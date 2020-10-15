На прошлой неделе Украина установила антирекорд по заболеваемости COVID-19 - с момента начала эпидемии число заболевших превысило 5 тысяч человек. Стоит ли доверять этим цифрам и насколько реальна угроза пандемии для страны и всего мира, Украине.ру рассказал эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Что такое эпидемия? Так называют стремительное распространение какой-либо болезни на определенной территории или в группе людей. При этом заболевших должно быть сильно больше, чем обычно регистрируется в этом регионе или социуме.

Эту цифру еще называют эпидемическим порогом: например, планка по гриппу и ОРВИ обычно довольно высока — около 20%. То есть если в регионе более 20% случаев от общего числа заболевших приходится на грипп или ОРВИ, то тогда речь идет об эпидемии.

По словам Гаврилечко, для Белоруссии эпидемия начинается с уровня в 50 тысяч заболевших в течение месяца, на Украине — это 200 тысяч за тот же период. Сейчас уровень заболеваемости в стране ниже эпидемиологического примерно в 26 раз.

Исходя из этого, эксперт делает вывод, что «пандемия коронавируса» является чисто политическим явлением. Причем касается это не только COVID-19.

Гаврилечко напомнил, что за последние два десятилетия фактор «пандемии» в политике использовался уже четыре раза. Так, первой эпидемией, с которой столкнулось человечество в начале XXI века, стало распространение атипичной пневмонии, также вызванной коронавирусом. В 2005-м был птичий грипп, или H5N1, в 2009-м — свиной, или грипп А подтипа H1N1.

Несмотря на то, что в мире по-прежнему периодически фиксируются вспышки вызванных этими инфекциями заболеваний, Гаврилечко убежден, что ни одна из них не привела к настоящей эпидемии.

При этом он призвал не опираться на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В частности, не верить прогнозу, что на Украине в ближайшие месяцы может быть от 7 до 9 тысяч инфицированных ежедневно.

«В ВОЗ нет ни одного медика. Это организация менеджеров и финансистов. Если вы попросите дворника спрогнозировать солнечную активность, есть вероятность, что какие-то данные он угадает, если читал об этом. Но это не повод полагаться на его прогнозы», — отметил эксперт.

Коронавирус на Украине. Всё только начинается © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Это связано с тем, ПЦР-тест позволяет выявить по маркированным локусам, есть ли в исследуемом материале набор участков генома, который отвечает за синтез специфического белка оболочки, что позволяет сделать вывод о том, что в организм человека вирус все-таки попадал. Никаких других выводов сам по себе ПЦР-тест не дает возможности сделать.

При собранном анамнезе положительная реакция на тест позволяет с некоторой степенью вероятности (возможно, высокой) утверждать, что человек болен. При отсутствии же клинической картины — так называемой бессимптомности — тест не дает никакой возможности сделать однозначный вывод ни о чем, кроме того, что в исследуемом материале есть участки генома вируса. Поскольку ПЦР-тест — это о качественном, а не о количественном определении.

Об этом, по словам Гаврилечко, сам Керри Моллис, получивший в 1993-м Нобелевскую премию по химии за разработку метода ПЦР-тестирования, не раз говорил в своих интервью.

Соответственно, данные Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины по распространению коронавируса в стране также нельзя принимать за чистую монету. Впрочем, чему можно верить, по мнению эксперта, так это заявлению главы Минздрава Максима Степанова о том, что на Украине назревает дефицит койко-мест в медучреждениях.

«Однако эта проблема назрела не вчера и даже не позавчера. Это следствие медицинской реформы, от которой необходимо отказаться, и вернуться к системе Семашко, имеющей базу для предупреждения распространения инфекционных заболеваний», — сказал Гаврилечко.

В связи с этим он также отметил отсутствие необходимости вводить на Украине жесткий карантин. Впрочем, введенные ранее по всему миру противокоронавирусные ограничения, по словам эксперта, также не были карантином, который подразумевает полную изоляцию эпидемического очага и заболевщих.

Коронавирус бьёт рекорды, но карантина нет. Как Украина сопротивляется эпидемии © AP, Evgeniy Maloletka Владимиром Зеленским опрос, который также состоится 25 октября, отметил Гаврилечко.

«Однако фактор коронавируса может сказаться на результатах выборов. Ввиду того, что большая часть пенсионеров и молодежи останется дома, явка будет весьма низкой, а электорат будет представлен преимущественно людьми среднего возраста», — сказал он.

По мнению эксперта, это сыграет на руку парламентским силам и, в частности, провластной партии, так как они на слуху и имеют больше шансов получить голос неискушенного избирателя.