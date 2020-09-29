Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал от украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу активизировать мирные переговоры. Он заявил об этом в ходе совещания по вопросам работы ТКГ, сообщил News-front 28 сентября

Зеленский прибыл в Донецкую область, чтобы обсудить работу Контактной группы по Донбассу © пресс-служба президента Украины сказал Ермак.

По его словам, было бы неплохо, если бы больше украинских политиков посещало линию разграничения и общалось с военными и жителями Донбасса.

Ранее Telegram-канал «Легитимный» со ссылкой на источник сообщил, что Офис президента занялся проработкой двух вариантов парламентского формата по урегулированию ситуации в Донбассе: общего, куда войдут все фракции, и «моно», куда войдет только «Слуга народа». Отмечается, что этот вопрос был поднят для того, чтобы «создать иллюзию движения по донбасскому мирному кейсу».