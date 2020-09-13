Президенту Белоруссии Александру Лукашенко приходится пристально следить не только внутри своей страны, но и за её пределами.

12 сентября на совещании во Дворце независимости с руководителями силовых ведомств глава государства попросил министра обороны страны Виктора Хренина и начальника Генштаба Александра Вольфовича проанализировать, есть ли необходимость сохранять на западной границе концентрацию войск, стянутых туда в начале месяца из-за учений НАТО на территории Польши и Литвы. По словам Лукашенко, если учения в приграничных государствах завершены, то реакция Минска должна быть адекватной, к тому же держать на западной границе половину белорусской армии недёшево. А министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева президент спросил об общественно-политической ситуации в целом по стране, потому что власти «обычно топчутся здесь, в Минске, но страна не такая маленькая».

Военный эксперт предположил, что станет с Ригой, Варшавой и Вильнюсом, если НАТО нападет на Белоруссию
Военный эксперт предположил, что станет с Ригой, Варшавой и Вильнюсом, если НАТО нападет на Белоруссию
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Глава Министерства обороны доложил, что после комплексной проверки боеготовности Вооружённых сил с приведением отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса и проведением тактических учений в районе Гродно войска возвращены в места постоянной дислокации. Но на учебно-боевом дежурстве остаются силы и средства ракетных войск и артиллерии, военно-воздушных сил и войск ПВО. 

Опасность извне

После совещания у президента Хренин сообщил о военной активности у внешних рубежей Белоруссии. По его словам, движение войск НАТО происходит в рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость», в частности на литовский полигон Пабраде, расположенный в 15 км от белорусской границы, переброшен 2-й танковый батальон 69-го танкового полка США.

Министр обороны подчеркнул, что Минск не может не беспокоить, что в непосредственной близости  будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины Bradley. Также зафиксированы усиленные полёты авиации Североатлантического альянса, в том числе бомбардировщиков Б-52, вдоль государственной границы Белоруссии и ведение разведки происходящих мероприятий на территории государства.

Кроме того, Главный штаб сил обороны Эстонии сообщил, что в страну для проведения тренировок в воздушном пространстве и отработки взаимодействия с эстонскими военными возле авиабазы Эмари, центрального полигона и окрестностей города Тапа прибудут вертолёты UH-60 Black Hawk 101-й бригады Сухопутных войск США, которая базируется на авиабазе в Латвии. Американцы будут находиться в Эстонии до 18 сентября.

Западные военные активизировались вблизи белорусских границ после того, как президент РФ Владимир Путин заверил Александра Лукашенко, что в случае необходимости Москва окажет Минску военную помощь в рамках Союзного государства и ОДКБ. В США это заявление расценили как угрозу вторжения России в Белоруссию. Такую обеспокоенность в частности высказали сенатор — демократ Кристофер Кунс и сенатор-республиканец Линдси Грэм в письме президенту США Дональду Трампу

«В случае введения российских войск в города Белоруссии страна лишится остатков своего суверенитета и усилия по продвижению демократии застопорятся на десятилетия. Если Белоруссия станет местом проведения российской операции, то силы этой операции окажутся у границ стран НАТО — Польши и Литвы, — что поставит под угрозу наших союзников в Восточной Европе. 

Призываем Вас пойти на сотрудничество с европейскими партнёрами, чтобы убедить правительство Белоруссии прекратить его посягательство на демократические ценности, а также принять все необходимые меры для обеспечения в стране соблюдения прав человека и основных свобод. Также чрезвычайно важно, чтобы вы решительно и публично выступили против возможности дальнейших авантюрных действий со стороны России», — пишут сенаторы.

России пора готовиться к транзиту власти в Белоруссии — эксперт
России пора готовиться к транзиту власти в Белоруссии — эксперт
© РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Никаких авантюрных действий и уж тем более военного вторжения в соседнюю страну Россия не планирует. Как объяснил Путин в интервью журналисту Сергею Брилёву, договорённость с Лукашенко заключается в применения в Белоруссии сил резерва из сотрудников правоохранительных органов РФ, но лишь в том случае, если ситуация в республике выйдет из-под контроля и когда экстремисты, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определённых границ и не приступят к разбою.

Россия и Белоруссия надеются на лучшее — разрешение политического кризиса мирным путём, — но готовятся к худшему. С 14 по 25 сентября на полигоне «Брестский» пройдут ежегодные учения «Славянское братство», в которых будут задействованы более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц техники.

