Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер выступает за то, чтобы вызывающий массу споров газопровод «Северный поток — 2», проложенный по дну Балтийского моря, был достроен до конца. Критиков проекта Альтмайер упрекнул в непоследовательности

По его словам, критики концентрируются на том, «что остановка второго «Северного потока» будет означать для импорта газа из России в целом, хотя прежде всего следует задаться вопросом: откуда в будущем должен поступать газ?»

Министр указал на риски, связанные с возможными санкциями. Альтмайер сообщил, что они зачастую вредят не только странам, против которых введены, но и экономическим отношениям немецких и европейских компаний. С учетом активной внешнеэкономической деятельности Германии необходимо задуматься о том, не ослабят ли санкции «в первую очередь нас самих».

По словам министра, члены федерального правительства едины во мнении, что «покушение» на Навального подлежит решительному осуждению. Что касается «Северного потока — 2», то это проект с участием самых разных европейских стран. Поставки газа предназначены не только для Германии, но и для многих других стран ЕС, тема «СП-2» касается всей Европы и всего Запада. Поэтому ФРГ обсудит со своими партнерами дальнейшие действия. Но заранее каких-то публичных заявлений по этому поводу делаться не будет.

Это существенная проблема, когда крупные проекты, предусмотренные на несколько десятилетий, подвергаются сомнений буквально каждые пару месяцев. Если это будет так, что частные инвесторы откажутся вкладываться в такие проекты, указал Альтмайер.

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Следует исходить из того, что объемы потребление европейскими странами будут расти, так как объемы добычи в странах ЕС сокращаются, отметил Альтмайер. После отказа от атомной и угольной энергии на переходный период именно газ будет играть особую роль. Следует задуматься о том, где брать необходимый газ. ФРГ должна быть в состоянии в случае необходимости заменить российский газ, уверен чиновник: с этой целью частные операторы строят на севере Германии терминалы для сжиженного газа, делая при этом ставку на развитие возобновляемых источников энергии.

Альтмайер отметил, что не исключает введения санкций, но необходимо все очень тщательно взвешивать. Санкции часто вредят не только странам, против которых они вводятся, но и бизнесу немецких и европейских компаний. ФРГ, как страна, ведущая активную внешнеэкономическую деятельность, должна задаться вопросом, какой эффект будут иметь санкции и насколько они могут навредить ей самой, подчеркнул немецкий министр.

Чехия пока никак не комментировала свою позицию в отношении «СП-2» в свете недавнего инцидента с Навальным. Однако ясно, что в случае остановки этого проекта страна понесет убытки, пишет чешское издание iHNed. Это подтвердил министр промышленности и торговли Карел Гавличек. Он отметил, что, если на уровне ЕС будет проводиться голосование о санкциях против России в виде остановки газопровода, Чехия, скорее всего, проголосует против. Фактор Навального не сработает. Добыча газа в Европе сокращается, трубопровод «Северный поток–2» будет достроен © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Это страна строит примыкающий к «СП-2» газопровод, по которому газ будет поступать далее на юг Германии, в Австрию и Словакию.

«Газопровод укрепит экономику Чехии, как и ее стратегическую роль в транзите газа по Европе», — считает министр.

Большое значение газопровод также имеет для внутреннего газового потребления. По словам Гавличека, в ближайшие годы оно будет только расти, прежде всего, из-за отказа от угля. Вызывающий большие споры новый атомный блок или небольшие источники возобновляемой энергии не решат проблему старых ТЭЦ, которые снабжают теплом и горячей водой более 1,6 миллиона чешских домохозяйств.

По словам Гавличека, в ближайшие десять лет для перехода ТЭЦ от сжигания угля к другому топливу потребуется 50 миллиардов крон (2,2 млрд долларов) инвестиций. Часть ТЭЦ могут перейти на биомассу или на возобновляемые источники, которых на рынке недостаточно. Поэтому подавляющее большинство предпочтут газ, что потребует расширения газовой сети.

Это учитывают и в Чешском газовом союзе.

«Спрос возрастет, в первую очередь, благодаря постепенной замене угля, прежде всего, в сфере теплоэнергетики», — подтверждает глава союза Ленка Ковачовска.

