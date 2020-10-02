Из-за увольнения Фокина «Слуга народа» может проиграть выборы, Лукашенко хорошо выучил уроки украинского майдана, а прошедшие дебаты Трамп - Байден показали, что США ждет высокий уровень турбулентности

Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

Увольнение Фокина — ошибка Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 30 сентября, вывел первого заместителя председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина из состава ТКГ.

Накануне разгорелся громкий скандал в связи с высказыванием Фокина, который на встрече с депутатами Верховной Рады сказал, что Россия не ведёт войну с Украиной. Это заявление вызвало бурю негодования как в условной «партии войны», так и в Офисе президента Украины. Устранение Фокина. Воюет ли Украина с Россией? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Политтехнолог Марат Баширов считает, что это кадровая ошибка администрации президента Зеленского, демонстрирующая их неопытность.

«Плюсы в том, что Фокин занимал альтернативную позицию, были. Это не влияло на позицию общего состава этой переговорной группы и на позицию господина Зеленского. Но демонстрировало, что у них идет какой-то диалог», — отметил эксперт.

По его словам, Фокин озвучивал те вещи, которые обсуждаются на кухнях на Украине: говорил простым языком и предлагал решения, которые как минимум нужно было обсуждать, но вместо этого его стали обвинять в предательстве.

Аппаратные игры Офиса Зеленского, из-за которых партия президента проиграет выборы

Решение Зеленского по Фокину — на самом деле не более чем аппаратные игры руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который попросту подставил Витольда Павловича и частично отвел от себя гнев радикалов. В этом уверен политолог, директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

Впрочем, пояснил политолог, должность Фокина в данной ситуации реально ничего не значит: «ее можно переименовать под других людей, но все равно представители Украины в Трехсторонней контактной группе не генерируют же свои идеи, они же не говорят отсебятину — они руководствуются директивами, которые им выдают Министерство иностранных дел и Офис президента».

«Сейчас все равно ведется имитационный процесс до конца ноября — начала декабря: никто не будет ничего предпринимать реального по Донбассу. Дождутся выборов в Соединенных Штатах, дождутся, какая риторика будет доминировать в США относительно России, а также Центральной и Восточной Европы.

Также дождутся окончания памятных дней, связанных с майданами, потому что у нас же радикалы любят именно 20-21 ноября водить хороводы по Майдану и угрожать переворотами. И только после этого, я думаю, когда все эти настроения и акции сойдут на нет, могут вернуться к теме Донбасса», — спрогнозировал Кость Бондаренко. Удаление Фокина из переговоров по Донбассу – очередная капитуляция Зеленского © пресс-служба президента Украины

Отставка Фокина повлияет на исход местных выборов на Украине, назначенных на 25 октября. Об этом говорит политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Дело в том, что раньше «слуги народа» балансировали между «патриотическим» электоратом и людьми, которые выступают за мир, и этот баланс обеспечивала именно разность мнений, которая была в переговорной команде. Теперь этой разности мнений нет. Сегодня остался только курс, похожий на курс Петра Порошенко, считает эксперт.

«Это развеет иллюзии части украинского общества относительно того, что Зеленский и его команда могут достигнуть мира», — заявил Бортник.

Тихановская — Макрон — Меркель: что ждёт Лукашенко?

На текущей неделе состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Сообщалось также, что с ней намерена встретиться канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В то же время Европа вводит санкции против белорусских чиновников.

Несмотря на это, Евросоюз косвенно признал, что господин Лукашенко продолжит управлять Белоруссией, и они будут продолжать диалог с ним, говорит Марат Баширов. Поэтому было принято такое половинчатое решение, добавил он: «да, есть санкционный список из 40 человек, но в этом списке нет господина Лукашенко».

