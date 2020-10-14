В среду, 14 октября, парламент Киргизии утвердил кандидатуру премьер-министра. Им стал экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров. При этом кандидатура Жапарова вызывала нарекания не только у президента страны Сооронбая Жээнбекова, но и у оппозиции

В среду, 14 октября, парламент Киргизии утвердил кандидатуру экс-депутата Садыра Жапарова на пост премьер-министра страны. Когда парламент голосовал за Жапарова и представленное им правительство, на Старой площади в Бишкеке собрались сторонники политика. Киргизский эксперт сказал, что в стране думают о новом премьер-министре Жапарове © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Их митинг проходил, несмотря на запрет массовых собраний, — в столице Киргизии действует режим чрезвычайного положения.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отказался утверждать кандидатуру Жапарова на пост премьера, сославшись на отсутствие кворума. Нынешнее решение киргизского парламента поставило президента в непростую ситуацию, и в итоге Жээнбеков утвердил Жапарова на посту премьер-министра.

Весьма спорный премьер

Ещё несколько дней тому назад — 9 октября — оппозиционные партии не поддерживали кандидатуру Жапарова. Они выдвинули свою кандидатуру — Омурбека Бабанова — лидера партии «Республика», экс-премьер-министра Киргизии. При этом оппозиционеры из «Республики», а также партий «Ата Мекен», «Бир Бол» и «Реформа» создали объединение под названием «Акыркы умут» — «Последняя надежда».

Сам Бабанов в тот же день пришёл на митинг другого киргизского политика — экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Сообща политики планировали устроить большой митинг на главной площади Киргизии — Ала-Тоо. Однако не получилось. Сторонники Атамбаева и Бабанова столкнулись на площади с поддерживавшими другого кандидата в премьеры — Жапарова.

Прозвучали выстрелы. Атамбаева с площади увезли. На следующий день его задержали силовики в его резиденции в селе Кой-Таш.

Примечательно, что один из оппозиционных митингов проходил 9 октября под девизами противодействия ОПГ. Одно из расхожих обвинений в адрес Жапарова заключается в том, что он связан с преступными группировками. Так, ряд депутатов парламента заявили об угрозах во время первого голосования за кандидатуру Жапарова, которое проходило 10 октября — как раз после задержания Атамбаева. Кризис в Киргизии чреват усилением международного экстремизма - эксперт © Facebook, Павел Станиславович

«На вчерашнем заседании рассматривался вопрос не назначения премьер-министра, а утверждения состава и программы правительства. Но там должно было присутствовать большинство депутатов, как минимум 61 человек. Когда я там была вчера, в зале было 46 депутатов. Было передано шесть доверенностей. Потом я ушла, потому что мы сидели уже почти час, а кворум все не собирался.

Я не захотела в этом участвовать, потому что сразу поняла, что происходящее дальше будет незаконным. Кроме того, депутат Урмат Самаев ходил там и запугивал, говоря, что «будете здесь и проголосуете». И меня запугивал. Я не могу назвать имена коллег, но часть из них он смог вернуть, когда они уходили с заседания. Кому-то он звонил и говорил, что «придете и проголосуете, а кто будет против — к тем придем домой разбираться», — рассказывала на следующий день в интервью киргизской службе «Радио Свобода» первый вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева.

Неудивительно, что то голосование не признал и президент страны Сооронбай Жээнбеков.

Уже 14 октября Жапарову пришлось отвечать на вопросы, связанные с его «криминальной» репутацией.

«У нас парадокс получается — премьер и спикер фигуранты уголовных дел. Общественности может это стать непонятным. Уголовное дело в отношении спикера по одному эпизоду прекратили за истечением срока давности. Садыр Жапаров тоже еще не оправдан», — сказал, обратившись к утверждённому премьеру, депутат от «Бир Бол» Мыктыбек Абдылдаев.

В ответ Жапаров заявил, что он не судимый человек, на что есть соответствующее решение суда. Кроме того, Жапаров отметил, что он «не преступник и подвергся политическим гонениям».

Как бы то ни было, киргизский парламент сказал своё слово. Теперь кандидатуру Жапарова должен был утвердить своим указом президент Жээнбеков.

Додавить президента

Даже известия о том, что киргизский парламент поддержал кандидатуру Жапарова на пост премьер-министра страны, не заставило его сторонников покинуть Старую площадь.

«Cторонники Садыра Жапарова не расходятся. Они требуют отставки Сооронбая Жээнбекова», — сообщило 14 октября издание Sputnik Кыргызстан.

Протест, который освободил Жапарова из исправительной колонии, вспыхнул в Киргизии после объявления результатов выборов в парламент, которые прошли 4 октября. Многие посчитали результаты сфальсифицированными. Депутат от «Кыргызстана» Канат Исаев избран спикером парламента Киргизии © Sputnik / Табылды Кадырбеков

После того как Жапаров вышел на свободу, его главным противником стал отнюдь не президент, но оппозиция. Именно несогласованность, разброд и расколы среди противников позволили Жээнбекову собраться с силами. В конечном итоге некоторые вышедшие на свободу во время протестов политиков снова были арестованы. Такая участь постигла того же Атамбаева.

Но пока арестовывали его противников, Жапаров сложа руки не сидел, а договаривался. В итоге он заручился поддержкой партии, чей лидер конкурировал с ним за пост премьер-министра.

14 октября фракция партии «Республика» заявила о том, что поддерживает Жапарова на пост премьер-министра.

«Мы, партия «Республика», и многие наши партнеры, на сегодня должны поддержать кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра», — заявил лидер фракции Мирлан Жеенчороев.

Позже Жапаров выдвинул на пост министра иностранных дел члена этой фракции — Руслана Казакбаева.

Но ещё до этого СМИ сообщали, что Бабанов встречался с Жапаровым и его соратником — Камчыбеком Ташиевым. Козак прибыл в Киргизию по поручению Путина © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

В общем, пока Жээнбеков разбирался с одной частью оппозиции, Жапаров договаривался с другой. Итогом стало утверждение его кандидатуры парламентом. Жээнбеков не стал противиться и позже утвердил Жапарова и его правительство своим указом.

Сейчас противоборствующие стороны в Киргизии взяли паузу. Однако вряд ли она продлится долго. Жээнбеков подписал указ о назначении новым министром внутренних дел Уланбека Ниязбекова, чью кандидатуру Жапаров представлял ещё во время первого — непризнанного — голосования за него 10 октября. Козак прибыл в Киргизию по поручению Путина © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

В то же время за Жээнбековым — контроль над Государственным комитетом национальной безопасности и Генеральным штабом Вооруженных сил. В этих органах провели чистки ещё 9 октября.

А это значит, что в ближайшее время в Киргизии может быть неспокойно. С другой стороны, противоборствующие стороны осознают опасность затяжного политического кризиса, в том числе и для экономики республики. Таким образом, можно предположить, что силой решать, кто в Киргизии главный, всё же не будут, предпочтя грубой силе утонченные и не очень интриги.