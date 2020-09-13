Помимо противостояния с политической оппозицией, у президента Белоруссии Александра Лукашенко появилась другая проблема: риск отключения в стране налоговой и банковской систем местными IT-специалистами

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко приходится пристально следить не только внутри своей страны, но и за её пределами.

12 сентября на совещании во Дворце независимости с руководителями силовых ведомств глава государства попросил министра обороны страны Виктора Хренина и начальника Генштаба Александра Вольфовича проанализировать, есть ли необходимость сохранять на западной границе концентрацию войск, стянутых туда в начале месяца из-за учений НАТО на территории Польши и Литвы. По словам Лукашенко, если учения в приграничных государствах завершены, то реакция Минска должна быть адекватной, к тому же держать на западной границе половину белорусской армии недёшево. А министра внутренних дел Белоруссии Юрия Караева президент спросил об общественно-политической ситуации в целом по стране, потому что власти «обычно топчутся здесь, в Минске, но страна не такая маленькая». Военный эксперт предположил, что станет с Ригой, Варшавой и Вильнюсом, если НАТО нападет на Белоруссию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Глава Министерства обороны доложил, что после комплексной проверки боеготовности Вооружённых сил с приведением отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса и проведением тактических учений в районе Гродно войска возвращены в места постоянной дислокации. Но на учебно-боевом дежурстве остаются силы и средства ракетных войск и артиллерии, военно-воздушных сил и войск ПВО.

Опасность извне

После совещания у президента Хренин сообщил о военной активности у внешних рубежей Белоруссии. По его словам, движение войск НАТО происходит в рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость», в частности на литовский полигон Пабраде, расположенный в 15 км от белорусской границы, переброшен 2-й танковый батальон 69-го танкового полка США.

Министр обороны подчеркнул, что Минск не может не беспокоить, что в непосредственной близости будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины Bradley. Также зафиксированы усиленные полёты авиации Североатлантического альянса, в том числе бомбардировщиков Б-52, вдоль государственной границы Белоруссии и ведение разведки происходящих мероприятий на территории государства.

Кроме того, Главный штаб сил обороны Эстонии сообщил, что в страну для проведения тренировок в воздушном пространстве и отработки взаимодействия с эстонскими военными возле авиабазы Эмари, центрального полигона и окрестностей города Тапа прибудут вертолёты UH-60 Black Hawk 101-й бригады Сухопутных войск США, которая базируется на авиабазе в Латвии. Американцы будут находиться в Эстонии до 18 сентября.

Западные военные активизировались вблизи белорусских границ после того, как президент РФ Владимир Путин заверил Александра Лукашенко, что в случае необходимости Москва окажет Минску военную помощь в рамках Союзного государства и ОДКБ. В США это заявление расценили как угрозу вторжения России в Белоруссию. Такую обеспокоенность в частности высказали сенатор — демократ Кристофер Кунс и сенатор-республиканец Линдси Грэм в письме президенту США Дональду Трампу.

«В случае введения российских войск в города Белоруссии страна лишится остатков своего суверенитета и усилия по продвижению демократии застопорятся на десятилетия. Если Белоруссия станет местом проведения российской операции, то силы этой операции окажутся у границ стран НАТО — Польши и Литвы, — что поставит под угрозу наших союзников в Восточной Европе.

Призываем Вас пойти на сотрудничество с европейскими партнёрами, чтобы убедить правительство Белоруссии прекратить его посягательство на демократические ценности, а также принять все необходимые меры для обеспечения в стране соблюдения прав человека и основных свобод. Также чрезвычайно важно, чтобы вы решительно и публично выступили против возможности дальнейших авантюрных действий со стороны России», — пишут сенаторы. России пора готовиться к транзиту власти в Белоруссии — эксперт © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Никаких авантюрных действий и уж тем более военного вторжения в соседнюю страну Россия не планирует. Как объяснил Путин в интервью журналисту Сергею Брилёву, договорённость с Лукашенко заключается в применения в Белоруссии сил резерва из сотрудников правоохранительных органов РФ, но лишь в том случае, если ситуация в республике выйдет из-под контроля и когда экстремисты, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определённых границ и не приступят к разбою.

Россия и Белоруссия надеются на лучшее — разрешение политического кризиса мирным путём, — но готовятся к худшему. С 14 по 25 сентября на полигоне «Брестский» пройдут ежегодные учения «Славянское братство», в которых будут задействованы более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц техники.

Сербия, традиционно участвующая в мероприятии, в этом году отказалась. Накануне начала учений департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ поспешил успокоить западных партнёров: «Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран. После завершения учения российские военнослужащие вернутся в пункт постоянной дислокации на территории Российской Федерации».

Опасность изнутри

Впрочем, такую позицию США на Западе разделяют не все. 12 сентября, выступая на международном симпозиуме о демократии в Праге, министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил: «В нынешней ситуации с Белоруссией Россия пока ведёт себя осторожно, её прямая военная интервенция в этой стране не грозит. Угрозой видится, скорее, постепенное ограничение суверенитета Белоруссии». «Символ борьбы за свободную Белоруссию». Польша лепит из Тихановской государственного деятеля © REUTERS, Kacper Pempel

Лидеры оппозиции один за одним перебираются за рубеж и начинают действовать в тесной связке с властями страны пребывания. Светлана Тихановская, занявшая по данным ЦИК Белоруссии на президентских выборов второе место, сражу же уехала в Литву, её доверенное лицо Ольга Ковалькова перебралась в Польшу, куда ранее прибыл бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко, в одну из этих стран в скором времени собираются перебраться Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сейчас находятся на Украине.

13 сентября угрозы в адрес Лукашенко прозвучали не от его политических оппонентов, а от белорусских программистов.

«Если 13.09.2020 года задержат хотя бы одного протестующего, то Беларусь забудет что такое налоги до того момента, пока аресты не прекратятся и Лукашенко не покинет свой пост. Иначе, будет очень больно…

Александр Григорьевич, мы обращаемся лично к Вам: Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет… Оно вам надо? Вы так заботитесь о своём окружении…без проблем, мы в силах и рубль убить и начать счета ваших близких друзей блокировать.

13 сентября последний шанс одуматься. И ещё: Вы завтра лично должны выйти с громкоговорителем из дворца Независимости и извиниться перед белорусским народом», — написали они в Telegram-канале «Кибер Партизаны».

IT-сектор — предмет гордости Лукашенко. Это единственный сектор национальной экономики, который развивался стремительными темпами, опередив по этому показателю даже Индию, славящуюся своими программистами. В прошлом году IT-отрасль обеспечила 50% прироста ВВП, экспорт IT-услуг из Белоруссии в 2017-2019 годах вырос почти в 2,5 раза (до $2 млрд). Прежде всего, такой рывок обусловлен налоговыми льготами для резидентов Парка высоких технологий (аналог российского «Сколково»), созданного в 2005 году.

Средняя месячная зарплата программистов в Белоруссии составляет $1869 (по информации портала о работе в IT-отрасли Dev.by). Одна из причин, почему программисты выступают против Лукашенко — отказ сооснователю Парка высоких технологий Валерию Цепкало в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии. Ищенко объяснил, что конкретно получит Польша в случае краха Белоруссии © CC0, Pixabay

При этом другие страны пользуются ситуацией. Латвия приглашает IT-специалистов во всеуслышание, публично обещая принять всех желающих белорусов, Литва же предпочла переманивать их, не привлекая внимания, проводя закулисные переговоры с конкретными компаниями. Программу по приёму белорусских айтишников запустила Польша: специалистам с профильным образованием обещают ускоренное оформление визы, помощь в переезде всей семьи, предоставление офисных помещений и лучших коворкингов, возможность участия в программах развития и гранты на сумму от 1 до 4 млн злотых (20-80 млн рублей).

«С одной стороны, шансов привлечь белорусских специалистов в Россию у нас больше. Мы взяли правильный вектор на то, чтобы сделать интересные условия IT-бизнеса, вернуть компании в нашу юрисдикцию, обеспечить уверенность в завтрашнем дне тем, кто связал свою жизнь с интернетом.

С другой стороны, в новостях фигурируют только прибалтийские страны, а теперь и Польша, которые из-за своей компактности могут довольно быстро принимать подобные законодательные инициативы. В информационном плане они выигрывают. Создаётся впечатление, что Прибалтика и Польша готовы с руками и ногами оторвать белорусских специалистов. Нам не хватает популяризации, в том числе среди специалистов, того, что в России есть отличные условия работы, что они интересны заказчикам, что правительство думает о том, чтобы их удержать и стимулировать работать в России. Просто об это надо больше говорить», — заявил в интервью газете «Взгляд» директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

В целом, ситуация для Александра Лукашенко остаётся крайне непростой. На этом фоне на 14 сентября в Сочи запланирована его встреча с Владимиром Путиным.