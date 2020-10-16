В бытность президентом Порошенко регулярно хвалился, что ему удалось сформировать международную коалицию в поддержку Украины — на основе «двухпартийного консенсуса» в США. Зеленского же он критиковал за то, что подорвал существование такой коалиции. Зеленскому, как продолжателю внешнеполитической стратегии Порошенко, надо было чем-то отвечать

Ряд международных встреч Зеленского в этом году явно был посвящен именно созданию новой проукраинской (фактически — антироссийской) международной коалиции. Причём, как отметил украинский политолог Павел Рудяков, «интенсивность визитов и встреч буквально зашкаливает: 6-го — Брюссель, 7-8-го — Лондон, 12-13 — Киев, Дуда, 16-го — Анкара! Славное, но крайне ленивое украинское Министерство иностранных дел даже в свои лучшие времена было бы неспособно сделать для главы государства такой напряжённый международный график».

Первым шагом в этом направлении был саммит «Украина-ЕС». Проходил он тяжело, но в целом результаты получились удовлетворительные.

Правда, именно в смысле поддержки Украины против «российской агрессии» никаких прорывов не произошло: Евросоюз продолжает «крымские» и «донбассовские» санкции против России, но, например, в отношении «Северного потока — 2» позиция Германии остаётся стабильной — уж очень этот проект выгоден.

В общем, Европа не настроена на усиление противостояния с Россией.

Вторым шагом был визит в Великобританию. Формальной целью было подписание соглашения, которое должно было восполнить Соглашение об ассоциации с ЕС после выхода из него Туманного Альбиона.

Это, однако, была не единственная цель визита. Великобритания — известный агент влияния США в Европе. Более того, как считается, в некоторых вопросах власти этой страны могут подменять США. И тут, как раз, такая необходимость возникла.

Нет, в США «двухпартийный консенсус» сохраняется. Тот же Трамп недавно заявил, что именно при его администрации, а вовсе не при демократах, Украина начала получать летальное оружие от Америки. Справедливости ради надо отметить, что это не потому, что Трамп так за Украину переживает. Дело в том, что Украина таким образом создаёт рабочие места в США, о которых потом Трамп отчитывается перед избирателями.

Главное тут другое.

Во-первых, внутриполитическая ситуация в США такова, что американцам просто некогда достаточно активно участвовать в украинской политике. Во всяком случае — в её публичной составляющей.

На это обращает внимание директор Украинского института политики Руслан Бортник: «последние лет 30 мы жили в рамках глобального государства с центром в Вашингтоне, где все остальные игроки были суверенно ограничены, были и изгои. Но с приходом Трампа, после того как этот политический гегемон решил самозакрыться, многие другие страны, бывшие региональные лидеры или страны с геополитическими амбициями пытаются состязаться за роль этого гегемона в регионах, откуда он уходит».

Во-вторых, Украина оказалась на редкость токсичным активом — слишком много коррупционных скандалов в ней связано.

Достаточно вспомнить дела Манафорта и Байдена. Украинские политики явно обладают сверхспособностью коррумпировать своих американских коллег, нанося им не только финансовую прибыль, но и очевидный имиджевый (да и юридический) ущерб.

По слухам, назначение нового посла в Киев и уполномоченного от Госдепа по Украине столкнулись с проблемой: большинство претендентов скорее готовы работать в Гвинее-Бисау, чем на Украине. Несмотря даже на её европейскость и благоустроенность.

Плюс очевидное уже влияние, которое оказывает Украина на и так непростые выборы в США.

Англичане, с их колониальным опытом, оказались менее брезгливыми (или более самоуверенными). Так что встреча Зеленского с главой МИ-6 Ричардом Муром вполне могла быть главной составляющей программы его поездки.

Во всяком случае, именно на эту встречу обращает особое внимание директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепёхин: «в 2013-2014 годах, как говорят многие американцы, Украина была оккупирована американскими спецслужбами, это не майдан. А сейчас-то кто? На первый план выходит Великобритания. Британские спецслужбы осуществляют концептуальное управление в значительной части мира».

Третьим шагом стал визит польского президента Анджея Дуды в Киев. Он совершенно определённо обозначил амбиции Польши играть особую роль на Украины, заявив о готовности принять участие в международной платформе по «деоккупации» Крыма. Мы, в общем-то, и не сомневались, что «украинский Крым» — это где-то на Балтике. Но Дуда, видимо, мыслит в категориях «Польска от можа до можа».

И не только мыслит: Беломайдан, как известно, управляется из Польши и Литвы, которые таким образом приобрели определённую субъектность в глобальной политике.

Ну и, наконец, четвёртый шаг — Зеленский поехал в Турцию. Подписывать соглашение о военно-техническом сотрудничестве, в частности — о закупках турецкого беспилотника «Bayraktar», столь эффектно показавшего себя в Карабахе. Их, кстати, собираются производить на Украине (по некоторым данным часть собственно турецких аппаратов уже оснащена украинскими двигателями; оригинальный «Rotax 912» — австрийский).

Правда, отношения с Турцией развиваются совершенно отдельно от отношений с Европой (у Турции — натянутые отношения почти со всем Евросоюзом). Причём развивал их и Порошенко — он, например, ездил к Эрдогану открывать Трансанатолийский газопровод. Его не смутило ни то, что газопровод был проведён в обход территории Украины, ни то, что он как глава государства крутил вентиль вместе с главой непризнанной республики Северного Кипра. Ни даже то, что у Турции — весьма неопределённое отношение к статусу Крыма.

В целом можно говорить о создании «коалиции Зеленского», в которой США играют ведущую роль уже опосредованно — через Великобританию. А роль Евросоюза — существенно снижена.