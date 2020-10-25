О ситуации с коронавирусом на Донбассе: помогает только Россия

С начала октября 2020 года народные республики Донбасса приковали к себе внимание российских СМИ в связи с коронавирусом. По сообщениям жителей Луганска и Донецка, положение людей, проживающихв республиках, крайне нестабильно. Люди обеспокоены тем, что власти республик делают недостаточно для того, чтобы противостоять второй мировой волне ковида

Многие сетуют, что чиновники, ответственные за медицину в республиках, ждали слишком долго, надеялись на авось, что надо было раньше просить помощи у России. Большой резонанс получила история со «скандальной Тройкой», роддомом, который 10 октября текущего года был перепрофилирован под приём ковид-положительных пациентов, но при этом медицинские работники не были обеспечены средствами индивидуальной защиты для того, чтобы лечить больных в красной зоне.

«Нельзя молчать»: что происходит с коронавирусом в Донецке © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк для того, чтобы получить ответы на эти и другие вопросы.

Вторая мировая волна

«На фоне начинающейся второй волны распространения коронавирусной инфекции во всём мире в Республике также увеличилось количество заболевших COVID-19, — сказал Александр Оприщенко, — по состоянию на 21 октября выявлено 5509 подтверждённых случаев инфекции COVID-19 на территории Республики. На данный момент в стационарах и амбулаторно на лечении находятся 2663 человека, 2461 человек выздоровели. К заболеваемостью коронавирусной инфекцией добавились сезонные респираторные заболевания и случаи двусторонней пневмонии. За последние три недели мы видим отрицательную динамику роста заболеваемости пневмониями. На 21 октября на лечении находилось 2053 человека».

По словам Александра Оприщенко на совещании с руководителями учреждений здравоохранения медики обратили внимание на то, что участились случаи тяжёлой пневмонии. Исполняющий обязанности министра здравоохранения объясняет это тем, что многие люди занимаются самолечением дома, назначают себе лекарства сами, а в итоге с тяжёлой и запущенной формой пневмонии попадают в больницы, чем усложняют работу врачам.

«Ситуация находится под контролем, — уверил меня Александр, — всем заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь в тридцати семи развёрнутых госпитальных базах».

О средствах защиты, ИВЛ и препаратах

Зона повышенной опасности: Донбассу срочно нужна медицинская помощь России © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По словам и.о. министра есть позиции, которые закрыты на 100 процентов, но, к сожалению, есть позиции, обеспеченность которых на данный момент чуть больше 40 процентов.

«В ближайшие две недели мы сможем закрыть вопрос по многоразовым костюмам, средствам защиты — очки, щитки, — поделился со мною Александр, — а маски и перчатки нужно покупать регулярно и в больших количествах. Торговый дом «Лекарства Донбасса» закупает медикаменты и средства индивидуальной защиты для госпитальных баз. Это антибиотики, антикоагулянты, дезинфицирующие средства, а также маски, очки, халаты, все средства, необходимые в данный момент. Поэтому ситуация значительно улучшается. Ситуация с обеспеченностью наших медиков средствами защиты будет полностью решена. Данный вопрос я постоянно держу на контроле».

Ввиду участившихся случаев заболеваемости тяжёлой пневмонией в кислородной поддержке нуждается всё больше людей. На данный момент в Республике имеется 344 койки с кислородной поддержкой. «Такого количества коек, к сожалению, недостаточно, — сетует Александр, — на совещании с медиками главврач ЦГКБ № 1 сообщила о возможности запуска старых систем обеспечения кислородом, они действующие. При закупке четырёх новых криоцилиндров мы сможем запустить систему и оказывать кислородную поддержку ещё порядка тридцати пациентам. Сейчас работаем в данном направлении».

По словам Александра в настоящее время в Республике работает 215 аппаратов ИВЛ. Потребность Донецкой народной республики в новых аппаратах ИВЛ с функцией неинвазивной вентиляции лёгких для госпитальных баз (для лечения COVID-19 и пневмоний) — 125 штук.

«Скандальная Тройка»

Из первых уст: врач из ДНР о ситуации с COVID-19 в республике © Скриншот из видео Украина.ру

«В процессе перепрофилирования медицинских учреждений действительно возникла некая конфликтная ситуация, которая обсуждалась и в социальных сетях, но на данный момент ситуация стабилизировалась, — прокомментировал Александр Оприщенко, — ситуация с заболеваемостью ухудшается, растёт количество заболевших пневмониями, в том числе и ковидными. И, соответственно, растёт количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. Поэтому было принято решение перепрофилировать ЦГКБ № 3. В республике хватает коечного фонда для оказания медицинской помощи роженицам и беременным женщинам».

Александр Оприщенко уверил меня, что в ЦГКБ № 3 продолжается приём маловесных детей. В отдельно стоящем здании соседнего корпуса больницы располагается отделение второго этапа выхаживания недоношенных детей. «В отделении достаточно мест и персонала для оказания необходимой помощи маловесным детям. Также в Республике на базе Донецкого клинического территориального медицинского объединения и на базе Республиканского центра охраны материнства и детства имеются родильные дома третьего уровня медицинской помощи», — сказал Оприщенко.

Третий уровень медицинской помощи — оказание преимущественно специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь в условиях стационара и дневного стационара при стационаре. Медицинские организации третьего уровня применяют для диагностики и лечения уникальные сложные и ресурсоемкие методы с научно доказанной эффективностью, относящиеся к высокотехнологичным видам медицинской помощи.

Услышанные Россией

Вспышка коронавируса в донецком футбольном клубе «Шахтер»: заболели 18 человек © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Денис Пушилин в своём телеграм-канале отметил, что весь год Республика уделяет особое внимание системе здравоохранения, выделены средства на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

«Глобальный характер второй волны эпидемии, высокие темпы её роста, социально-экономические условия, в которых живёт Республика, а также блокада и возобновление обстрелов со сторон Украины не позволяют нам решить проблему самостоятельно, — описал ситуацию Пушилин, — на фоне этого в октябре 2020 года Российская Федерация с целью улучшения эпидемиологической обстановки в Республике окажет нам гуманитарную помощь в размере 258 миллионов рублей».

Российская Федерация обеспечит поставки в Республику лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения: тест-системы и расходные материалы на проведение ПЦР-исследований, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, 30 аппаратов ИВЛ, 75 кислородных концентраторов, пульсоксиметры и другое медицинское оборудование.

А что Украина?

Неизвестность хуже, чем война. Как живется обычному дончанину © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Дорогие читатели, теперь вы знаете позицию министерства здравоохранения ДНР, знаете позицию Главы республики, их оценки. Достаточно ли этого, чтобы считать, что ситуация под контролем? Достаточно ли этого, чтобы знать, что решения приняты правильные? Хочется надеяться, что да, потому что в такой ситуации важно, чтобы доверие между людьми и властью было полным.

И второе! Важно, чтобы доверие между властью и врачами было полным, чтобы не возникало недовольства среди врачей по поводу того, что чиновники, ответственные за медицину в республике, недостаточными действиями подвергают риску жизни медиков.

Безусловно, ситуация в Донбассе с коронавирусом сегодня тяжёлая, как и во всём мире. Мы будем продолжать отслеживать её. Коронавирус сегодня — это глобальная проблема человечества. Невероятно важно, что именно Россия оказывает гуманитарную помощь Донбассу, спасает русских людей. Россия помогает Донбассу, хотя ей самой сейчас нелегко.

Не ошибусь, если скажу, что благодарность жителей Донбасса, которые вот уже седьмой год заложники войны, а теперь ещё и пандемии, огромна!