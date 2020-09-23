По состоянию на 12:30 23 сентября в мире зарегистрировали свыше 31,6 млн случаев заражения COVID-19, от осложнений, вызванных заболеванием, скончались 971,1 тыс. человек, 21,7 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,8 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 200,8 тыс. человек, больше 2,6 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован более чем у 5,6 млн жителей, свыше 90 тыс. человек скончались, больше 4,5 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: свыше 4,5 млн случаев заражения, 138,1 тыс. смертей, 4 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Колумбии, Перу, Мексике.

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,115 млн человек (плюс 6215 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 19 649 человек (плюс 160 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 917,9 тыс. заболевших.

Минздрав объяснил рост числа зараженных. Он вызван тем, что в сентябре многие вернулись из отпусков, пошли в школы и университеты. Такая динамика четко наблюдается только в восьми регионах — тех, в которые пандемия пришла позже остальных.

При этом президент Национальной медицинской палаты России, врач Леонид Рошаль не исключил, что в РФ рост заболеваемости коронавирусом может быть «кошмарным». Он уверен, стране необходимо подготовиться к возможному сильному росту числа больных.

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов назвал регионы с наиболее динамичным ростом заболеваемости: это Севастополь, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ленинградская область, Республика Алтай, Республика Коми, Республика Бурятия и Кемеровская область.

Остановить распространение коронавирусной инфекции в России удастся, когда будет провакцинировано 70-80% населения. Ориентировочно это станет возможно к ноябрю 2021 года, заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина сообщила, что врачам известно три заболевания, которые гарантированно ухудшают прогноз по коронавирусной инфекции у пациента: это артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. На развитие болезни также влияют легочные патологии.

Во время выступления на Генассамблее ООН президент Владимир Путин предложил сотрудникам организации сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

«Мы благодарны президенту Путину за его щедрое предложение, которое будет изучено нашей медицинской службой», — отреагировал на это официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Художественного руководителя Волковского театра в Ярославле, известного актера Сергея Пускепалиса госпитализировали с диагнозом COVID-19.

Украина и коронавирус

Медики на Украине за сутки зафиксировали 3497 новых случаев заражения коронавирусом, что на 21% больше показателя предыдущего дня — 2884.

По данным СНБО, за прошедшие сутки на Украине от коронавируса скончались 63 человека, выздоровели 1769 человек.

С начала пандемии в стране выявлено 184 734 случая заражения коронавирусом, умерли 3705 человек, выздоровели 81 670 человек.

Более 30 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, всего болеют 660 человек.

Президенты Азербайджана и Украины Ильхам Алиев и Владимир Зеленский обсудили по телефону меры по борьбе с пандемией и вопросы двустороннего сотрудничества.

Кардиологическое отделение Бориспольской больницы интенсивного лечения на Украине временно закрыли на карантин из-за большого числа выявленных случаев коронавируса.

Коронавирус в Европе. Вторая волна пандемии COVID-19 ставит рекорды © REUTERS, Henry Nicholls Матильда Богнер.

Действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса утвердили в качестве кандидата на пост главы Харьковского горсовета от партии «Блок Кернеса». Соответствующее решение было принято, несмотря на заболевание Кернеса коронавирусом.

Жители Украины устали от карантинных мероприятий, которые были реализованы на фоне пандемии нового типа коронавируса в стране. Об этом сообщил украинский президент.

Ситуация в мире

Власти Великобритании на фоне нового всплеска заболеваемости решили ужесточить меры борьбы с распространением болезни. Ограничения вводятся на ближайшие полгода. В частности, устанавливается максимальное число присутствующих на свадьбах и похоронах; пабам, кафе и ресторанам запрещается обслуживать клиентов у стойки и закрываться позднее 22:00. Штрафы за нарушения правила о запрете сбора более чем по шесть человек увеличиваются вдвое, до £200; такой же штраф может быть назначен за появление без маски.

В Турецкой медицинской ассоциации заявили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране может значительно ухудшиться. Как утверждают эксперты, Турцию «ожидает цунами», так как в период с сезонными заболеваниями она входит с высоким уровнем заражения, причина — бездействие властей.

Нобелевский комитет отказался от традиционной церемонии вручения премий. Присуждение наград в области физики, химии, литературы и медицины пройдет в дистанционном режиме. Для этого специально организуют телевизионную студию.

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Генассамблее ООН назвал Китай ответственным за распространение коронавируса и потребовал наказать Пекин. В ответ лидер КНР Си Цзньпин заявил о недопустимости политизации пандемии.

В Белом доме заявили, что Трамп согласен на использование иностранной вакцины от коронавируса в США.

«Я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не волнует, если ее сделает другая страна, я сниму перед ней шляпу», — передала представитель Белого дома слова президента.

У людей, которые переболели лихорадкой денге, может появиться иммунитет к COVID-19, говорится в исследовании профессора из университета Дьюка (США) Мигеля Николелиса. По его словам, иммунитет к COVID-19 также может появиться, если сделать прививку от лихорадки денге.

Американские ученые разработали несколько сценариев развития эпидемии нового коронавируса на пять лет вперед. Результаты исследований показали, что ключевой фактор в формировании будущей траектории глобальной пандемии коронавируса — сила и устойчивость естественного и особенно индуцированного вакцинами иммунитета.

Священный Кинот Афона, руководящий орган монашеской республики, ввел ограничения на Святой Горе из-за коронавируса, карантин вводить не стали.