Те, кто поддерживает демонстрации и революции в стране, ставят под удар региональную архитектуру безопасности и стабильности

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прибыл в Минск, сообщил в четверг Telegram-канал «Пул первого». Он должен встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Визит директора СВР проходит на фоне подготовки очередной акции протеста и призывов оппозиции начать общенациональную забастовку, блокировку дорог и вызвать обвал продаж в государственных магазинах.

Накануне Лукашенко заявил, что ради себя не держится за власть «посиневшими руками». По его словам, он беспокоится за будущее страны и граждан Белоруссии, если он покинет свой пост. «Вы что думаете, они нас, вас пожалеют <…> Они пожалеют? Да порвут на куски», — заявил белорусский лидер.

На Западе продолжают активно поддерживать действия белорусской оппозиции. В частности, депутаты Европарламента приняли рекомендации для ЕС по пересмотру отношений с Белоруссией, призвав, в частности, как можно скорее ввести санкции в отношении действующего главы государства. В документе говорится, что Лукашенко «не будет законным президентом после окончания его нынешнего срока полномочий 5 ноября».

Санкции не окажут воздействия на Лукашенко, считает немецкая газета Die Welt. Их функция заключается прежде всего в том, чтобы замаскировать бессилие Европейского Союза. Тем самым ЕС пытается внушить самому себе, что он, по крайней мере, что-то делает. Но правда в том, что, хотя Белоруссия на протяжении многих лет является членом так называемого Восточного партнерства ЕС, получала много денег и расположена у порога ЕС, европейцы там всего лишь зрители. Белоруссия объявила Тихановскую в международный розыск © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В прошлую субботу в изоляторе КГБ Белоруссии была организована четырехчасовая встреча между лидером страны Александром Лукашенко и ведущими оппозиционерами, некоторые из которых уже два месяца находятся за решеткой.

Не стоит сомневаться, что этот разговор вызван крайне прагматичными причинами, пишет по этому поводу сербский еженедельный журнал «Печат». С одной стороны, на Лукашенко давят санкции, введенные Западом, который обвиняет его в фальсификации выборов и жестокости по отношению к демонстрантам. Речь идет о гражданах, которые вышли выразить свое недовольство, сомневаясь в том, что в первом туре президент действительно получил более 80 процентов голосов в борьбе за шестой мандат подряд.

Возможно, фальсификации соответствовали бы образу «последнего диктатора Европы», если бы не некоторые детали, которые ставят под вопрос имидж оппозиционных «борцов за свободу и демократию».

Во-первых, Лукашенко по-прежнему популярен в Белоруссии. Он уже на протяжении 26 лет весьма успешно управляет страной, а оппозиция в лице Светланы Тихановской даже близко не приблизилась к этой цифре, что подтверждали все предвыборные опросы.

В происходящее неприкрыто вмешиваются иностранные силы, прежде всего «дорогие товарищи» из Польши и бывших советских прибалтийских республик, за которыми стоят НАТО и Европейский Союз.

Как заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, тут замешаны великопольские амбиции и мечты о том, что политическое влияние Варшавы может охватить Белоруссию. Но эта страна является зоной российских интересов, если учесть, что Минск — основатель и член многочисленных международных организаций и альянсов вместе с Москвой. Это и военное объединение ОДКБ, и Евразийский экономический союз, и Содружество Независимых Государств. Кроме того, есть еще российско-белорусские интеграционные проекты, такие как Таможенный союз и Союзное государство. Белорусская оппозиция рассказала о плане действий при отказе Лукашенко уйти © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Все это говорит о том, что Запад, поддерживая «своих» демонстрантов в Белоруссии, хорошо понимает, что делает и насколько рискует, ведь у Кремля есть право и обязательство прийти на помощь Лукашенко в случае внешней или внутренней агрессии или дестабилизации. Все те, кто поддерживает демонстрации и революции в Белоруссии, конечно, осознают, что тем самым ставят под удар региональную архитектуру безопасности и стабильности.

С другой стороны, президенту Лукашенко при уверенной поддержке, оказанной ему коллегой из Москвы Владимиром Путиным, удалось устоять под натиском цветной революции и удержаться у власти в самый критический период.

Несомненно, Лукашенко стремится не допускать в Минске повторения киевского майданного сценария, пишет издание. Тогда как украинский президент Виктор Янукович согласился на все требования оппозиции и подписал с главами дипломатии Германии, Франции и Польши договор, который гарантировал проведение выборов на всех уровнях. Но сразу после этого ему пришлось бежать из страны, чтобы остаться в живых.

