Новый глава «Укроборонпрома»: сможет ли Зеленский вырвать оборонный концерн из рук Запада

В среду, 9 сентября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес президенту Зеленскому представление на назначение генеральным директором «Укроборонпрома» Сергея Тихонова

На данный момент Тихонов возглавляет департамент безопасности и оборонно-промышленного комплекса в Офисе президента. Выбор этой кандидатуры сразу же переполошил лагерь прозападных активистов Евромайдана.

Уроженец закарпатского Мукачево Сергей Тихонов был народным депутатом Верховной Рады III и IV созывов (1998-2006) от Прогрессивной социалистической партии Украины Натальи Витренко и блока "За единую Украину". Затем состоял в «Партии регионов».

Предыдущий глава концерна, «варяг» Айварас Абромавичус в конце июля заявил, что вскоре уйдет с этой должности. Год назад он говорил, что идет на должность гендиректора только на 2-3 месяца, чтобы начать финансовый аудит концерна и завести туда новую команду, которая останется работать там и после его ухода. Тем не менее, заявление об отставке он написал только 10 сентября 2020 года. «Искры» от костра запорожского Укроборонпрома © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Заместителем Абромавичуса был один из организаторов Евромайдана — журналист Мустафа Найем. В своем комментарии для издания «Новое время» Найем 10 сентября предупреждает новое руководство от «пересечения красных линий», то есть от отката проводимой командой Абромавичуса реформы.

«Для меня лично соблюдение вышеописанных красных линий — продолжение реформирования, сохранение команды, которая должна довести начатое дело до конца, и политическая независимость новых назначений — являются необходимым условием дальнейшей работы в концерне», — пишет Найем.

Перед уходом Абромавичус тоже предупредил Зеленского, напомнив президенту, что украинские власти взяли на себя обязательства касательно госпредприятий концерна, при нарушении которых государство потеряет поддержку европейских партнеров.

Государственный концерн «Укроборонпром» последние годы часто оказывается в центре коррупционных скандалов. В феврале 2019 года в результате журналистского расследования выяснилось, что руководство концерна совершает закупки для украинской армии по завышенным ценам, в том числе и из РФ, на фоне официального запрета торговать со «страной-агрессором».

Мало того, детали, закупленные как «новые», на самом деле были давно списанными. При этом предприятия концерна, сами производившие определенные детали, прогоняли свою продукцию через ряд фирм-прокладок, а затем сами же закупали свою продукцию, но по многократно завышенным ценам.

В коррупционные схемы были вовлечены бывший заместитель СНБО Украины Олег Гладковский (Свинарчук), ближайший друг Петра Порошенко, его сын Игорь Гладковский, а также бывший гендиректор «Укроборонпрома» Павел Букин. По данным расследования издания Bihus.Info, размер хищений в Укроборонпроме составляет не менее 250 миллионов гривен.

На фоне многомиллионных прибылей, которые получало руководство предприятий «Укроборонпрома», предприятия, входящие в этот концерн, стабильно являются лидерами по невыплате зарплат рядовым работникам. На некоторых предприятиях задолженность доходила до четырех лет. Данный скандал успешно использовал в своей предвыборной кампании нынешний президент Зеленский, пообещав сажать коррупционеров. Военный бюджет Украины: «Чем можем, тем и бряцаем» © president.gov.ua

В прошлом году у президента Украины были намерения расформировать концерн, но в итоге всё свелось к дорогостоящему аудиту и приглашению с Запада членов наблюдательного совета с крупными зарплатами, которые должны были реформировать госконцерн. Проект реформы разрабатывался при поддержке МИД Великобритании. Реформа предполагала масштабную приватизацию предприятий и введение «корпоративного управления».

Абромавичус открыто говорил в интервью, что среди советников «Укроборонпрома» есть иностранцы, в том числе советник, делегированный президентом США Дональдом Трампом.

Буквально накануне смены руководства концерна украинское издание Defense Express разместило разгромную статью о результатах года работы команды Абромавичуса в «Укроборонпроме» (с сентября 2019 г.). По мнению авторов, Абромавичус завёл весь госконцерн в системный кризис.

Статистика свидетельствует о падении производства в 4 раза, экспорта — в 5 раз и роста задолженностей на 700 млн грн. При этом, как подчеркивают авторы статьи, многочисленные заместители Абромавичуса получают «космические зарплаты». Сергей Иванюта, заместитель по финансово-экономическим вопросам, задекларировал месячную зарплату в 232 000 гр. Заместитель по вопросам трансформации предприятия Роман Боднар — за 4 месяца задекларировал 1,23 млн грн зарплаты. Мустафа Найем обходился украинскому бюджету почти в 300 000 в месяц.

В среднем один месяц работы команды Абромавичуса обходится бюджету в 2,7 млн грн. На аудит отчетности предприятий концерна команда Абромавичуса потратила ни много ни мало, а почти 30 миллионов гривен.

На повышении их зарплат настаивали западные партнеры: Европейский союз, например, согласен был передать второй транш кредита в размере 600 млн евро только в случае снятия ограничений зарплат членам наблюдательных советов на 15 крупнейших госпредприятиях, включая «Укроборонпром». На этом фоне растут долги по зарплате рядовым работникам предприятий концерна, которые Абромавичус обещал президенту погасить еще год назад.

По итогам первого квартала 2020 г., «Укроборонпром» понес убытки в размере 681 млн грн и накопил долгов по зарплатам в размере 481 млн грн. (на 68 млн больше, чем в первом квартале 2019 г.) при сокращении количества работников почти на 5 тыс. человек.

Следовательно, возник вопрос о смене столь «эффективного» руководства.

Однако против назначения на должность гендиректора Сергея Тихонова сразу же выступила партия «Голос», которая обычно озвучивает позицию западных партнеров. Депутат от «Голоса» Ярослав Железняк заявил, что кандидатуру Тихонова западные партнеры не одобряют.

«Несмотря на 100500 заявлений экспертов и даже послов G7, г. Тихонова упорно проталкивают на должность председателя Укроборонпрома. По моей информации, вчера утром премьер-министр [сделал вид, что] провел собеседование с Тихоновым и передал представление на его назначение в Офис президента.

Президент вернулся в Киев после вчерашнего визита в регионы. Поэтому страна рискует именно сегодня потерять еще одну реформу. Например, прозрачной работы военно-промышленного комплекса. Пока версия о том, что власти систематически изменяет всех прозападных чиновников, очень подтверждается. К сожалению», — заявил депутат «Голоса».

Украинский журналист и националист Руслан Рудомский видит в этом назначении общий тренд разворота сектора обороны и отход от курса, намеченного Евромайданом.

«Изменение кадрового вектора в секторе обороны и безопасности вызывает определенную тревогу. Прозападного секретаря СНБО Александра Данилюка заменили на человека из 1990-х — Александра Данилова. Министра обороны Загороднюка — на Андрея Тарана. А Сергей Тихонов, как видно из его биографии, человек из тех самых времен, что и Таран с Даниловым, поэтому его назначение вместо Абромавичюса вполне впишется в общую картину», — пишет Рудомский.

Украинские эксперты называют Тихонова «человеком Ермака», главы Офиса президента. Они отмечают, что большую часть своей карьеры Тихонов работал в среднем звене Администрации президента от Леонида Кучмы до Владимира Зеленского. Его называют человеком исполнительным, но не самостоятельным. На новой должности он, скорее всего, будет четко следовать указаниям из Офиса президента.

На этом основании можно сказать, что продолжение «реформы» Абромавичуса и Найема в этом концерне и отказ переходить очерченные ими «красные линии» будет свидетельствовать о слабости президента. А также о безуспешности попыток вырваться из удушающих объятий западных кураторов.