У Украины нет шансов на долгосрочное выживание в статусе полноценного государства, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец. Он убежден, что окно возможностей для спасения социальных структур для Украины закрылось навсегда

Об этом Зубец написал статью для издания Украина.ру

Украина с каждым годом всё больше будет принимать вид «несостоявшегося государства», теряя все те признаки, которые делают государство членом «цивилизованного» мирового сообщества.

Причём развернуть этот процесс назад уже невозможно, даже если сильно захотеть. Формально Украина не развалится и останется на карте, как и прежде, но в этих рамках будут существовать уже совсем другие политические реалии. Как в Сомали — на карте это государство как бы и есть, а на местности бал правят полтора десятка мелких царьков и различные банды. Павел Рудяков: Украинская экономика работает в режиме самоуничтожения © РИА Новости, Нина Зотина

Почему мы можем достаточно определенно говорить о таком развитии событий как о неизбежности?

Здесь все очень просто. Современное социальное государство с пенсиями, медициной, образованием, социальными институтами развития — это очень дорогое удовольствие, постоянно требующее массы ресурсов. Деньги на поддержание всего этого хозяйства может дать только экономика с высокой производительностью труда, производящая востребованную, технологически сложную продукцию.

Такой высокопроизводительный промышленный потенциал Украина за последние 6 лет либо растеряла, либо сознательно ликвидировала по принципу «назло бабушке отморожу уши». А без промышленного фундамента высокое качество жизни поддерживать технически невозможно, даже при всем желании.

Наиболее ярким последствием социального кризиса на Украине стало снижение средней ожидаемой продолжительности жизни. Впервые за долгое время в 2018 году она снизилась — до 71,6 года против 71,8 года в 2017 году. Очевидно, это только начало. По большому счету про сегодняшнее положение дел на Украине и состояние социальной инфраструктуры не надо знать ничего кроме этого факта — падения продолжительности жизни.

С другой стороны, вернуться назад в 2013 год для избежания развала тоже уже нельзя — производственный потенциал потерян, кадры разбрелись, рынки заняты. Десятки миллиардов долларов, нужные для восстановления «домайданного» промышленного потенциала, понятно, никто не даст. Ни Европа, ни США не заинтересованы в том, чтобы плодить конкурентов собственной промышленности. Именно поэтому они запретили Украине создавать собственные структуры для поддержки экспорта.

Единственные статьи экспорта из Украины, в которых заинтересован Запад — это дешевая рабочая сила и деньги, выкачиваемые из страны по сомнительным долговым сделкам и в оплату за импорт. Контрабанда или подмена «Минска»: зачем Украине свободная экономическая зона в Донбассе © пресс-служба президента Украины

Время ушло, и экономические механизмы, посредством которых Россия могла бы помочь Украине восстановиться, уже утеряны. Вообще украинская экономика на протяжении последних 30 лет была искусственной сущностью, поддержание которой на плаву обеспечивалось дотациями со стороны России.

Вплоть до последнего времени Россия поддерживала Украину, предоставляя возможности для экспорта продукции на российский рынок. Со стороны России этот экспорт был чистой благотворительностью, так как Украина поставляла крайне мало того, что Россия не могла бы произвести сама — колеса для железнодорожных вагонов, например, мы делать точно умеем не хуже украинцев. Сегодня для России стимулировать украинскую экономику предоставлением собственных рынков или поставками дешевого топлива — значит способствовать трудностям в отечественном производстве и снижать качество жизни россиян, что уже неприемлемо.

Конфликт на Украине принес России много проблем и мало преимуществ. Один из немногих серьезных выигрышей России от украинских событий состоит в резком, на три четверти, сокращении импорта украинской продукции в Россию, в результате чего российский бизнес получил у себя дома дополнительные рынки на 15 млрд. долларов.

Очевидно, что даже при полной нормализации российско-украинских отношений украинский бизнес назад эти рынки уже не получит, и закрывать российские предприятия, созданные для замены украинской продукции, никто уже не станет. Украина могла вернуться на российский рынок еще в 2015-2016 годах, а теперь уже поздно. Окно возможностей для восстановления отношений и реинтеграции украинских производителей в российские производственные цепочки упущено навсегда.

Утрата рынков, рост импорта и стабильно дефицитная торговля, недоинвестирование, техническая отсталость, дезорганизация управления, повальная коррупция — все это делает ведение бизнеса на Украине невыгодным. Из этого проистекает падение промышленного производства, которое продолжается без перерыва с начала 2019 года, и деградация обрабатывающей промышленности, объемы которой падают еще быстрее, чем промышленное производство.

В августе 2020 года на Украине резко упал индекс предпринимательской уверенности, опережающий индикатор в области промышленного производства, который снизился до уровня 2015 года — худшего года в экономической истории «майданной» Украины. И нет никаких оснований считать, что этот процесс пойдет вспять. Индекс потребительской уверенности тоже провалился — сегодня он составляет 69 пунктов против 98 осенью прошлого года.

Экс-министр экономики Украины назвал потери от разрыва с РФ © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Толчком в сторону феодализации Украины станут предстоящие в октябре местные выборы. Уже сейчас в числе фаворитов не общеукраинские партии, а региональные избирательные проекты, опирающиеся на авторитетных местных политиков и бизнесменов. Именно в них люди вкладывают свои надежды на позитивные перемены.

Однако позитивных перемен не будет, потому что в 2014 году украинцы сделали капитальную ошибку. Они решили, что государственная русофобия — это товар, за который им хорошо заплатят. Оказалось, что оно практически ничего не стоит и на прибыли от работы антироссийским «форпостом» новой Швейцарией стать невозможно.

Собственно, украинское население даже особо никто и не обманывал. Они сами построили себе химеру, которая, как положено химерам, растаяла как дым. Запад просто не стал ее опровергать. Как говорил Наполеон, «если неприятель совершает ошибку, не надо ему мешать».

Собственно, те, кто поумнее, давно уже поняли, что будущего у Украины не будет. Поэтому среди провластного политического класса нет людей, способных предложить программу развития. Они в основном заняты грабежом, пока есть такая возможность. Потому что скоро такой возможности уже не будет.

«Не панацея»: Зубец объяснил, почему сотрудничество с КНР не спасет украинскую экономику © Youtube / Алексей Зубец

Хотите узнать, что будет дальше? Посмотрите на Молдавию. То же самое мы через несколько лет увидим и на территории Украины. Слабую, разрываемую внутренними противоречиями аграрную страну без промышленности, где живут только старики и дети, потому что взрослые разъехались на заработки за границу.

И чем больше проходит времени, тем серьезнее сумма, необходимая для модернизации Украины, и тем меньше шансы, что ее кто-нибудь даст.

Так что у нас нет для украинцев хороших прогнозов и новостей.