Сербия, традиционно участвующая в мероприятии, в этом году отказалась. Накануне начала учений департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ поспешил успокоить западных партнёров: «Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран. После завершения учения российские военнослужащие вернутся в пункт постоянной дислокации на территории Российской Федерации».

Опасность изнутри

Впрочем, такую позицию США на Западе разделяют не все. 12 сентября, выступая на международном симпозиуме о демократии в Праге, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил: «В нынешней ситуации с Белоруссией Россия пока ведёт себя осторожно, её прямая военная интервенция в этой стране не грозит. Угрозой видится, скорее, постепенное ограничение суверенитета Белоруссии».

«Символ борьбы за свободную Белоруссию». Польша лепит из Тихановской государственного деятеля
«Символ борьбы за свободную Белоруссию». Польша лепит из Тихановской государственного деятеля
© REUTERS, Kacper Pempel

Лидеры оппозиции один за одним перебираются за рубеж и начинают действовать в тесной связке с властями страны пребывания. Светлана Тихановская, занявшая по данным ЦИК Белоруссии на президентских выборов второе место, сражу же уехала в Литву, её доверенное лицо Ольга Ковалькова перебралась в Польшу, куда ранее прибыл бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко, в одну из этих стран в скором времени собираются перебраться Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сейчас находятся на Украине.

13 сентября угрозы в адрес Лукашенко прозвучали не от его политических оппонентов, а от белорусских программистов.

«Если 13.09.2020 года задержат хотя бы одного протестующего, то Беларусь забудет что такое налоги до того момента, пока аресты не прекратятся и Лукашенко не покинет свой пост. Иначе, будет очень больно…

Александр Григорьевич, мы обращаемся лично к Вам: Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет… Оно вам надо? Вы так заботитесь о своём окружении…без проблем, мы в силах и рубль убить и начать счета ваших близких друзей блокировать. 

13 сентября последний шанс одуматься. И ещё: Вы завтра лично должны выйти с громкоговорителем из дворца Независимости и извиниться перед белорусским народом», — написали они в Telegram-канале «Кибер Партизаны».

IT-сектор — предмет гордости Лукашенко. Это единственный сектор национальной экономики, который развивался стремительными темпами, опередив по этому показателю даже Индию, славящуюся своими программистами. В прошлом году IT-отрасль обеспечила 50% прироста ВВП, экспорт IT-услуг из Белоруссии в 2017-2019 годах вырос почти в 2,5 раза (до $2 млрд). Прежде всего, такой рывок обусловлен налоговыми льготами для резидентов Парка высоких технологий (аналог российского «Сколково»), созданного в 2005 году.

Средняя месячная зарплата программистов в Белоруссии составляет $1869 (по информации портала о работе в IT-отрасли Dev.by). Одна из причин, почему программисты выступают против Лукашенко — отказ сооснователю Парка высоких технологий Валерию Цепкало в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии.

Ищенко объяснил, что конкретно получит Польша в случае краха Белоруссии
Ищенко объяснил, что конкретно получит Польша в случае краха Белоруссии
© CC0, Pixabay

При этом другие страны пользуются ситуацией. Латвия приглашает IT-специалистов во всеуслышание, публично обещая принять всех желающих белорусов, Литва же предпочла переманивать их, не привлекая внимания, проводя закулисные переговоры с конкретными компаниями. Программу по приёму белорусских айтишников запустила Польша: специалистам с профильным образованием обещают ускоренное оформление визы, помощь в переезде всей семьи, предоставление офисных помещений и лучших коворкингов, возможность участия в программах развития и гранты на сумму от 1 до 4 млн злотых (20-80 млн рублей).

«С одной стороны, шансов привлечь белорусских специалистов в Россию у нас больше. Мы взяли правильный вектор на то, чтобы сделать интересные условия IT-бизнеса, вернуть компании в нашу юрисдикцию, обеспечить уверенность в завтрашнем дне тем, кто связал свою жизнь с интернетом.

С другой стороны, в новостях фигурируют только прибалтийские страны, а теперь и Польша, которые из-за своей компактности могут довольно быстро принимать подобные законодательные инициативы. В информационном плане они выигрывают. Создаётся впечатление, что Прибалтика и Польша готовы с руками и ногами оторвать белорусских специалистов. Нам не хватает популяризации, в том числе среди специалистов, того, что в России есть отличные условия работы, что они интересны заказчикам, что правительство думает о том, чтобы их удержать и стимулировать работать в России. Просто об это надо больше говорить», — заявил в интервью газете «Взгляд» директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

В целом, ситуация для Александра Лукашенко остаётся крайне непростой. На этом фоне на 14 сентября в Сочи запланирована его встреча с Владимиром Путиным. 