Хотя Янукович просто предложил на шесть месяцев приостановить евроинтеграцию, чтобы украинские эксперты детально изучили экономическое соглашение, предложенное Брюсселем. Майданные «наследники» потом подписали его без всякого изучения, однако экономическая ситуация на Украине только ухудшилась.

Наученный горьким опытом Киева, Лукашенко не стал просить милости у Запада, а обратился за конкретной и ощутимой помощью к России и сдержал революционную волну. А теперь даже «обогнал» ее. Эльвира Мирсалимова: Белоруссия и Россия должны создать единую армию с единым командованием © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

Лукашенко, которого западные столицы больше не признают легитимным главой государства (точно так же они оспорили статус венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его избрание президентом, признав главой страны слабого Хуана Гуайдо), удалось консолидировать ряды своих сторонников и трудную ситуацию превратить как минимум в патовую.

Если сначала на протесты выходили тысячи людей и даже по рабочим дням (причем не только в Минске), то теперь революционный запал ослаб. На улицах остаются только несколько сотен самых упорных борцов с режимом. Да и то в основном по выходным дням, поэтому они напоминают каких-то непонятных «воскресных революционеров».

В десять раз ослабла и активность интернет-платформ, откуда лилась антилукашенковская пропаганда, над которой трудились сотни активистов, прежде всего в столицах западных соседей. Ясно, что Лукашенко не так просто свергнуть, и остается только ждать, когда он сам совершит ошибку или ему изменит инстинкт самосохранения.

А сейчас это чувство подсказывает ему сделать несколько неотложных вещей. Во-первых, сейчас самое время перейти в контрнаступление и попытаться ослабить и разобщить оппозиционный фронт, который его чуть было не сверг. Его первым и основным шагом было заручиться поддержкой Кремля, который накануне выборов и непосредственно после них вообще не вмешивался на стороне Лукашенко. Белоруссия подвержена беспрецедентному внешнему давлению — Путин © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Путин оставил его один на один с Западом, с которым Лукашенко безуспешно заигрывал в последние годы. Оправдались предположения, что западные круги отвечали на его реверансы только для того, чтобы президент потерял бдительность и чтобы было проще провезти в Белоруссию деньги и революционных активистов. С этим сценарием столкнулся в свое время и Янукович.

При уверенной российской поддержке, которой он заручился теперь, Лукашенко может чувствовать себя значительно спокойнее, но вынужден отказаться от «независимой политики», которой он кичился в публичных выступлениях.

Москва и Минск давно подписали договор о союзном государстве, но уже десять лет именно Лукашенко мешает его реализации. Если бы не он, Белоруссия уже давно была бы российской федеральной единицей с особым статусом, считает журналист.

Аналитики говорят о том, что логику имел бы только такой статус, поскольку русский язык является родным почти для 80 процентов белорусов (столько Лукашенко и получил на выборах), и столько же людей поддерживают самое тесное союзничество с Москвой.

Эта часть населения понимает, что у Белоруссии всего два пути: или, как Украина, стать частью антироссийского союза, или войти в государственную систему мощного русского соседа. Никто из них не хочет украинского сценария в своей стране.

Второй шаг для Лукашенко — разобщить оппозиционных лидеров и отдалить их от крепкого прозападного ядра, с которым он сейчас не может вести переговоры, поскольку оно требует только его отставки и проведения новых выборов. Если бы он согласился, то автоматически гарантировал себе судьбу Януковича, и в стране воцарился бы хаос. Белорусский эксперт объяснил, почему Тихановская выбрала датой ультиматума именно 25 октября © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Он пытается убедить оппонентов в том, что единственный способ выйти из кризиса — принять новую конституцию. После чего были бы объявлены новые выборы, в которых участвовать смогли бы все. А он сам, возможно, и нет.

Но эти перемены необязательно произойдут моментально и одновременно. Судя по всему, глава государства готов к трансферу власти, но он не может выйти из этого политического кризиса, не решив концептуальных вопросов. Новое руководство должно состоять из людей, которые пользуются доверием у него и у Москвы, а иначе эта модель провалится. И самое главное: эта новая власть должна пользоваться доверием белорусского народа.

Новая конституция Белоруссии в комплекте с новым лидером могла бы сыграть решающую роль на предстоящих выборах, а у Запада не останется серьезных аргументов, чтобы их оспаривать.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru