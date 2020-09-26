«Выдающееся ничтожество». Астрологический потрет Льва Троцкого

"Выдающееся ничтожество". Такими словами Лев Троцкий хлёстко охарактеризовал Иосифа Сталина. На самом деле эта характеристика как нельзя лучше подходит самому Троцкому

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День в истории. 15 сентября: в тюрьме умер одессит, помогавший Ленину «закладывать бомбу» под СССР © РИА Новости, А. Свердлов | Перейти в фотобанк

Изгнанный из страны, лишенный всех постов.

"Специалист по террору и тайным операциям", — так называл его историк Юрий Афанасьев.

Выскочкой и авантюристом считали его многие старые большевики.

Ленин за глаза называл "Иудушкой".

Кем был Троцкий — тайным агентом мирового капитала, резидентом правительства Германии, австрийским шпионом, масоном, пламенным революционером — или всем этим вместе?

С буйной энергией Льва Давидовича это "вместе" вполне возможно.

Великий оратор

Украинский след в убийстве Троцкого. Как выходец из Умани сыграл ключевую роль в охоте советских спецслужб © wsws.org

Да, оратором он был активным, стремился к выступлениям. Но, конечно, в безопасной обстановке. Во время Кронштадтского мятежа Троцкий перед матросами выступать не явился.

На фронте выступал. Но под прикрытием охраны в сотню человек, не отходя от личного поезда с орудиями.

Оркестр, флаги, приветствия.

Выступления Троцкого выглядели примерно так:

— Брат! (Выводит из строя бойца.) Я такой же, как и ты! Нам с тобой нужна свобода, тебе и мне. Свободу нам дали большевики (показывает рукой в сторону, где установлена советская власть). А вот оттуда (показывает рукой в другую сторону) придут белые офицеры и помещики, чтобы превратить нас в рабов.

День в истории. 1 апреля: родилась главная фурия партии большевиков © РИА Новости, Дмитрий Дебабов | Перейти в фотобанк

Это воспоминания адъютанта 4-й армии Ларина о реальном митинге перед боем.

Даже неловко читать. Вожди Майдана на Украине и то использовали более сложные семантические конструкции. Хотя "смысловое ядро" то же самое — "свобода", "рабы" и т.д.

Да это же примитивнейшая пропаганда! Даже не верится в то, что это тот самый "распиаренный" Троцкий.

Троцкий был оторванный от реальности позёр с фантастическим самомнением. Что и вынесло его на вершину в годы Великой смуты, и станет впоследствии причиной его падения.

Нет, он не способствовал созданию мифов типа "великий оратор". А сам эти мифы предусмотрительно создавал, не полагаясь на потомков.

Методы Троцкого

Гораздо лучше на бойцов действовали другие методы.

Один из самых "эффективных" методов Троцкого — расстрелы. Членов семьи, заложников.

Расстрел "каждого десятого" при отступлении, включая командиров и комиссаров.

Так было, например, со 2-м Петроградским полком в Свияжске, где был уничтожен врагами знаменитый поезд Троцкого.

Впоследствии именно то, что он "расстреливал коммунистов", ляжет в основу его обвинений в 1927 году.

В поезде, к слову, находились не только радиостанция, библиотека, баня и другая роскошь, но даже своя типография. Гараж с несколькими автомобилями, цистерна с горючим. Авиавагон с двумя самолётами.

А личным вагоном Троцкого стал вагон царского министра путей сообщения.

«Прочь российских и жидовских Петлюр!» За что Троцкий расстрелял Шарыя

В Москве сотрудникам был выделен целый дом, где они устроили коммуну. Кроме того, у них был свой клуб и колхоз.

"Пряники" Троцкий обожал раздавать. При этом, конечно, вел себя как киногерой.

Троцкий возил за собой мешки денег, которые раздавал отличившимся. Или выбирал 20 случайных бойцов и выдавал им 20 серебряных портсигаров. А когда двух портсигаров не хватило, отдал девятнадцатому свои часы, а двадцатому — свой браунинг. Это, конечно, позёрство. Но оно всегда производит впечатление.

Киношные приемы Лев Давидович обожал. Специально возил с собой на фронт кинооператора и фотографа.

Оркестр, "Марсельеза", крики "Ура!", войска стоят шпалерами.

Писали очевидцы так — "он позволял встречать себя прямо-таки как члена императорской фамилии".

