Главная тема сегодняшнего дня в Соединённых Штатах и за их пределами - дебаты кандидатов в президенты. Действующий глава государства Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден обсудили внутриполитические проблемы страны, но не только. Очень эмоционально и, переходя на личности, они припомнили друг другу тёмные пятна в биографиях

«Неумный Джо» против «Щенка Путина». Как прошли первые дебаты Трампа и Байдена © REUTERS, Morry Gash/Pool Джо Байден представил зрителям свой план по выводу страны из кризиса. В то время как хозяин Белого дома Дональд Трамп только перебивал и лгал.

«Американцы увидели на сцене только одного лидера и одного лжеца. Трамп вступил в дебаты, отставая в этой гонке, и сегодня вечером Байден утёр ему нос. Трамп в конце выглядел усталым и рассерженным, а Джо Байден ушёл улыбаясь», — говорится в пресс-релизе.

К удивлению многих Байден, в последнее время часто допускавший нелепые оговорки и пользовавшийся телесуфлёрами при ответе на вопросы журналистов, проявил себя достаточно неплохо. Трамп часто перебивал своего оппонента, когда наступало его время для ответа на вопросы ведущего. В какой-то момент Байден не вытерпел и сказал ему: «Ты заткнёшься?»

Обсуждая этот эпизод, в Twitter один из пользователей написал, что сочувствует Хиллари Клинтон, потому что она наверняка хотела бы точно так же сказать Трампу на предвыборных дебатах 2016 года. Бывший госсекретарь ответила: «Вы себе даже не представляете, как». Кандидат в вице-президенты от демократов Камала Харрис заявила, что своим выступлением на дебатах президент унизил собственную администрацию.

Предвыборный штаб республиканцев, естественно, с этим не согласен и подчёркивает, что Трамп проявил себя уверенным, убедительным, разбирающимся в ситуации и в каждый момент дебатов занимал ведущие позиции. В США начался «Октябрьский сюрприз»: Байдену готовят судьбу Хиллари Клинтон © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Впрочем, на американские СМИ выступление кандидатов произвело не такое положительное впечатление, скорее, наоборот. Телеканал CNN, симпатизирующий демократам, назвал дебаты абсолютно ужасными.

В предвыборной гонке 2016 года Трамп завоевал симпатии многих избирателей своей прямолинейностью и тем, что говорил всё простым языком, не подбирая официальных выражений. Теперь к этой тактике решил прибегнуть Байден — он назвал республиканца клоуном, «щенком Путина».

Последнюю фразу журналисты попросили прокомментировать пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Мы, как и все в мире, наблюдаем за ходом избирательной кампании в США. Мы не можем оставаться индифферентными, потому что это одна из крупнейших мировых экономик. И, конечно, фиксируем новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США, но комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства. Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США», — ответил Песков.

По мнению члена комитета Государственной Думы по международным делам Сергея Железняка, у кандидатов в президенты США на финише избирательной кампании, похоже, заканчиваются аргументы для взаимных обвинений, а когда это происходит, в ход идёт излюбленная тема — Рашагейт.

«Трамп и Байден выглядят на дебатах уже довольно уставшими и малоубедительными. Обвинения в духе — худший президент в истории США, больше похожи на возню детей в песочнице. При этом явным преимуществом на состоявшихся дебатах для Байдена стало его предложение некой программы по противодействию пандемии. Это болезненный вопрос для администрации нынешнего главы Белого дома», — добавил депутат.

Американист Борис Межуев считает, что совершенно не убедительными были оба кандидата, но Байден одержал косвенную победу на дебатах.

«Он не продемонстрировал какую-то высокую убедительность, ничего особо не доказал, не имел какого-то особого месседжа. Но, с другой стороны, негативные стороны Трампа удалось ему подчеркнуть.

Трамп не справился с собой на этих дебатах. Он будто не смог подавить в себе того немного капризного и немного раздражительного человека, слишком увлекающегося полемикой, такого ведущего телешоу, кем он являлся на предшествующих выборах. Вместо того, чтобы продемонстрировать себя более убедительным, более взвешенным, более спокойным кандидатом, он предложил себя как раз наоборот: привёл все свои те самые качества, за которые его и критикуют.

