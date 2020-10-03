Уходящая неделя ознаменовалась ухудшающейся ситуацией с заболеваемостью COVID-19. На постсоветском пространстве заговорили о приходе второй волны пандемии. В некоторых регионах на Украине заявили о катастрофической ситуации с коронавирусом

Согласно данным Университета Джона Хопкинса на 13.00 3 октября в мире зафиксировано свыше 34,6 млн заболевших COVID-19. В пятёрке лидеров по инфицированности коронавирусом SARS-CoV-2 США с более, чем 7,33 млн заболевших, Индия, с более, чем 6,47 млн заболевших, Бразилия с более, чем 4,88 млн заболевших, Россия, с более, чем 1,18 млн заболевших и Колумбия с более, чем 841 тыс. заболевших. Новая атака вируса. Мир накрывает вторая волна пандемии COVID-19 © REUTERS, Aly Song/File Photo

Рейтинг стран по смертности от коронавируса свидетельствует: наихудшая ситуация в западном полушарии. Именно там располагаются лидирующие по количеству погибших от COVID-19 США с более, чем 208 тыс. смертей, занимающая вторую строку рейтинга с более, чем 145 тыс. смертей Бразилия и занимающая четвёртую строку рейтинга Мексика с более, чем 78 тыс. смертей. Третье место в рейтинге занимает Индия с более, чем 100 тыс. умерших. Замыкает пятёрку Великобритания с более, чем 42 тыс. смертей. В целом же в мире количество умерших от COVID-19 превысило 1 млн человек.

В то же время, свыше 24 млн заболевших COVID-19 вылечилось. Первое место по количеству вылечившихся занимает Индия с более, чем 5,4 млн выздоровевших, затем — Бразилия с более, чем 4,3 млн выздоровевших, после — США с более, чем 2,8 млн, затем — Россия с более, чем 966 тыс., а замыкает пятёрку Колумбия с более, чем 753 тыс. выздоровевших.

Ситуация продолжает оставаться напряжённой. В ряде постсоветских государств заговорили о второй волне пандемии.

Обстановка в России

По состоянию на 13.00 в РФ по данным портала стопкоронавирус.рф выявлено 1 204 502 заболевших, из них 9 859 за минувшие сутки. Выздоровело 975 859 человек, из них — 5 563 за минувшие сутки. Всего от COVID-19 в РФ умер 21 251 человек, из них 174 за минувшие сутки.

Россия первой зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Ещё 9 сентября в России началась вакцинация «Спутником V» в рамках третьей фазы клинических испытаний вакцины. Её действие на себе уже испытали волонтёры, среди которых были и дочь президента России Владимира Путина, и министр обороны Сергей Шойгу, и главный редактор МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян. Одновременно с этим планировали начать вакцинацию людей из группы риска — врачей, учителей и т.д. Кроме того, российскую вакцину закупил ряд государств.

В то же время, к началу октября ситуация с заболеваемость COVID-19 в ряде регионов стала вызывать опасения властей. В четверг 1 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 близка к критичной. Президент Венесуэлы поблагодарил Россию за вакцину от коронавируса © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«К сожалению, рекомендации переводить на удаленную работу граждан никакого эффекта практически не дали — это же видно по количеству передвигающихся в метрополитене, по 9-балльным пробкам на дорогах. А ситуация сегодня практически на грани критичной. И, если мы не остановим этот рост заболеваемости и госпитализаций, мы вынуждены будем принимать более жесткие меры» — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он подписал приказ об обязательном переводе не менее 30% сотрудников на «удалёнку» с 5 октября. Как пояснил Собянин, это было сделано, «чтобы не переходить к ограничению секторов экономики».

Ранее в московских школах объявили двухнедельные каникулы. При этом, как сообщил 30 сентября журнал Forbes со ссылкой на данные Ассоциации российских туроператов, практически сразу после того, как Собянин анонсировал двухнедельные каникулы в школах 29 сентября, практически все путёвки в Турцию, а также на курорты Краснодарского края и в Крым на даты с 3 по 11 октября с вылетом из Москвы оказались распроданы.

«На некоторые даты чартеры заполнены на 100%. При этом места на лайнерах регулярных перевозчиков еще есть, но по более высоким тарифам», — сообщили изданию представители туроператора «Интурист».

В то же время в Москве в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи создали прибор, который позволяет определить наличие в воздушной среде до 86 мишеней патогенных биологических агентов

Обстановка на Украине

Украина вот уже несколько дней подряд ставит антирекорды по заболевшим коронавирусной инфекцией. Согласно данным украинского Минздрава, общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на Украине достигает 222 322, при этом за минувшие сутки выявили 4 661 случай. Вылечилось 98 737 человек, из них 2 146 за минувшие сутки. Умерло от COVID-19 4 353 человека, из них 92 за минувшие сутки.

Примечательно, что к началу октября изменилась и карта опасных регионов. Так, если раньше печальные рекорды ставила столица и западные регионы, что было обусловлено значительным количеством прибывающих туда из западных стран украинских гастарбайтеров, то к 3 октября в тройке лидеров по количеству заболевших коронавирусной инфекцией очутилась и такая восточная область, как Харьковская с 19 588 инфицированных. Ситуация с коронавирусом в Днепре близка к катастрофической - медики © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Государство пытается бороться с распространением инфекции. Так, в четверг, 1 октября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новое разделение Украины на карантинные зоны, которое вступит в силу с 5 октября. В «красной зоне» не впервые оказался Тернополь.

Однако власти последнего публично игнорируют требования ужесточить карантинные меры, срывая тем самым усилия Киева, направленные на борьбу с COVID-19.

Одновременно стало известно, что министр внутренних дел Арсен Аваков в сентябре запросил у правительства 1,979 млрд грн (около 5,5 млрд руб. — Ред.) из Фонда борьбы с коронавирусом на доплаты полицейским. Об этом шла речь в официальном письме МВД к премьер-министру Денису Шмыгалю. Фото соответствующего письма опубликовал сайт «Украинская правда» 2 октября.

В обращении отмечалось, что Кабмин 10 июля уже выделил на премии полицейским 2,249 млрд грн (около 6,2 млрд руб. — Ред.), но эти средства уже практически полностью потрачены. МВД требовало на доплаты стражам порядка с 1 августа по 31 ноября 2020 года еще 1,979 млрд грн.

Обстановка в США

В США, как уже указывалось, по данным Университета Джона Хопкинска, на сегодняшний день заболели свыше 7,33 млн заболевших. Одним из последних заразился президент США Дональд Трамп и его жена Меланья. Кроме того, коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс.

Известие о заболевании американского президента обвалило местные биржи.

«По состоянию на 15.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 1,21%, до 27355 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,06%, до 11336,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,32%, до 3323,12 пункта», — сообщило агентство Прайм 2 октября. Аваков потребовал забрать 2 млрд из коронавирусного фонда и раздать полицейским © avakov.com

Отмечалось, что инвесторы пессимистично отреагировали на новость о том, что у Трампа и его супруги Меланьи подтвержден коронавирус.

Как заявили эксперты, опрошенные газетой Wall Street Journal, эти данные создают больше неопределённости в отношении предстоящих президентских выборов в США

По мнению главы подразделения инвестиционной стратегии в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) компании Black Rock Вэя Ли, коронавирус у Трампа «напоминает нам о том, что мы все еще находимся в разгаре кризиса». А это, в свою очередь, «заставляет сосредоточить все внимание на борьбе с коронавирусом».