Ничего подобного. Он не позволял. Он сам это тщательно организовывал.

Меркурий и Юпитер квадрат

Этот аспект ясно говорит — у человека нет здравого смысла.

День в истории. 10 июля: в Одессе родилась племянница Троцкого, ставшая лауреатом Сталинской премии © РИА Новости, Давид Шоломович | Перейти в фотобанк

Огромная обидчивость. Это тоже сослужит ему нехорошую службу.

Он привык бросаться словами. Такой человек любит решать свои проблемы за счёт других.

Если в карте рождения есть этот аспект, обязательно будут проблемы с получением высшего образования. Кроме гимназии, Троцкий нигде более не учился. В то же время отличный аспект для журналиста, блогера. Для изучения иностранных языков. Но в основном знания поверхностные.

Лев Давидович знал пять иностранных языков, но сам признавал, что недостаточно хорошо.

Течение марксизма, им созданное, так называемый "троцкизм", кроме идеи перманентной мировой революции, ничего другого в теорию марксизма не добавило.

Даже знаменитая "перманентная революция" — это идея Карла Маркса.

А для коммерции и нужных знакомств аспект Юпитер — Меркурий очень хорош.

Когда Троцкий прибыл в Лондон, то Ленин сразу же привлек его к работе в газете, был даже очарован им. Его знаниями, эрудицией. Эрудиция была в пределах гимназии и чтения революционных книг. Но Лев Давидович всегда обладал умением пускать пыль в глаза.

Лавируя всегда

День в истории. 12 июня: расстрелян украинский красный командир, которого Сталин назвал «подлецом и проституткой» © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

И дальше будет бесконечно колебаться.

В 1913 году в письме Мартову Троцкий напишет — "Все здание ленинизма… построено на лжи и фальсификации".

А большевиком Троцкий станет только… в ночь с 7 на 8 ноября 1917 года. Когда, по исследованию биографа Троцкого Юрия Фельштинского, он заключит союз с Лениным.

И сразу же станет членом ЦК партии большевиков.

И получит пост в правительстве большевиков, станет народным комиссаром иностранных дел.

Кстати, и форму правления — "советы", и "народных комиссаров" придумал Троцкий.

До этого времени Троцкий был "межрайонцем". Так называлась его фракция между меньшевиками и большевиками.

Сегодня это может казаться несущественной деталью. Но для членов партии тогда это был невероятный кульбит.

Это гений!

Гений лавирования, авантюрист (даже по меркам революционеров тех лет).

Измена и коварство. Нептун соединение Хирон

День в истории. 13 марта: приговорен к смерти несостоявшийся глава украинской Компартии © zaborona.com | zaborona.com | Перейти в фотобанк

Но, как выяснилось, всех талантов Троцкого, которые помогли ему в партийной карьере, совершенно недостаточно для государственной работы и создания военной стратегии.

Брестский дипломат

Самое опасное в аспекте Юпитер — Меркурий — нежелание видеть действительность такой, как она есть.

Неумение признавать свои ошибки.

Все это проявилось совершенно трагическим образом во время заключения "Брест — Литовского мира".

Цирк "Модерн" в Бресте

Во время подписания Брестского мира Троцкий пытался затягивать переговоры.

Лев Троцкий как украинский политик. Борьба за независимость Украины от сталинского СССР © homsk.com

В итоге — потеря Украины, Финляндии, части Белоруссии. Правительство спешно переехало в Москву, так как угроза оккупации нависла непосредственно над Петроградом.

Это был фантастический проигрыш Троцкого.

Отсутствие здравого смысла плюс невероятный апломб привели к закономерному итогу.

Член советской делегации М. Покровский писал:

"Он наивно воображал, что стоит только перенести цирк "Модерн" в Брест — и дело будет в шляпе. Что из его брестских речей до германского рабочего дойдет только то, что позволит напечатать военная цензура Вильгельма Второго, это ускользнуло от его соображения."

Как на самом деле Сталин относился к Украине © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

При этом положение на фронте было таким, как описал в мемуарах генерал Макс Гофман:

"Мне еще не приходилось видеть такой нелепой войны. Сажаешь на поезд горстку пехоты с пулеметами… и едешь до следующей станции. Берешь вокзал, арестовываешь большевиков и едешь дальше".

Солнце оппозиция Марс

Человеку с таким аспектом нельзя поручать дипломатическую миссию. Он является "антидипломатом". Ему, наоборот, свойственна крайняя неуступчивость, склонность к риску и азарту.

