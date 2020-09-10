В начале сентября 2020 года Россия ввела дополнительные санкции против ряда украинских политиков, включая экс-президента Петра Порошенко. Однако большую часть списка составляют члены фракции «Голос»

Под санкции попал и бывший лидер фракции «Голоса» и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Сам он, похоже, не очень-то огорчился, хотя ранее значительную часть гонораров собирал именно на гастролях в РФ.

«Кремль ввел санкции против меня и партии "Голос", которую я создал. Что можно сказать по этому поводу?— Слава Украине!» — написал Вакарчук.

Партию «Голос» на Украине обычно ассоциируют с так называемыми «соросятами» — агентами влияния западных институтов, а также со ставленниками олигарха Виктора Пинчука.

Сам Вакарчук еще в 2015 году поехал «учиться демократии» в Йельский университет США, а в 2017 году продолжил обучение в Стэнфордском университете в «Центре демократии, развития и верховенства права» (CDRL), где специально разработали программу для «новых украинских лидеров». Возвращение в родную стихию. Святослав Вакарчук снова стал собой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Основателем Центра является известный американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма, который лично пригласил Вакарчука. Финансировали программу американский фонд WNISEF (финансируемый правительством США через агентство по международному развитию USAID с целью «помощи в развитии» Украине и Молдове), гендиректор украинско-американской инвестиционной компании Dragon Capital.

Частично оплачивал обучение Вакарчука Пинчук.

На прошлых парламентских выборах Вакарчуку удалось исключительно благодаря своей известности завести в парламент фракцию, пусть и самую маленькую. Весной этого года он покинул пост лидера фракции, а в июне заявил о сложении мандата депутата.

Аналогичным образом он поступил и в 2008 году, сложив мандат, мотивировав свой поступок тем, что не понимает происходящих в парламенте процессов.

Без него партия стала резко терять и без того невысокую популярность среди избирателей. Ее общенациональные рейтинги варьируются от 1,5 до 3%, то есть шансов на прохождение в парламент у нее больше нет. Тем не менее, в некоторых регионах она еще может попасть в горсоветы и облсоветы, так как балансирует на грани проходного барьера.

Избиратель «Голоса» — это, как правило, молодой образованный человек с либерально-националистическими взглядами. Однако сейчас избиратели «Голоса» постепенно перетекают в лагерь экс-президента Петра Порошенко и его партии «Евросолидарность». Великий лицемер Вакарчук, скользкий как рыба. Астрология о певце и дважды экс-политике © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Несмотря на невысокие шансы, «Голос» ведет активную предвыборную кампанию в большинстве регионов. Около 30% всего предвыборного «спама», наружной рекламы и оплаченных постов в соцсетях — это партия «Голос» и ее кандидаты.

«Голос» лидирует среди украинских партий по количеству официально затраченных средств на рекламу в «Фейсбуке», где партия израсходовала четверть миллиона долларов за год (для сравнения «Слуга народа» — $85 000, «Евросолидарность» — $187 000).

Особой отдачи от таких вложений нет, что демонстрируют результаты социологических опросов. Столь активную кампанию при минимальных шансах можно объяснить разве что необходимостью отработать средства, выделяемые западными спонсорами.

В Киеве, несмотря на массированную кампанию, «Голос» 5%-ный барьер не преодолевает, набирая пока лишь 4%. В Львове на базе партии «Голос» проходит в горсовет и облсовет, набирая от 7 до 8%. В Ужгороде — лишь 1,2%.

В Николаеве — 1%. В Луцке — 3%. В Запорожье — 1,4%. В Кропивницком — 1,5-2%.

В Ивано-Франковске — 3,7%. В Тернополе и Сумах — по 1%. По 1% — в Хмельницком, Мукачево и Черкассах. В Черновцах — 2,8. В Чернигове — 0,5%. В Ровно — от 2,6% до 3,1%. В Одессе — от 1 до 2%.

Таким образом, можно увидеть, что, кроме Львова, у этой партии практически нигде нет шансов попасть в органы местной власти. При мобилизации дополнительных ресурсов, возможно, им удастся попасть в Киевский горсовет.

Своих мэров у «Голоса» не будет, похоже, нигде. «Голос» выступил против особого статуса каких-либо территорий Украины © Facebook, Kira Rudik

Такой провал раскрученной и поддерживаемой западными спонсорами политической силы обусловлен прежде всего тщетностью попыток «скрестить ежа с ужом» — проевропейский либерализм с украинским национализмом. Такое сочетание возможно лишь в качестве временного тактического союза, как это было, например, на Евромайдане.

Тем не менее, в глазах избирателя между этими двумя концепциями слишком сильны противоречия.

Определенную роль в падении популярности этой партии сыграла и позиция ее парламентской фракции во время голосования по важным законопроектам. Как правило, вся фракция единодушно поддерживала все требования западных фондов, включая сокращение социальных расходов, земельную и медицинскую реформы, насколько бы «людоедскими» и непопулярными они ни были.

Вместе с тем и бывший лидер фракции Святослав Вакарчук проявил себя в качестве политика слабого, невнятного и нерешительного.

Чрезвычайно далека от рядового избирателя и политическая риторика членов партии. Фразы, заученные на тренингах западных фондов, могут найти отклик у шведского или бельгийского либерала, но они совершенно чужды и непонятны украинскому избирателю.

«Национальный корпус» перед выборами: маргинальная партия диктует правила в украинской политике © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Украинские СМИ и политологи уже «хоронят» партию как неудачный проект, который, очевидно, «рассосется» к следующим парламентским выборам. Часть членов партии уже перебежали накануне местных выборов в ряды «Слуги народа» и выдвигаются кандидатами от президентской партии.

Тем не менее, мы увидим активистов членов партии «Голос» в рядах и других партий, а по их количеству в каком-нибудь новом политическом проекте можно будет судить о степени влияния западных партнеров на эту партию.