Но учитывая, что Чехия практически не ведет собственной добычи газа, для его экспорта ей потребуются безопасные трассы достаточной мощности. Таким образом расширение газового узла в Чехии, к которому прибавится транзит и поставки газа из «СП-2», будет только преимуществом. Чехия захотела нормализовать отношения с Россией © СС0, Pixabay

Сетью газопроводов в Чехии владеет и управляет фирма Net4Gas. Ранее она уже построила газопровод «Газела», который на северо-западе примыкает к немецкому «Опалу», а тот, в свою очередь, примыкает к «Северному потоку — 1». Сейчас, помимо «Газелы», компания завершает трубопровод Capacity4Gas, который примыкает в Германии к «Эугалу», а тот — к терминалу «Северного потока — 2». Кроме того, строится дополнительная компрессионная станция, которая поможет транспортировать газ из Германии через чешскую территорию в Словакию и Австрию.

«Суммарные инвестиции в рамках проекта Capacity4Gas достигают нескольких сотен миллионов евро», — заявила пресс-секретарь компании Net4Gas Зузана Кучерова.

Чем обернутся для Net4Gas возможные санкции в виде остановки строительства «СП-2», в компании комментировать отказались.

«Мы частная фирма и поэтому не комментируем политические вопросы», — заявила Кучерова.

Чешские газовщики не согласны с доводами Польши и США о том, что «СП-2» поставит под угрозу безопасность снабжения Европы газом и усилит зависимость от непредсказуемой России. Добыча газа непосредственно в Европе: Норвегии, Германии, Нидерландах и Великобритании постепенно сокращается, а потребление, напротив, растет. И разрыв нужно чем-то компенсировать.

Увеличиваются поставки СПГ из Соединенных Штатов и других неевропейских стран. Также ставка делается на увеличение производства «зеленых газов», таких как, например, водород и метан.

«С точки зрения геополитической безопасности в долгосрочной перспективе «СП-2» окажет положительное воздействие и обеспечит ликвидные и хорошо интегрированные западноевропейские рынки природным газом. Это повысит безопасность поставок. Добыча газа в Европе сокращается, и ей потребуется больше газа из внеевропейских источников», — подтверждает Ковачовска. «Северный поток – 2»: США собирают коалицию против проекта, его оператор рассчитывает на защиту Европейской комиссии © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

В свою очередь влиятельная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung поднимает вопрос о том, что в действительности экспорт немецких товаров не должен приравниваться к экспорту немецких политических ценностей. В обязанности производителей оборудования и катков не входит продажа своим клиентам строительных планов немецкого правового государства, пишет издание.

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц явно придерживается такой же позиции. В недавнем интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine Zeitung он дал жесткую отповедь сторонникам приостановки строительства второй очереди газопровода. Вице-канцлер подчеркнул, что это — не государственный, а исключительно частный бизнес-проект, участницами которого, наряду с Газпромом, являются многочисленные западноевропейские компании. И многие из тех, кто сейчас яростно критикует правительство Германии за поддержку «СП-2», сами являются потребителями российского газа, причём не в меньших объемах, чем ФРГ.

Вице-канцлер акцентировал внимание на том, что поставки газа в Германию являются диверсифицированными. У страны есть и другие источники энергии, и политически страна не будет зависеть от России, подающей в ФРГ газ по этому трубопроводу. Санкции США законны? Кабмин ФРГ поспорил с Бундестагом о «Северном потоке-2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Выступая на пресс-конференции в Берлине, глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что правительство Германии не считает санкции США, имеющие экстерриториальный характер, «соответствующими международному праву».

До сих пор Берлину удавалось при всех правительствах разделять бизнес и политику, несмотря на продолжающееся десятилетиями давление Вашингтона. До инцидента с Навальным канцлер Ангела Меркель успешно лавировала в вопросах на тему дальнейшей судьбы «СП-2». В данной ситуации для Германии консолидированная позиция Евросоюза по этому проекту была бы предпочтительнее. Пока же Берлин явно тянет время, ожидая, что страсти поутихнут.

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