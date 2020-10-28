«Дело в том, что если из этого поражения не будут сделаны практические выводы, это действительно станет путевкой на политическое кладбище. Поражение тяжелое, но не фатальное для [президента Владимира] Зеленского. А вот что касается партии "Слуга народа", то похоже, что проект продолжает сливаться», — отметил политолог.
По его словам, в том виде, в котором партия существовала в качестве «политического зонтика» и объединяла людей, относящихся к разным группам интересов, дальше существовать не может.
Золотарев подчеркнул, что прошедшие выборы подводят черту под существованием «Слуги народа» в том виде, в котором она пребывала с момента президентской кампании Зеленского.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.