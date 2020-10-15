«Украинское досье»: как России справиться с поясом неверности вокруг своих границ

За последние месяцы вокруг российских границ появилось сразу несколько очагов политической нестабильности. Что стало катализатором этих событий, а также как стоит действовать Москве — эти и другие вопросы обсудили эксперты на пресс-конференции «Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве»

Пресс-конференция состоялась 15 октября в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

Мировые жандармы меняются, России нужно срочно реагировать

Многие говорят, что сейчас уже стадия предвойны, кто-то считает, что уже реальной войны против России. Поэтому происходят такие процессы в Белоруссии, Киргизии, на Южном Кавказе, завтра, возможно, и в Молдавии, заявил директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.

По его словам, это уже не по окраинам, это уже фронты, направленные на Россию.

«Моментом истины станут выборы в США. Недавняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой британской разведки MИ-6 Ричардом Муром, они же не для знакомства встретились — происходит синхронизация действий.

Мы должны понимать, какие субъектности направлены против России сегодня и какие субъекты ведут свою игру в Белоруссии, на Южном Кавказе, понимаем ли мы, кто ведёт эту войну, кто является основным субъектом. До 2016 года по инерции «холодной войны» это были Соединённые Штаты, и в 2013-2014 годах, как говорят многие американцы, Украина была оккупирована американскими спецслужбами, это не майдан. А сейчас-то кто?

На первый план выходит Великобритания. Британские спецслужбы осуществляют концептуальное управление в значительной части мира, и Россия, конечно, не дотягивает. Российские власти серьёзно отстают от тех вызовов, которые нам предлагают. Мы не разгадываем следующий шаг противника, а всё время только реагируем.

Другое дело, что вызовы становятся всё более серьёзными, и наши власти начинают мобилизовываться», — заявил директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин. Суздальцев объяснил, куда пропали деньги, которые США выделяли на белорусский Майдан © Владимир Трефилов

Дональд Трамп ещё во время избирательной кампании 2016 года критиковал администрацию демократа Барака Обамы за излишнюю трату денег, времени и сил на помощь другим государствам и пообещал прекратить зарубежные военные операции, а на первое место поставить национальные интересы самих Штатов.

На протяжении 3,5 лет у власти он и действовал под лозунгом Make America great again, не пытаясь насадить демократию по американскому образцу по всему миру, как это делали демократы. Если представители администрации Обамы не просто на словах поддерживали активистов Майдана, но и, как признал 44-й президент, выступили посредниками при смене власти на Украине в результате государственного переворота, то Трамп прокомментировал события в Белоруссии лишь спустя неделю и то дежурной фразой.

«Россия привыкла, что за всеми неприятностями стоят Соединённые Штаты. А где здесь Соединённые Штаты? Кто сейчас организовывал революцию в Белоруссии — Литва и Польша, мы видим очень сдержанную позицию Трампа.

В истории с Карабахом США, ЕС и РФ выступают единым фронтом — за прекращение боевых действий. Роль мирового жандарма США постепенно уступают.

По мере того, как США сосредотачиваются на своих внутренних проблемах, их бывшие сателлиты, крупные региональные державы начинают брать мировую повестку в свои руки: Турция пытается возродить Османскую империю, Литва и Польша хотят отхватить Украину, Белоруссию и даже часть Смоленской области.

Россия по привычке пеняет на США, а нужно привыкать, что повестка меняется, нужно встраиваться в неё. Россия может оказаться как большой медведь в окружении шакалов. Либо бить, когда напали, так, чтобы остальные боялись нападать», — сказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв.

Мысль о том, как меняются сферы влияния на политической карте мира, продолжил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Последние лет 30 мы жили в рамках глобального государства с центром в Вашингтоне, где все остальные игроки были суверенно ограничены, были и изгои. Но с приходом Трампа, после того, как этот политический гегемон решил самозакрыться, многие другие страны, бывшие региональные лидеры или страны с геополитическими амбициями пытаются состязаться за роль этого гегемона в регионах, откуда он уходит.

Мы видим растущую роль Турции, Великобритании, Бразилии — происходит процесс новой регионализации мира», — сообщил Бортник.



Что касается отношения России бывшим постсоветским странам, то, как подчеркнул член комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров, оно совершенно иное, нежели у Запада, который использует их для решения собственных вопросов, поскольку у Москвы к ним создана определённая социо-культурная матрица на основе союзнических отношений.

По словам парламентария, Россия не может вести себя так, как Европа, потому что это было бы грубым вмешательством во внутренние дела. А Российская Федерация всё-таки относится к этим странам, в частности к Белоруссии, как к партнёру: важно, чтобы кризисы, которые возникают, решались внутри страны. «Спецназ помог бы договориться?». Ищенко о том, почему Путин не помог Януковичу, но помогает Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Мы поддерживаем озвученную Лукашенко позицию о проведении конституционной реформы, потому что на улице ничего не решить, только если, к сожалению, повторить события на Украине.

Тот подход, который сейчас выбран — с конституционной реформой и возможным дальнейшим перевыбором органов на основании новой Конституции — это правильно, это открывает возможности для диалога.

