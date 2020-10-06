В воскресенье, 4 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая перед студентами Львовской политехники, сделал заявление, которое может шокировать миллионы украинцев. По его словам, через 10-15 лет государство не сможет выплачивать пенсии

На Украине сейчас миллионы пожилых людей получают мизерные пенсии, выжить на которые нереально. Власти, как правило, перед выборами обещают их поднять, а тут вопрос вообще может «решиться» отменой пенсий как таковых.

Тернопольчанин поджег себя из-за пенсии. Почему в Украине отменят пенсионную систему © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Из-за демографии у нас все меньше будет работоспособных и все больше будет пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Чтобы содержать пенсионеров, нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии еще больше, то еще больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение в два раза налогов невозможно. А значит, мы не сможем лет через 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — сказал Шмыгаль.

Иными словами, премьер-министр страны откровенно делает выбор между интересами компаний и возможностью выживания для миллионов пожилых украинцев. В то же время заместитель Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин говорит, что премьер-министр даже чересчур оптимистичен относительно сроков. По подсчетам Шубина, уже через пять лет будет невозможно платить пенсии.

Такая «простая математика» является в первую очередь прямым следствием Евромайдана и экономического курса правительства Украины с 2014 года. Деиндустриализация и «отдушина» в форме безвиза привели к выезду миллионов человек на заработки за границу.

Теперь все они, если работают легально, платят в Пенсионные фонды других стран. По этой причине резко возросла нагрузка на украинский Пенсионный фонд, так как фактически работающие граждане содержат нынешних пенсионеров, которые в прошлом содержали пенсионеров своего времени. Теперь же на Украине эта система «взаимозачета» поколений не работает.

Якубин рассказал, что можно говорить про пенсии украинскому премьеру, но нельзя французскому © Украина.ру

По данным Пенсионного фонда Украины на конец 2019 года, в стране было 11,3 миллиона пенсионеров. По данным Службы занятости, плательщиков Единого социального взноса (ЕСВ) в стране было 10 914 573. Иными словами, уже сейчас пенсионеров больше тех, кто осуществляет социальные платежи в Пенсионный фонд. Мало того, их количество тает на глазах. Уже к апрелю 2020-го таких плательщиков осталось 10 359 607, то есть на 600 000 меньше за каких-то четыре месяца. За рубежом работают около 8 миллионов украинцев. Однако и количество пенсионеров сокращается примерно такими же темпами.

Кризис пенсионных платежей наблюдается во многих странах, в том числе и высокоразвитых, вследствие снижения уровня рождаемости. Однако в Германии и Японии в среднем по два работающих на одного пенсионера. Такое соотношение удается поддерживать благодаря привлечению миллионов рабочих-мигрантов из таких стран, как Украина, Турция, Болгария, Судан и т.д. Можно сказать, что для поддержания своих пенсионеров развитые страны высасывают силы из других стран. Украина не может рассчитывать на такой же приток трудовых мигрантов, поскольку уровень зарплат в стране зачастую даже ниже тех стран Ближнего Востока и Африки, откуда в страны ЕС едут рабочие.

Уже сейчас дефицит Пенсионного фонда превышает 200 миллиардов гривен. Как говорит экономист Виктор Скаршевский, его покрывают за счет бюджета.

«Постоянно растет дефицит ПФ, который погашается из бюджета. То есть часть пенсий — это уже не столь пенсии, сколько социальная бюджетная помощь. Скажем, в этом году плановый дефицит ПФ — 202 млрд гривен, но будет и внеплановый — порядка 20 млрд. Уже сейчас ПФ одалживает у Госказначейства деньги на выплаты пенсий, и погашать долги ему сложно. Поэтому идет накопление задолженности. Если в конце лета она составляла прядка 17 млрд, то сейчас уже около 20 млрд. В проекте бюджета на следующий год дефицит ПФ заложен на уровне 203,2 млрд, но, скорее всего, будет еще дополнительная дыра до 40 млрд, которую придется перекрывать из бюджета», — говорит Скаршевский.

Украина перестанет выплачивать пенсии. Премьер Шмыгаль назвал срок © скриншот с видео "Dumskaya TV" | скриншот с видео "Dumskaya TV" | Перейти в фотобанк

Государство может, конечно, ввести накопительную систему в обязательном порядке, то есть фактически ввести еще один налог, против чего выступал Шмыгаль. Однако при нынешнем уровне зарплат это лишь приведет к еще большему оттоку рабочей силы и уходу в тень оставшихся предприятий.

В самом начале Евромайдана, в ноябре-декабре 2013 года, украинцев агитировали поддержать Евроассоциацию, обещая в том числе и обеспеченную старость. «Есть лучшая сторона Европы» — под таким названием Институт мировой политики проводил тогда информационную кампанию. В форме комиксов украинцам рисовали их незавидное настоящее и прекрасное будущее. «В Германии средняя пенсия — около 800 евро в месяц, во Франции минимальная пенсия составляет 500 евро в месяц, в Великобритании — 760 евро. В Украине средняя пенсия составляет примерно 137 евро (1438 гривен)», — говорилось в «еврокомиксах». Через два года средняя пенсия снизилась до уровня 58 евро из-за девальвации национальной валюты. Спустя почти 7 лет премьер-министр Украины открыто заявляет, что пенсии вообще не будет.

Такие заявления, скорее всего, подстегнут еще большее количество украинцев рассчитывать только на себя. Еще больше оставшихся на Украине работников пожелают уехать на заработки, чтобы заранее сделать личные накопления на старость. В результате дефицит Пенсионного фонда будет возрастать уже в геометрической прогрессии.