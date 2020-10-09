Весной первый удар неизвестного вируса COVID-19 на себя принял Китай, теперь же ситуации в Поднебесной могут позавидовать остальные страны. В чём секрет успеха?

Эпидемиологическая обстановка в мире усугубляется с каждым днём. 8 октября Всемирная организация здравоохранения объявила о рекордном с начала эпидемии количестве новых случаев COVID-19 за сутки — более 338 тысяч заболевших в мире (преимущественно в Северной и Южной Америке, Европе).

Рекорды не только общие, но и частные

Негативные тенденции наблюдаются не только в глобальном масштабе, но и на уровне отдельных государств.

В России за сутки зафиксировали 12 126 новых случаев заражения коронавирусом, а это больше, чем 11 мая, которое вице-премьер страны Татьяна Голикова называла пиком заболеваемости (в тот день было выявлено 11 656 заболевших). В Москве количество случаев подтверждённого COVID-19 за неделю увеличилось на 53% (за последние сутки +3701), власти открывают новые пункты для приёма пациентов.

«Если ситуация будет и дальше усложняться таким образом и количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет тема для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений. Но каких именно, сейчас я вам не могу сказать», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Доктор медицинских наук Александр Серяков в интервью радио Sputnik объяснил всплеск заболеваемости коронавирусом в стране несколькими факторами: увеличением количества проводимых тестов на COVID-19, путешествиями россиян, в том числе за границу, и сезонной эпидемией гриппа.

О рекордном за время пандемии показателе суточного прироста заболевших сообщила и Служба национальной безопасности Украины — 5804. Всего в стране COVID-19 заразились 250 538 человек. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил, что эпидемиологическая ситуация в стране становится похожей на ту, которая была весной в Италии и Испании — главных очагах инфекции в Европе. Слуга народа Беленюк рассказал, как «уложил на лопатки» коронавирус © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Самый большой прирост заражённых наблюдается в соседней Польше, причём рекорд обновляется четвёртый день подряд. За последние сутки + 4739 подтверждённых диагнозов COVID-19. С 10 октября в стране станет обязательным ношение защитных масок, возможно установление ограничений в школах. Более того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий готов ввести режим чрезвычайного положения, если эпидемиологическая обстановка ухудшится.

Вторая волна коронавируса, которую и прогнозировали на осенний период, накрыла несколько европейских государств. Самый сильный всплеск во Франции — количество новых заболевших в начале октября больше, чем весной в 2,3 раза. Всего в стране 671 638 заболевших. На втором месте — Испания, где во время первой волны было не больше 10 тысяч новых случаев, а в сентябре этот показатель был выше и на пике достигал 13 700 в сутки. С начала эпидемии диагноз подтвердился у 810 тысяч человек. Замыкает тройку антилидеров Великобритания, там темпы прироста заболевших вдвое больше, чем весной: тогда всего 9 раз фиксировалось около 5000 новых случаев, а в сентябре доходило до 11 700.

Негативная тенденция наблюдается также в Нидерландах, Бельгии, Германии и Италии, но показатели лучше тех, что были в первую волну. Радует, что на фоне общего роста заболеваемости достаточно низким остаётся уровень смертности от коронавируса.

Первое место по числу заболевших и умерших от COVID-19 по-прежнему занимают Соединённые Штаты — 7,8 млн и 217 755 случаев соответственно. Как бы ни хотелось президенту Дональду Трампу, но до выборов 3 ноября американской вакцины не будет, он был вынужден признать это официально. Самого главу государства от коронавируса лечили тремя препаратами: ремдесивир, дексаметазон и коктейль из антител. Дело в том, что, как уточняет CNN, ремдесивир ещё не получил одобрения американского медицинского регулятора FDA для лечения COVID-19, но его применение возможно для экстренного использования, а дексаметазон подавляет иммунную систему, поэтому не рекомендуется больным коронавирусом, если ситуация не серьёзная. Трамп распорядился предоставить такую же терапию всем заболевшим американцам, но, по словам профессора университета Джорджа Вашингтона Джонатана Рейнера, президент США может быть единственным пациентом на планете, который когда-либо получал такую комбинацию лекарств. NYT подсчитала стоимость лечения Трампа от коронавируса © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Китайское чудо

Пока Запад вводит новые ограничительные меры, чтобы сдержать вторую волну эпидемии коронавируса, китайцы отмечают традиционные праздники и путешествуют по стране (по информации Министерства культуры и туризма КНР, только за первые дни октября поездки совершили 425 миллионов человек), посещают туристические достопримечательности и кинотеатры. На протяжении 50 дней в КНР не фиксируются случаи локальных заражений, только завозные из других стран.

Как Китаю, где в начале года впервые и выявили COVID-19, удалось избежать второй волны эпидемии? Стратегия Поднебесной по противодействию вирусу включала 126 пунктов, описанных в Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», которую летом опубликовал Госсовет КНР, и состояла из 3 этапов: первый — локализация эпидемии в Ухане (в течение месяца), второй — сведение новых случаев заболевания к минимуму (2 месяца), третий — изгнание вируса из города (3 месяца).

В самом начале эпидемии в Ухань направили медиков со всей страны, в сжатые сроки оборудовали полевые госпитали и ограничили перемещение людей по городу. Кроме того, в других провинциях ввели обязательный масочный режим и измерение температуры, на карантин сажали прибывших из-за границы. На помощь пришли и высокие технологии: персональные данные, геолокация на мобильных устройствах, информация с кредитных карт — всё это генерировало для каждого жителя страны код здоровья, который показывал, насколько человек подвержен заражению и мог ли он контактировать с уже заболевшими людьми, в том числе в общественных местах. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Быстро сориентироваться, как действовать при вспышке не известного до тех пор вируса, китайцам помог опыт эпидемии атипичной пневмонии, которую они пережили в 2002‑2003 годах. Западные СМИ: простуда может помочь в борьбе с коронавирусом, а Китай предупреждает США © CC0, Pixabay

По мнению властей, успех в борьбе с covid-19 обеспечили грамотные действия лидера страны Си Цзиньпина и дисциплинированность населения, которое выполняло все предписанные меры. На сегодняшний день по количеству заболевших Китай занимает 47-е место в мире, всего там выявлен 85 521 случай заболевания, что почти в 92 раза меньше, чем в США. Несмотря на это, китайцы по-прежнему соблюдают масочный режим и социальную дистанцию.

Пример Поднебесной наглядно демонстрирует, что избежать смертельных последствий можно, соблюдая простые меры предосторожности — нужно носить перчатки и маску, держаться на расстоянии от других людей, мыть руки и пользоваться антисептиком.