Опрометчивый. Неспособный к верной оценке происходящего.

"Украину создал я"

«Мы формально признали существование Украинской республики». Как немцы переиграли Троцкого © Из собрания ЦГАКФФД Санкт-Петербурга

"Великий теоретик" не смог предвидеть несложную шахматную многоходовку германских генералов. И предательство членов делегации УНР, конечно.

Впоследствии Макс Гофман утверждал:

— "Украина… не более как эфемерное создание. В действительности Украина это дело моих рук, а вовсе не творение сознательной воли русского народа. Никто иной, как я, создал Украину, чтобы иметь возможность заключить мир…"

Таковы были итоги "дипломатии" Троцкого.

Его пустозвонство, позёрство, самовозвеличивание на фоне провалов и поражений компенсировались чудовищной жестокостью.

Кронштадт

День в истории. 6 июня: Троцкий объявил махновцев вне закона © commons.wikimedia.org,

Со страшной жестокостью был подавлен Троцким Кронштадтский мятеж. Счёт убитых шел на тысячи. А ведь это были не "беляки", а балтийские матросы.

С лёгкостью невероятной Троцкий объявил их "агентами мировых разведок". Угрызений совести он, судя по его книгам и статьям, не испытывал никогда.

Болезненное честолюбие, эгоизм. Отсутствие угрызений совести. Неуживчивость. Но колоссальное влияние на массы.

Марс, Плутон и Черная Луна в соединении в Тельце.

В гороскопе Ленина, кстати, Марс и Черная Луна тоже в соединении. Правда, в знаке Овна.

Этот аспект даёт возможность управления колоссальными коллективными энергиями.

У Троцкого Солнце в Скорпионе, этим знаком управляют Марс и Плутон. И обе планеты — управители Солнца — в чуждом им знаке Тельца.

Из-за этого не только колоссальная внутренняя энергия. Но и психологические комплексы тоже должны быть колоссальные. Вплоть до нарушения психики.

Проявляются как жестокость, надменность. Гипертрофированный эгоцентризм. Гиперактивность.

Особенно тяжёлое влияние — соединения Плутона.

Плутон и Черная Луна

День в истории. 11 сентября: по приказу Сталина расстрелян «украинский президент» © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

На неуживчивость Троцкого жаловались многие. Даже собственный сын, Лев Троцкий, его верный помощник и убежденный "троцкист".

Психические болезни очень возможны.

Кстати, эти же аспекты — Плутон, Марс, Черная Луна в соединении — "намекают" на то, что человек может уйти из жизни в результате несчастного случая. Возможно нападение (Марс) с помощью хитрости и лжи (Черная Луна). Это сделает военный (Марс) или представитель какой-то тайной структуры (Плутон).

В 1940 году Лев Троцкий был убит советским агентом НКВД, воевавшим ранее в Испании в рядах республиканцев. Рамон Меркадер хитростью вошёл в круг его доверенных людей и убил ударом ледоруба.

Убийство Троцкого было описано в книгах. Вышел даже фильм, где Рамона Меркадера играл знаменитый французский актёр Ален Делон.

День в истории. 4 сентября: ликвидирован чекист, пытавшийся переметнуться к Троцкому © tverdyi-znak.livejournal.com

"Господствующие классы капиталистических стран потеряли верного своего слугу…"

Шел 1940 год. Впереди была огромная война. Нет сомнений, что Троцкий не смог бы перешагнуть через себя и встать на одну сторону со Сталиным.

Но на какой бы стороне он оказался? Межрайонцем?

Именно так объяснял свой поступок Рамон Меркадер (Рамон Иванович Лопес, как его звали в России).

Надзиратель тюрьмы Троцкий



Так закончил свою бурную жизнь "демон революции". Человек, взявший в качестве псевдонима фамилию надзирателя тюрьмы в Одессе.

"Тот" надзиратель Троцкий держал в повиновении не только заключённых, но и самого начальника тюрьмы.

Молодой узник Бронштейн был потрясён этой личностью. И позаимствовал у этого надзирателя не только фамилию, но и многие приемы "управления".

Если бы Троцкий мог предвидеть такие зловещие кульбиты собственной жизни и судьбы?

Безумный авантюризм, жестокость и раздутое самомнение привели бы его туда же, где он оказался. Рано или поздно.