С начала октября 2020 года одной из главных тем на Украине стали пенсии: будут ли они, или всё же нет? Поводом стали слова премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет на Украине пенсионеров станет в два раз больше, чем трудоспособного населения, поэтому пенсии платить будет нечем

В качестве выхода из ситуации премьер предложил повышение налогов и введение так называемой накопительной пенсионной системы. Предложения его справедливо раскритиковали — по двум направлениям. С одной стороны, как людоедские, с другой — ничего не решающие.

Но что с самой постановкой вопроса?

Украина может содержать 36 миллионов пенсионеров

Одним из важнейших показателей уровня развития государства является рост производительной силы труда, то есть изменение в трудовом процессе, которое сокращает рабочее время таким образом, что меньшее количество труда производит большее количество продуктов. Считается она в стоимости, произведенной одним работником в год.

«Всё, приплыли. Денег нет»: соцсети о пенсиях на Украине, которых не будет © пресс-служба НБУ сообщает, что один немецкий работник создает в год продукта почти на 130 000 долларов. Эта сумма распределяется на прибыль собственника предприятия, налоги и оплату труда. В то же время один украинский работник в год (данные за 2019 год) создает стоимости всего лишь на 7767 долларов, то есть в 16,7 раза меньше, чем в Германии. Мало того, чтобы произвести «украинские» годовые 7,8 тыс. долларов, немецкий работник тратит только 17 дней.

Это основной ответ на вопрос, почему средняя зарплата в Германии — примерно 4000 евро (134 000 грн — 352 000 рублей), а на Украине — 10 000 грн (27 000 рублей), что имеет непосредственное отношение и к пенсиям. Будь украинский Пенсионный фонд в 16,7 раза выше, чем сейчас, Шмыгаль и не подумал бы говорить о том, о чем сказал. Впрочем, с зарплатами в 4000 евро можно было бы говорить и о накопительной системе.

Однако есть сомнения, что через 15 лет неоткуда будет брать пенсии даже при имеющейся производительности труда. Вообще-то в политэкономическом смысле производительный труд — это труд, непосредственным результатом которого являются вещь, энергия или перемещение вещей (энергии) в пространстве. То есть управленческий труд и оказание всяческих услуг не создает непосредственно стоимости.

На работников этих сфер перераспределяется то, что создано непосредственно производительными работниками. Но поскольку нас сейчас интересует не сущность явления, а то, что на поверхности — сколько есть денег, чтобы заплатить пенсии, — мы вполне можем воспользоваться данными МОТ и статистикой Минфина, который не разделяет работников разных сфер.

Итак, в 2019 году на Украине было 15 млн 362 тыс. трудоустроенного населения, которое в совокупности произвело товаров и услуг на 153 млрд 781 млн долларов. Госстат говорит, что к началу 2020 года на Украине проживало чуть больше 41,5 млн человек, но, как мы помним, в декабре 2019-го министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сказал, что нас осталось всего 37 млн 289 тыс.

Это похоже на правду, поскольку несколько миллионов граждан Украины постоянно живут и работают за границей. Как биологические единицы они есть, но как экономические единицы в украинском народном хозяйстве они отсутствуют.

Поскольку мы большие оптимисты, возьмем для удобства расчетов 40 млн человек. Если все произведенное трудящимися Украины за 2019 год просто равномерно распределить на эти 40 млн, то получится 3845 долларов на душу населения в год. Минфин дает ВВП на душу населения на уровне 3660 долларов. Поскольку взятые нами 40 млн человек — количество приблизительное, а суммы тем не менее получились вполне сопоставимые, значит, расчеты мы проводим верно.

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Из статистики МОТ мы знаем, что каждый работающий на Украине производит в год товаров и услуг на 7767 долларов, или 647 долларов в месяц. Из этих 647 долларов ему оставляют среднюю зарплату примерно в 352 доллара (10 000 грн). Таким образом, 647 – 352 = 295 долларов остается. Разделим эту сумму на 122 доллара (средняя пенсия) и получим 2,4. Это значит, что один работающий может прокормить 2,4 пенсионера. Таким образом, 15 млн трудоустроенных граждан Украины спокойно содержат не 11 млн пенсионеров, а целых 36 млн.

Даже если из общей суммы изъять хотя бы 10%, которые ежегодно должны откладываться на амортизацию основных фондов, но по факту не откладываются, а хитрым образом переводятся на счета собственников, все равно запас остается приличный. А если повысить производительность труда пусть не до немецкой (в 16,7 раза), а хотя бы вдвое?

Воровать надо меньше

Проблема низкой производительности труда в том числе связана с тем, что гигантские суммы из производимых украинскими работниками 153-154 млрд уходят за границу безвозмездно, то есть даром.

Во-первых, это возвращение процентов по бесконечным кредитам. Во-вторых, вымывание денег олигархами и чиновниками в офшоры, что негласно приветствуется государством этих самых чиновников и олигархов. Ведь такая система искусственно занижает курс гривны и позволяет собственникам экспортных предприятий платить украинскому работнику в гривне меньшую долю из того, что они получили на внешних рынках в валюте.

Так они лично обогащаются, заграница получает средства для своего развития, а Украина — беднеет. Внутренний производитель находится в коллапсе, поскольку не имеет средств купить станки и оборудование за границей по завышенному курсу доллара, а ставка банковского кредита выше средней нормы прибыли в производственной сфере.

То есть проблема —не в количестве пенсионеров и отчасти даже не в производительности труда. Проблема в том, что кто-то слишком много ворует.

