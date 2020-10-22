На Украине в разгар пандемии закончились палочки для ПЦР-тестирования. Анализы берут чем попало, вплоть до ватных палочек, из-за чего результаты оказываются сомнительны – чаще всего у людей просто не выявляют коронавирус. Впрочем, сложившаяся ситуация оказалась на руку властям страны

Палочек нет, диагноз ставят на глаз

В октябре 2020 года министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил: чтобы установить диагноз Сovid-19, необязательно проходить ПЦР-тестирование.

«У нас уже полтора или два месяца нет такой опции, как подтверждение обязательно по ПЦР-тестированию. По клиническим признакам подтверждается коронавирус и происходит и госпитализация, и процесс лечения. Это тот вопрос, который должны решать на месте», — отметил министр.

Комаровский рассказал, как обнаружить COVID-19 без тестов © Facebook Евгения Комаровского

Но, как считают медики, министр темнит. Реальная проблема в том, что в стране закончились специальные палочки для взятия материала для диагностики ПЦР из носоглотки. Нет, тестирование делают, но чем попало, и уровень заболеваемости из-за некачественных анализов растет не так стремительно. А это позволяет властям говорить, что ситуация остаётся под контролем.

Как объясняют эксперты, для ПЦР нужны специальные палочки: наконечник из патентованного материала, который легко впитывает вирус и легко отдает его аппарату в лаборатории. Обычная вата не подходит. Она может и впитает вирус, но не отдаст.

Нет палочек — нет анализов.

Купить палочки (китайские, близкие к оригиналу) можно минимум за 1 доллар за штуку — это 1/5 стоимости теста. В Харькове делали самоделки, но цех прикрыли. Хотя дельцы старались, чтобы подделка походила на оригинал, так как в сопроводительных документах на продукцию владельцы цеха отмечали другие, легальные места ее изготовления. Обнаружены 200 тысяч единиц готовых наборов для тестирования, а также сырье для производства еще 400 тысяч средств для тестирования на сумму около 1,2 млн гривен (около 3,15 млн рублей).

Бывший спикер Верховной Рады заболел коронавирусом © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Вируса нет — проблем нет. Ложно-негативный результат. Имитация тестирования за сотни миллионов. Кстати, это мировая проблема, еще весной Трамп заявлял: количество палочек лимитирует тестирование в США.

У нас пользовались гуманитаркой и левыми палочками из Харькова и Китая. Теперь тестов много, лабораторий много, а вот палочки… Колбочки с сертифицированным буферным раствором — тоже дефицит. Часто бодяжат обычный раствор поваренной соли. Вирус быстро погибает, и тоже — ложноотрицательный результат», — рассказал правозащитник Виктор Сердюк.

Нет теста — нет денег

Проблема оказалась серьёзной. Материал для палочек специально сделан для того, чтобы легко впитывал и отдавал материал. В мире есть всего два производителя, всё законтрактовано. В общем, дефицит. Отсюда и проистекают ложнонегативные результаты тестов.

Реальная история: один из врачей переболел коронавирусом. Первый тест был негативным, хотя картина была полная по ковиду — пневмония и эмболия. Но так как тест «минус», выплаты врачу не положены.

Также не получит полтора миллиона гривен и семья умершего врача-терапевта из Почаева Ивана Венжиновича. Врач, который стал героем плаката «Спасибо за жизнь» и который с первых дней работал в инфекционном отделении, поставил на ноги сотни пациентов, умер. Первый раз он переболел коронавирусом еще весной, второй раз заразился осенью, но на этот раз вирус был агрессивнее.

Только после похорон врача пришел результат ПЦР-теста, и он был негативным. Семья не получит страховку за смерть врача, заразившегося на рабочем месте.

Заграница Украине поможет новыми экспресс-тестами

На Украине жертвой коронавируса стал 8-летний ребенок © AP, Evgeniy Maloletka

«Второй уровень — это когда заполнение коек фонда больных COVID-19 будет составлять около 70% в целом по стране. При этом ориентировочное ежедневное количество больных с подтвержденным COVID-19 составляет 8-9 тыс. На этом уровне мы можем оказаться в ближайшие неделе. При 100 заболевших в апреле мы были вынуждены пойти на локдаун, а сейчас система выдерживает десятки тысяч больных», — заявил глава Минздрава.

Собственно, чем больше тестов будет показывать отрицательный результат даже при клинической картине, тем дольше правительство сможет тянуть с ужесточением карантинных мероприятий. При это 25 октября состоятся выборы в местные советы. Избиратели будут рисковать собственным здоровьем, отправляясь на участки.

Впрочем, даже сдача ПЦР-теста в частных лабораториях за большие деньги не гарантирует качества.

Украина зафиксировала новый рекорд по приросту COVID-19 © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк Екатерина Амосова, в украинских реалиях без положительного ПЦР попасть в больницу «с кислородом» не всегда удаётся, а ожидание результата теста может затянуться на неделю. К тому же, исходя из того, что отрицательный ПЦР может быть ложноотрицательным в 10-30% случаев, независимо от его исполнения и результата рекомендуется самоизоляция на 10-14 дней — чтобы не заразить других.

А если человеку совсем плохо (при отрицательном ПЦР), тогда остаётся надежда на КТ, говорит профессор.

Правда, на этой неделе на Украину должны поступить новые экспресс-тесты на антиген COVID-19, заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Дополнительно к тестированию методом ПЦР сейчас появились новые экспресс-тесты на антиген. Они признаны ВОЗ и рекомендованы для применения при массовом тестировании. Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время в Украине уже появились эти тесты, которые будут бесплатные для людей, могут использоваться семейным врачом, мобильной бригадой. При госпитализации в больницу врач сразу может сделать тест, потому что его продолжительность — 15-30 минут и без специальных лабораторных условий», — сказал Ляшко.

Но о новых тестах еще никто ничего не слышал. Всех пока отправляют на ПЦР-тестирование, результаты которого сомнительны.