«Белоруссия в качестве очага нестабильности в Европе рядом с Украиной — это не то, чего хотели бы лидеры Евросоюза. Это сильно ударит по Прибалтике, а Евросоюзу придется платить огромные дотации на поддержание социально-экономических процессов в Прибалтике», — заявил политолог. Не оставляя надежду. Зачем Макрон и Меркель встречаются с Тихановской © REUTERS, Sviatlana Tsikhanouskaya headquarters/Handout

Кость Бондаренко скептически оценивает встречи Тихановской с европейскими лидерами. После них вес Тихановской в белорусской действительности не увеличится, и влияние Запада на Белоруссию тоже не увеличится, прогнозирует эксперт.

При этом Лукашенко вряд ли пойдет на переговоры с оппозицией, «потому что любые переговоры с оппозицией — это легитимизация оппозиции, это субъектизация оппозиции».

«А зачем это Лукашенко? Он все-таки хороший ученик и выучил уроки украинского майдана — как не надо действовать», — убеждён Кость Бондаренко.

Европа понимает, что санкции против Белоруссии будут на руку России и усилят глубину интеграции, заявил Руслан Бортник. Поэтому они пытаются найти модель, которая позволила бы поддержать протестующих, но при этом не толкала бы Белоруссию в сторону России и оставляла бы Лукашенко поле для политического маневра, для балансирования между Востоком и Западом.

«Мне кажется, что пока это не удается. Это решение подталкивает часть белорусской элиты (40 участников санкционного списка) в сторону России и вызывает разочарование у протестующих, которые ожидали более серьезных форм поддержки», — сказал политолог.

Какова «цена хаоса» после выборов в США

В американском Кливленде во вторник, 29 сентября, прошли первые дебаты кандидатов в президенты страны — Дональда Трампа и Джо Байдена. Дебаты продолжались 96 минут и отметились тем, что кандидаты постоянно перебивали друг друга, обвиняли во лжи и использовали грубые выражения.

Руслан Бортник смотрел дебаты Трамп — Байден. По его мнению, они прошли на обыкновенном бытовом уровне политической культуры. «Неумный Джо» против «Щенка Путина». Как прошли первые дебаты Трампа и Байдена © REUTERS, Morry Gash/Pool

«Американская политика становится менее системной, более хаотичной, более эмоциональной и лидерской, а не институциональной. Из-за этого лидеры пытаются стать ближе к народу и упрощают темы, упрощают риторику. Это следствие общего упрощения и определенной деградации политических институтов и институтов управления США», — считает политолог.

Сейчас международные аналитики спорят уже не о том, кто победит на выборах, а какой будет цена того хаоса, который может наступить в Соединенных Штатах, и наступит ли он после выборов, признает или не признает победу своего оппонента проигравший, будут ли попытки вывести на улицу людей. Об этом говорит Кость Бондаренко.

«В любом случае, я думаю, Америку ждет высокий уровень турбулентности, что в принципе и отразилось на дебатах. Золотой середины там не было — ни по одному пункту они не согласились друг с другом, так что в данной ситуации видно, что накал страстей возрастает», — отметил эксперт.

Манипуляции грозят перерасти в уличные волнения

По мнению Марата Баширова, в США уже присутствуют элементы гражданской войны — «особенно в тех штатах, где управляют губернаторы-демократы».

«Риск не в «цветной революции». «Цветную революцию» нужно модерировать, а здесь речь идет о гражданском конфликте по разным вопросам, которые разделяют людей.

Главная опасность заключается в том, что мы услышали от господина Трампа. Он считает, что источником манипуляций, связанных с выборами, станет голосование по почте. И если отрыв между кандидатами будет незначительный, то будет попытка отменить результаты выборов через суд», — сказал эксперт.

Впервые в истории. Америку ждут уникальные и непредсказуемые выборы президента © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Мы знаем, что в Америке суд — это отдельная, очень сильная ветвь власти, которой вынуждены подчиняться в том числе и исполнительные органы власти.

Поэтому если будет решение 10-15 судов в штатах, плюс будет решение Верховного суда, Трамп сможет добиться перевыборов или пересчета без учета голосов, которые были отданы по почте. Это как раз может вызвать волнения», — заявил политтехнолог.