Он бесконечно перебивал своего оппонента и ведущего, не стеснялся в личных выпадах, он постоянно пытался, это была его главная ошибка, апеллировать к самому Байдену, который всё время смотрел в сторону и апеллировал к аудитории, что было для него выигрышно», — отметил Межуев.



А вот профессор политологии и права американского университета Саффолка Кеннет Косгроув считает, что Байден зря опустился до грубостей в адрес Трампа, хотя электоральной базе демократов это, очевидно, понравится.

«Байден ранее время от времени выстраивал контраст своей личности как здравого человека по сравнению с Трампом. Он подпортил это со всем этим переходом на личности, с которым он по ходу стал выглядеть, как Трамп. То же самое со всеми этими смешками и вздохами. Хиллари Клинтон совершила такую ошибку с Трампом 4 года назад, точно так же, как Ал Гор с Бушем в 2000 году. Людям нравится драка, но им не нравится грубость», — заявил эксперт. «Дело Байдена» и хитрая дезинформация. Как американские политики лгут относительно Украины © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Косгроув констатировал, что Трамп в этот раз финишировал не так уверенно, как в 2016 году. Он отмечает, что президент выступил сильно в том моменте, когда обратил комментарий Байдена о службе его старшего сына Бо в Ираке в обсуждение употребления его младшим сыном Хантером кокаина, а потом попытался связать это с темой непотизма — предоставления привилегий родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств, то есть когда заговорил о работе Хантера в украинской компании Burisma.

«Если бы это был настоящий боксёрский поединок, то его остановили бы в третьем раунде, потому что Трамп набрал так много очков в начале, и из-за перекоса в начале, наверное, по итогам победу по очкам присудили бы ему», — добавил профессор.

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов отметил, что в первом раунде дебатов Трамп мог быть ещё большим Трампом, но не раскрылся эмоционально в той мере, в какой это могло бы произойти.

«Трамп понимает, что следует проявлять, насколько возможно, максимальную сдержанность, особенно на финальной стадии избирательной кампании. Он отдаёт себе отчёт, что проявления несдержанности могут сыграть отрицательную роль, поэтому максимально собрался и сдержал эмоции, которые обычно не стесняется выносить наружу. Полагаю, что этот момент будет интересен для колеблющихся избирателей. Полагаю, Трамп будет держаться до конца. Шансы у него есть», — заявил эксперт.

Завоевать поддержку колеблющихся штатов — это задача №1 для обоих кандидатов, поскольку именно от результатов голосования местных избирателей будет зависеть конечной исход президентских выборов. Разрыв между Байденом и Трампом в этих штатах невелик — 3,5% в пользу демократа, — но он постепенно сокращается.

Для американской общественности наибольший интерес, конечно, представляет внутриполитическая повестка, тем более сейчас, когда в стране сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, экономика понесла потери из-за ограничительных карантинных мер, но и внешнеполитическая тематика не остаётся в стороне.

Через несколько часов после дебатов стало известно, что украинские правоохранительные органы закрыли уголовное дело о возможном вмешательстве Джо Байдена в бытность вице-президентом в работу Виктора Шокина, возглавлявшего Генеральную прокуратуру Украины. Американский политик сам публично рассказывал, что выдвинул ультиматум Петру Порошенко, когда тот был президентом Украины: если он не уволит генпрокурора, Киев не получит от Вашингтона $1 млрд. От Манафорта до Байдена. Трамп косвенно признал вмешательство Украины в выборы в США © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Как уточнил адвокат бывшего главы ГПУ Александр Телешецкий, следователи считают, что Шокин написал заявление об увольнении самостоятельно, поэтому нельзя говорить о каком-либо влиянии Байдена, однако, по его словам, всё было не так — заявление об увольнении писалось под давлением, и на это повлияли.

«Закрытие дела означает одно — избирательное правосудие и то, что наша власть вмешивается в президентские выборы США 2020 года», — заявил сам Шокин.

Похоже, на следующем раунде теледебатов у Трампа будет отличный повод вернуться к тезису, который он продвигал в 2017 году — о том, что в прошлую избирательную кампанию вмешивалась не Россия, как утверждают демократы, а Украина. К тому же тогда об этом неоднократно говорил и бывший депутат Верховной Рады Андрей Артёменко.