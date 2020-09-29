Политическая и гуманитарная подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе проводят во вторник, 29 сентября, встречи в режиме видеоконференции. На этот день запланированы заседания всех четырёх подгрупп, а итоги переговорного раунда Контактная группа подведёт 30 сентября

Переговоры проходят в относительно спокойной обстановке, в зоне конфликта продолжается соблюдение режима тишины. Хотя и в этот период сторонами фиксируются отдельные нарушения. Так, пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) заявил сегодня о пяти нарушениях со стороны ополченцев в течение прошедших суток. Потерь нет.

В свою очередь, в представительстве непризнанной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что за минувшие сутки ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия село Спартак на севере Донецка. Также сообщается, что утром 29 сентября подразделения ВСУ открыли огонь из гранатометов по прифронтовой Горловке.

Главной темой заседания гуманитарной подгруппы остается обмен военнопленными, передаёт Донецкое агентство новостей со ссылкой на информацию аппарата уполномоченного по правам человека в Республике Дарьи Морозовой.

«Кроме этого стороны планируют обсудить вопрос работы гуманитарных коридоров, позволяющих пересекать линию соприкосновения гражданам в период карантина, введенного в связи с пандемией COVID-19. Еще одна тема встречи — проработка мер в сфере поиска лиц, пропавших без вести, и идентификации неопознанных тел», — отмечает агентство. Донбасс: реинтеграция или все-таки война? © пресс-служба президента Украины

Накануне руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал от украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу активизировать мирные переговоры.

«Я хотел бы попросить представителей Трехсторонней контактной группы, несмотря на приближение зимы, начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров», — заявил чиновник.

По его словам, было бы неплохо, если бы больше украинских политиков посещало линию разграничения и общалось с военными и жителями Донбасса.

Тем временем переговорный процесс остаётся заблокированным из-за решения Верховной Рады о местных выборах. В тексте постановления Рады говорится, что выборы состоятся после «вывода всех незаконных вооруженных формирований» и восстановления полного контроля Украины над государственной границей. В России считают, что это противоречит «Минску-2», где прописана другая очередность действий. Пока постановление не будет изменено, какой-либо прогресс на переговорах вряд ли будет возможен, но на Украине этому противится влиятельная «партия войны».

Что же делать? Издание «Страна» со ссылкой на свои источники сообщает, что во фракции «Слуга народа» не отказались от идеи внесения изменений в постановление Верховной Рады о выборах касательно Донбасса. Но получится ли? Вопрос открытый. Для кого Донбасс – отрезанный ломоть? Видит око, да зуб неймёт © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Ранее Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на источник сообщал, что Офис президента Украины занялся проработкой двух вариантов парламентского формата по урегулированию ситуации в Донбассе: общего, куда войдут все фракции, и «моно», куда войдет только фракция партии «Слуга народа». Отмечается, что этот вопрос был поднят для того, чтобы «создать иллюзию движения по донбасскому мирному кейсу».

Глава ДНР Денис Пушилин во время прямой линии отметил, что в республике «в отношении Минских соглашений особых иллюзий не испытывали». Тем не менее, по его словам, это важная для ДНР международная площадка, «и мы стараемся ее использовать по максимуму».

Как и для чего использовать?

«В первую очередь для того, чтобы наша позиция была услышана, зафиксирована и чтобы наши намерения закончить конфликт мирным способом, путем политического урегулирования достигли цели», — заявил Пушилин.

И продолжил: «Конечно же, Украине это не выгодно, она подписывала Минские соглашения как проигравшая сторона. Но почему-то с определенного момента Украина стала считать себя выигравшей и пытается вести себя в переговорном процессе таким образом. То есть она может позволить себе рассуждать о переписывании Минских соглашений, об изменении тех условий, о том, что это ни к чему не обязывающие документы. Вот у нас есть законы Украины. Увы, нет. Минские соглашения подписывались в сентябре и комплекс мер по Минским соглашениям в феврале, когда Украина проиграла, когда были котлы. Мы это все помним».

По словам Пушилина, и для республик это непростые документы, но они пошли на компромисс, поскольку «это мирный путь, мирные шаги, которые позволили бы закончить конфликт». Глава ДНР подчеркнул, что если бы конфликт «закончился, как только был подписан Комплекс мер, то удалось бы избежать огромного количества жертв и разрушений, и всего, что с этим связано».