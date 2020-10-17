В Крыму разгорается скандал с назначением на высокий пост одного из ответственных за трагедию в Одессе 2 мая 2014 года. Примечательно, что это не первый кадровый скандал за эту осень

В пятницу 16 октября украинские СМИ сообщили о том, что разыскиваемый на Украине экс-начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Владимир Боделан стал замглавы Симферопольского района Крыма.

О назначении сообщил сам Боделан у себя в Facebook.

«Дорогие друзья! Хочу поделиться с вами последними изменениями в своей жизни. С 5.10.2020 я назначен на должность заместителя главы администрации Симферопольского района. Хочу сказать огромное спасибо всему коллективу, с которым мне удалось потрудиться и подружиться в Совете министров Республики Крым! С вашей поддержкой посильна любая работа!» — написал он 14 октября.

На Украине Боделана объявили в розыск в связи с трагедией 2 мая 2014 года. Согласно данным временной следственной комиссии Верховной Рады, во время событий того дня Боделан запретил пожарным экипажам выезжать к Дому профсоюзов без его личной команды. В отношении Боделана открыли уголовное производство по ст. 135 ч. 3 УК Украины — «Оставление в опасности, которое привело к смерти или другим тяжелым последствиям».

Сам Боделан утверждает, что украинские власти пытаются сделать его крайним в трагедии. Впрочем, даже одесситы, вынужденные бежать из Украины после 2014 года относятся к самому Боделану тоже негативно. Украина осознанно пошла на потерю Донбасса и Крыма - Кива © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Спорный кандидат

Бывший депутат Одесского городского совета Игорь Димитриев, вынужденный покинуть Украину после госпереворота, возмущён назначением Боделана. В своём Τelegram-канале «Русский ориенталист» Димитриев рассказал о своём опыте работы с Боделаном и его отцом.

«В прошлом это мой коллега — депутат Одесского горсовета, только из «Партии регионов». Сын бывшего губернатора и мэра города, такого типично постсоветского персонажа, выходца из комсомола, прошедшего во власть и запомнившегося только дерибаном госсобственности и войной с другим мэром, ещё более гадким и проукраинским Эдуардом Гурвицем. Противостояние этих двух деятелей сопровождалось криминальной войной местных кланов и чеченов, привлеченных Гурвицем. Из-за Оранжевой революции Боделан-старший уехал в Россию, но после избрания Януковича в 2010 году вернулся, а его сын, не имеющий никакого отношения к спасательной службе, получил в кормление Одесское управление МЧС», — указал Димитриев.

По его словам, 2 мая 2014 года Боделан проявил себя не с лучшей стороны.

«И вот когда нужно было спасать людей 2 мая в Доме профсоюзов, Владимир Боделан обосрался и не отправил туда машины. Люди горели на глазах у всех, висели на карнизах и никто их не мог спасти. Ладно бы Боделан потом честно сказал, что не смог отправить машины, потому что была опасность их захвата толпой украинских отморозков, тем более, что такой захват пожарной машины произошел в другом районе города. Но нет, он потом начал в эфире федеральных каналов нести чушь про боевые отравляющие вещества, которые якобы кто-то там применял. Просто, чтоб отмазать самого себя», — рассказал Димитриев. Ищенко описал, каким образом Белоруссия фактически признает статус Крыма © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

Он обратил внимание на то, что в биографии Боделана, размещённой на сайте Симферопольского района, есть подлог. Там указано, что с 2010 по 2014 года Боделан якобы занимал должность заместителя начальника Центра ФКУ ЦСИ ГЗ МЧС России — начальника Крымского филиала ФКУ ЦСИ ГЗ МЧС России.

Сам Боделан после того, как известие о его назначении всполошило украинские СМИ, а также живущих в России одесситов и сторонников Русской весны, вынужден был оправдываться.

«Я никогда не скрывал, что действительно в тот момент был руководителем МЧС города-героя Одесса! Свою позицию я неоднократно озвучивал! Уже прошло более 6 лет с момента трагических событий в Одессе, напомню, тогда было зверски убито 42 человека и до сих пор данное преступление не расследовано! По моим данным 99.9% людей были убиты за считанные секунды в здании профсоюзов с помощью неизвестного отравляющего вещества. Сразу же после поступления сигнала о применении зажигательных смесей, пожарные расчёты оперативно выехали на место, но толпа радикалов не давала пожарной машине проехать к месту событий. Одну из пожарных машин националисты захватили и в дальнейшем использовали как таран против баррикад «антимайдана». При этом отмечались неоднократные попытки захвата пожарных частей в центре города и их блокировке. Один из спасателей получил смертельное пулевое ранение из толпы», — написал он в Facebook.

Также Боделан рассказал, что одной пожарной машине удалось пробиться к зданию с тыльной стороны и пожарные эвакуировали более 350 людей. Кроме того, по словам Боделана, радикалы продолжали забрасывать здание «коктейлями Молотова» и препятствовать пожарным.

