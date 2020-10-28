Несмотря на то, что в командном зачете местных выборов пропрезидентская партия «Слуга народа» лидирует, она потерпела поражение и должна сделать из этого выводы. Об этом руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Попов: Результат выборов усилит центробежные тенденции внутри «Слуги народа» © sobityadnya.ru Владимира] Зеленского. А вот что касается партии "Слуга народа", то похоже, что проект продолжает сливаться», — отметил политолог.

По его словам, в том виде, в котором партия существовала в качестве «политического зонтика» и объединяла людей, относящихся к разным группам интересов, дальше существовать не может.

Золотарев подчеркнул, что прошедшие выборы подводят черту под существованием «Слуги народа» в том виде, в котором она пребывала с момента президентской кампании Зеленского.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.