Дальше вопрос налогов

Украина перестанет выплачивать пенсии. Премьер Шмыгаль назвал срок © скриншот с видео "Dumskaya TV" | скриншот с видео "Dumskaya TV" | Перейти в фотобанк

Средняя зарплата — значительно меньше, чем реальная стоимость рабочей силы — стоимость жизненных средств, необходимых для поддержания жизни на Украине (около 50 000 грн — 130 000 рублей).

В 2019 году МВФ в докладе по демографии в Центральной и Восточной Европе рассчитал, что к 2050 году Украина потеряет более трети рабочей силы. К 2030-му Украина лишится 15% рабочей силы, а к 2050-му — более 30%. Всего к 2050 году в трудоспособном возрасте на Украине будет 43,3% мужчин в возрасте 55-64 и лишь 26,6% трудоспособных женщин.

А как иначе, если у нас работающие люди не имеют средств к существованию? Кто-то уедет, кто-то постареет и перестанет представлять из себя трудоспособную единицу. Новые же трудящиеся почти не рождаются, поскольку родители не в состоянии их обеспечить.

Рецепт у МВФ всегда один — повышение пенсионного возраста. Но это уже даже не смешно. Вроде как от этого появятся новые производства и новые рабочие места. Повышением пенсионного возраста можно добиться лишь ужесточения конкуренции за работу, в которой молодежь всегда будет проигрывать (нет опыта, навыков, связей), а значит, снова уезжать за границу в поисках лучшей жизни. И это тупик.

А с другой стороны, повышение пенсионного возраста — ужас для тех, кто работает на производстве. Сидеть в офисе теоретически можно и до 80 лет, а спускаться в шахту, стоять у сталеплавильной печи, управлять сложной техникой часто становится проблемой и в 60. Особенно если здоровье подорвано тяжелым многолетним трудом, плохой пищей, стрессами и т.д. Не говоря уже о технике безопасности на производстве, которая проблематизируется работой пожилых людей.

А кто за внуками будет присматривать? Средние зарплаты не позволяют родителям не то что нанимать нянь, но и даже сдавать детей в частные детские сады (государственных мало, и они тоже не бесплатные). Таким образом, повышение пенсионного возраста — еще один стимул рожать меньше, что снова загоняет в демографический тупик.

Что касается предложенной премьером Шмыгалем накопительной пенсионной системы, при средних зарплатах в 10 000 грн — 27 000 руб (медианная еще меньше, миллионы людей реально получают 5-7 тыс.) ничего существенного накопить нельзя. Кроме того, частные фонды, особенно на Украине, имеют стабильную тенденцию к исчезновению в офшорах. Пока будешь 20-30 лет копить, директор фонда неожиданно может оказаться на островах под пальмами с чемоданом денег.

И почему фонды? Что мешает получить всю зарплату (без обязательных пенсионных отчислений), а потом делать с ней что угодно — положить часть на депозит, купить акции или ценные металлы, например? Но штука вся в том, что деньги людям никто в руки не даст — или в государственный Пенсионный фонд, или в частные фонды (лично олигарху в руки).

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Речь совсем о другом. Для начала буржуям неплохо было бы слегка умерить аппетиты. Капиталистам бедной страны необязательно покупать самые дорогие в мире виллы, можно и какими-то средними обойтись. Далее — повышать производительность труда, внедрять новые технологии производства, оборудование, принципы организации труда. Очень жестко уголовно преследовать за вывод крупных сумм за границу, вообще заблокировать такие операции, деньги украинских капиталистов должны лежать в украинском банке. Желательно в государственном. Если средства продолжат утекать, никакая производительность труда не поможет повысить уровень жизни населения — просто будут больше выводить.

Прекращать экспорт продукции с низкой добавленной прибавочной стоимостью (минеральные ресурсы, продукты первого передела металлургии, зерновые). А для этого придется национализировать ключевые промышленные предприятия. Из их прибыли будет наполняться бюджет, что позволит снизить налоги для всеми на словах пестуемого малого бизнеса, а самозанятых вообще не трогать.

И, конечно, нужно отказаться от каких-либо пенсионных фондов вообще, а финансировать пенсии напрямую из бюджета, вне зависимости от наполняемости фонда, а просто столько, сколько нужно. За счет чего, мы уже выяснили.

Еще раз, это не социализм, это абсолютно классическая капиталистическая теория кейнсианства. Экс-премьер Гончарук, который «профан в экономике», говорил, что слышал о такой. А что же Шмыгаль, который якобы не профан? Он говорит, что через 15 лет пенсионеров станет в два раза больше, чем работающих. Мы с вами уже посчитали, что это не проблема. Даже при текущей производительности труда пожилых людей можно будет обеспечить и через 15, и через 30 лет, даже если их станет еще больше. А при повышении производительности труда их можно прокормить почти в любом количестве.

Просто воровать надо меньше и развивать экономику.

Стареющее население — нормальная ситуация для развитых капиталистических стран. Уровень медицины и общий уровень жизни позволяет жить долго, рожают же меньше вследствие женской эмансипации и большого количества разнообразных занятий, доступных человеку, плюс из-за желания дать ребенку хорошее образование и т.д. В то же время в развивающихся с низкой базы странах все наоборот — живут мало, но рожают много.

У Украины — уникальная ситуация, когда и уровень жизни низкий, и с демографией беда. Это связано прежде всего с тем, что украинский капитализм родился не естественным образом, развившись в свое время из феодализма, а всем известно как в 1991 году. Встроиться же в систему, где капитализму ведущих государств уже по 400-500 лет, можно только в виде Гаити, но никак не в виде Швейцарии.

А какие на Гаити пенсии?