При этом Боделан напомнил, что его отстранили от руководства ГСЧС в Одессе, но он восстановился через суд. А после уже уволился по собственному желанию «а не по нелепому обвинению нелегитимных киевских властей».

«В итоге уголовное дело завели не на подонков убивавших людей, а на меня и моих сотрудников. У меня жена, пятеро детей, наша семья тесно связана с Россией, поэтому решение было принято моментально, мы уехали жить в Россию, близкий нам Крым. В Крыму я уже четвёртый года нахожусь на государственной службе и стараюсь быть полезным для жителей полуострова!» — подчеркнул чиновник.

Он заявил, что открыт к общению со СМИ и готов дать любые объяснения. При этом Боделан не пояснил, почему на его странице на сайте Симферопольского района Крыма указано, что с 2010 по 2014 годы он работал в МЧС России. Ужас одесской Хатыни. Хронология событий 2 мая 2014 года © РИА Новости, Александр Полищук | Перейти в фотобанк

Скандал с Боделаном — не первый карьерный скандал в Крыму. Ранее там отправили в отставку другого чиновника, который был связан не с Украиной, но с Белоруссией.

Странное назначение

В пятницу 25 сентября глава администрации Ялты Иван Умгрунт обратился к горожанам.

«Уважаемые ялтинцы, по итогам проведённой проверки по размещенному видео-материалу с участием Загорцева М.Г., по факту поддержки оппозиции Белоруссии, принято решение об освобождении с должности заместителя главы администрации города Ялта Загорцевым М.Г., в связи с чем это исключает возможность его нахождения в данной должности. Сегодня я подписал соответствующее распоряжение», — написал он в Facebook.

Так Умгрунт отреагировал на кадровый скандал, который вышел на всероссийский уровень. Михаил Загорцев занял пост замглавы администрации Ялты в понедельник 21 сентября. На следующий же день белорусское издание Tut.by опубликовало видеообращение Загорцева, которое было сделано в августе.

«Я нахожусь на лечении после многих операций. В моей жизни было две клинические смерти. И я боялся сейчас только одного: умереть и не увидеть Беларусь свободной. Но наши дети — они сделали это. Наши женщины — спасибо им за все огромное. Наше поколение — мы просим прощения за то, что допустили это. Коллеги бывшие! Мэры городов, председатели, еще не поздно не допустить больше никакого кровопролития. Еще не поздно исправиться и идти вместе с народом», — обратился Загорцев к белорусским чиновникам и силовикам.

Перед обращением он представился как бывший глава Смолевичского исполкома. СМИ также выяснили, что Загорцев был и председателем Бобруйского горсовета. Но недоумение и негодование многих россиян вызвало не то, что бывший белорусский чиновник внезапно стал российским госслужащим, а позиция Загорцева в отношении России.

«Здесь много разговоров о российском следе. Мы до сих пор многие не верим, что наши белорусы могут так издеваться над детьми и женщинами. Но если это россияне, которые пришли… Я сказал мэрам [российских] городов-побратимов, директорам заводов <…>: не пускайте сюда своих сыновей. Если они придут не с добрыми…, да, мы любим россиян, но поверьте, 1941-1945 годы, встанет каждый белорус», — заявил Загорцев. Политолог обозначил роль России в белорусском кризисе © Александр Натрускин

Уже после скандала Загорцев пояснил, что обращение было записано не для СМИ, а для белорусских чиновников и генералов. Как рассказал чиновник «Новой газете» в Ялту он прибыл по просьбе Имгрунта, который пожаловался на нехватку профессиональных кадров и серьёзный развал в сфере ЖКХ после Украины. Смолевичи и Ялта — города-побратимы, и Имгрунт и Загорцев знали друг друга.

«Но когда я приступил [к работе в Ялте], украинский сайт «Миротворец» опубликовал мое досье. Это Украина и местные [крымские] активисты сработали. Это обращение [с требованием меня уволить], оно с Украины. Надо было подать, чтобы между Россией и Беларусью что-нибудь, хоть какой-то фактик… И тут понеслось: мне звонят, спрашивают, а у меня удивленные глаза. Я ведь тихо из Беларуси уехал, никто не знал, куда. Я к главе Ялты пришел и говорю: «Я заявление напишу, я не хочу никаких шумных эпопей». Вот и вся картинка», — рассказал Загорцев.

Сам скандал он охарактеризовал ещё и как удар по Имгрунту, который, как считал Загорцев «местным не очень нужен». Что же касается России, то бывший ялтинский чиновник подчеркнул: он мог уехать в Польшу или Литву, но выбрал именно РФ. В России у него друзья и знакомые и ему искренне жаль, что не довелось нормально поработать в Ялте.

Сейчас в Крыму вспыхнул второй кадровый скандал за осень. Примечательно, что причиной этих скандалов является и крайне бедственное положение с кадрами, которое досталось полуострову в наследство от Украины. Это остро ставит вопрос о подготовке молодых и переподготовке более опытных специалистов для работы в Крыму.