В белорусском парламенте до 25 октября запущен сбор предложений, депутаты разрабатывают форматы дискуссионных площадок, чтобы создать механизмы, как включить туда людей, потому что должны быть не только представители действующей власти, но и те, кто выходит на улицу. Только через диалог можно решить вопрос и не раскачать ситуацию до конца, потому что мы видим, как вмешивается ряд западных стран, чтобы ситуацию раскачать, и протесты становятся достаточно радикализированными», — сказал Туров.

При этом депутат отметил, что не стоит сравнивать как таковые ситуации на Украине 2013-2014 годов и в Белоруссии сегодня: если на Майдан все выходили с флагами Евросоюза, то появление флагов Евросоюза в Минске и флагов Польши в Бресте вызвало негодование, в том числе у оппозиции. Протестующие заставили убрать флаги, чтобы полотна не перевирали их позицию.

Над постсоветскими государствами нависла общая угроза

Олег Царёв обратил особое внимание на проблему с передачей власти, которая существует почти во всех постсоветских странах.

«Александр Лукашенко пользовался заслуженным доверием и уважением всех постсоветских республик, потому что сколько всего он сделал: созданы уникальные условия для работы IT-компаний, сохранены промышленные предприятия, налажено сельское хозяйство.

Проблема только в том, что население устало от Лукашенко. Он уничтожил всю оппозицию, ему во время избирательной кампании даже не перед кем было рассказывать о своих успехах», — сказал Царёв.

Светлана Тихановская, которую сейчас воспринимают как лидера белорусской оппозиции, и вовсе не собиралась идти в политику. Она зарегистрировалась кандидатом в президенты после того, как в регистрации отказали её супругу блогеру Сергею Тихановскому.

После закрытия избирательных участков экзитполы показали, что Лукашенко лидирует с большим преимуществом над соперниками, и тогда несогласные с победой президента, который находится у власти 26 лет, провели автопробег по Минску, на пересечении проспектов Машерова и Победителей начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН, позже к ним на подмогу прибыли подразделения внутренних войск.

С тех пор митинги оппозиции проходят в Белоруссии регулярно. Суздальцев назвал единственную силу, которая может отстранить Лукашенко от власти © REUTERS, Tut.By via REUTERS

«Такая же проблема в Армении. Был Роберт Кочарян, затем бывший руководитель его штаба, товарищ Серж Саргсян, фактически Кочарян оставался теневым правителем Армении. Потом Саргсян изменил Конституцию и захотел остаться премьер-министром, но если бы в тот момент нашли другую фигуру и начали её двигать, уже не было бы такого недовольства в Армении, и Сорос не смог бы помочь Пашиняну придти к власти.

Пашинян не был бы благодарен американцам и не проводил бы антироссийский курс, Азербайджан побоялся бы нападать на Армению, зная, что узы дружбы между Арменией и Россией сильны», — добавил Царёв.

К слову, именно после заявления президента РФ Владимира Путина о готовности оказать в случае необходимости военную помощь официальному Минску в рамках ОДКБ и Союзного государства западные политики поумерили пыл в отношении Белоруссии.

«На постсоветском пространстве есть одна нерешённая проблема — нежелание допускать оппозицию к выборам, нежелание проводить реформы, нежелание менять конституции, нежелание уходить из власти, нежелание формировать механизмы передачи власти.

Любая власть, даже лучшая, не вечна, копится негатив, если нет механизма смены власти, то остаются только структуры Сороса, «цветные революции»?

И что мы получим в итоге, что на всём постсоветском пространстве к власти придут кандидаты, которых привёл Сорос?

Это системная проблема, и её нужно решать. В России эта проблема частично решается — меняется Конституция, есть оппозиция, надо Владимира Путина поставить в пример, сейчас по этому пути идёт Лукашенко», — заявил Царёв.

В свою очередь, Бортник рассказал, что на Украине к событиям в регионе выделяется два подхода: одни говорят, как России плохо, вокруг по периметру всё пылает — Белоруссия, Киргизия, Карабах, а другие спрашивают, изменилось ли в результате этих процессов влияние России на ситуацию в этих странах.

Ответ на этот вопрос, как уверен политолог, должен дать понимание, куда движется ситуация.

«Конечно, всё, что происходит в последнее время, происходит под влиянием коронавируса и вызванного им экономического кризиса, который привёл к выплеску всех внутриполитических и внешнеполитических проблем государства.

В такой ситуации сильнее всего страдают страны периферии — которые находятся между большими геополитическими блоками, между сильными региональными или глобальными игроками. То, что происходит на постсоветском пространстве, в Белоруссии, скорее всего, следующая Молдавия, может быть, Казахстан, там наблюдаются процессы, схожие с киргизскими.

Всё это результат трансформации периферий, которые изначально были нестабильными, раздираемыми внутренними противоречиями, где слабые политические институты, где нет экономического запаса прочности», — сказал украинский политолог.

Во второй половине 2020 года во многих постсоветских странах проходят выборы, именно они, а точнее протесты несогласных с их результатами, часто становятся отправной точкой массовых беспорядков, которые впоследствии могут привести к серьёзным политическим изменениям. Впрочем, в Таджикистане президентские выборы 11 октября прошли спокойно — Эмомали Рахмон переизбрался на пятый срок.