных сфер жизнедеятельности региона. Думаю, что на Банковой уже это поняли», — заявил он.
Кучер — далеко не единственный глава областной государственной администрации на Украине, которому пророчат отставку.
Уйдут почти все?
На следующий день после местных выборов — 26 октября — популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный» сообщил о грядущих перестановках во власти.
«Источник из Офиса президента сообщает, что нас ожидает «губернаторопад», чистка в правительстве, а также возможны перестановки в ОП», — указывалось в публикации канала.
На следующий день — во вторник 27 октября — канал назвал тех, кого могут отправить в отставку.
«В шорт-лист на отставку глав областей (губернаторов) уже попали: губернатор Одесской области Максим Куцый; губернатор Николаевской области Александр Стадник; губернатор Херсонщины Юрий Гусев; губернатор Харьковской области Алексей Кучер; губернатор Днепропетровщины Александр Бондаренко; губернатор Сумской области Роман Грищенко; губернатор Львовской области Максим Козицкий; губернатор Тернопольской области Владимир Труш. Под огромным вопросом губернаторы Луганской и Донецкой области, а также остальные губернаторы, о которых еще идут «торги». Как пояснил источник, выборы ещё не окончены, результатов пока нет (счет еще не на табло), поэтому торги в Офисе президента продолжаться, но «губернаторам» уже сообщили про их «ветхое состояние. Это пока предварительный список. После выборов каждого губернатора и «ответственного» будут вызывать в ОП и проводить с ними беседы», — указывалось в публикации канала.
Причина, по которой ожидаются такие кадровые перестановки, проста: проигрыш в этих регионах на местах партии «Слуга народа» и её представителей.
«Пожалуй, главным результатом прошедших 25 октября выборов стал триумф региональных политических проектов, так называемых партий мэров. Их триумф объясняется тотальной дискредитацией и недоверием украинцев ко всем без исключения политическим проектам. Донорами голосов для «партий мэров» стали преимущественно партии с размытой политической повесткой, такие как «Слуга народа», «Оппозиционный блок», «Батькивщина» и некоторые другие», — пишет в своей статье во «Взгляде» бизнес-аналитик Глеб Простаков.
Он указывает, что на Украине набрали силу центробежные процессы.
И действительно, проигрыш «слуг народа» на местах стал весьма красноречивым. Ещё год тому назад после триумфальных президентских, а затем и парламентских выборов казалось, что дни местной власти сочтены: молодые политики если не сметут, то укоротят зарвавшихся местных «баронов».
Но прошёл год. Центр так и не стал тем самым «лесником», который приходит, разгоняет всех плохих парней и наводит порядок, или хотя бы арбитром в спорах на местах. А губернаторы провалили работу по ряду ключевых направлений, главным из которых была борьба с пандемией. А вот мэры и местные советы, напротив, заявили о себе как о защитниках людей на местах, подчас не боясь идти на прямые конфликты с властью. Итог немного предсказуем: региональные политические проекты и новые политсилы вроде Партии Шария сорвали куш. А «слуги народа» оказались не у дел.
Помогут ли чистки
Смена губернаторов вряд ли поможет «Слуге народа» вернуть народную любовь. Причина — разочарование в партии.
«Результат не впечатляет, я рассчитывала на большее. Но скажу честно, что вопрос и в явке избирателей. Избиратели "Слуги народа" не дошли до избирательных участков по разным причинам. Есть объективные причины, такие, как коронавирус: люди о своей безопасности, жизни и здоровье волновались. Но есть и чисто субъективные причины: мы не соответствовали тем критериям, с которыми шли в парламент и теперь пришли на местные выборы. Люди ждали, надеялись, но, к сожалению, не так случилось, как думалось. И люди таким образом продемонстрировали свою позицию, я вынуждена это признать», — назвала причину своего поражения на выборах мэра Киева кандидатка от «Слуги народа» Ирина Верещук в разговоре с телеканалом NewsOne.
Таким образом, «слуги народа» вряд ли будут спорить с тем, что одни лишь кадровые перестановки в регионах исправят ситуацию.
При этом провал на местных выборах может повлиять и на украинский парламент.
«Если брать дальше, да, этот результат на выборах может усилить центробежные тенденции внутри «Слуги народа», осложнить управляемость внутри Рады», — рассказал в комментарии изданию Украина.ру политолог Алексей Попов.
Есть и те эксперты, которые и вовсе прочат партии исчезновение.
«Дело в том, что если из этого поражения не будут сделаны практические выводы, это действительно станет путевкой на политическое кладбище. Поражение тяжелое, но не фатальное для [президента Владимира] Зеленского. А вот что касается партии "Слуга народа", то похоже, что проект продолжает сливаться», — отметил политолог Андрей Золотарёв в комментарии изданию Украина.ру.
По его словам, в том виде, в котором партия существовала в качестве «политического зонтика» и объединяла людей, относящихся к разным группам интересов, дальше существовать не может.
В общем, чистки — чистками, а выводы нужно делать всей партии. Иначе будет как в знаменитом анекдоте о перестановке мебели.