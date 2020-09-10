До президентских выборов в США осталось меньше двух месяцев, а шансы действующего главы государства Дональда Трампа и бывшего вице-президента страны Джо Байдена примерно равны. Но это далеко не единственная причина, почему исход президентской гонки ещё более непредсказуем, чем в предыдущие годы

До президентских выборов в США осталось меньше двух месяцев, а шансы действующего главы государства Дональда Трампа и бывшего вице-президента страны Джо Байдена примерно равны. У Байдена, по соцопросам, преимущество в 7,1%. Хотя это ещё ничего не значит, как показала избирательная кампания 2016 года, когда безоговорочный фаворит социсследований, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон проиграла Трампу. Выборы в США, Трамп против Байдена: «ставленник Кремля» против «марионетки социалистов» © AP,

Однако в этом году исход президентской гонки ещё более непредсказуем. Газета The Washington Post приводит 7 причин, почему.

Во-первых, голосование пройдёт в условиях пандемии, чего в американской истории не было уже 100 лет. США удерживают лидерство в мировом рейтинге по количеству заразившихся и скончавшихся от COVID-19. Это очень тяжело для людей в том числе с психологической точки зрения. Невозможно предсказать, как избиратели будут реагировать на эту ситуацию.

Во-вторых, эпидемия нанесла огромный удар по национальной экономике: благосостояние людей падает, уровень безработицы вырос (несмотря на последующий рост, ситуация всё равно остаётся непростой), не все предприятия пережили этот сложный период.

«При обычном ходе предвыборного процесса рецессия типа нынешней отправила бы переизбирающегося президента собирать чемоданы ещё до окончания срока. Другие факторы на фоне такой рецессии потеряли бы своё значение, в особенности культурно-поведенческие. Тем не менее, парадокс: американцы ставят Трампу вполне приличную оценку по предмету «управление экономикой». А статистические данные за третий квартал могут свидетельствовать о происходящей коррекции экономической ситуации — быстром относительном росте ухудшившихся было показателей», — говорится в статье The Washington Post.

Стабильная и процветающая экономика была главным козырем Трампа. В начале года респонденты, намеревающиеся голосовать за него на выборах, называли экономические причины ключевым фактором. Да и сейчас американцы доверяют в этом вопросе Трампу больше, чем Байдену.

В-третьих, предвыборная кампания проходит на фоне массовых акций протестов во многих городах против расового неравенства и полицейского произвола. Причём в июле, спустя 2 месяца после начала волнений, протесты поддерживало рекордное количество американцев — 2/3 опрошенных. Для сравнения: в 2011-м движение Occupy Wall Street одобрили 44%. Всё же постепенно часть населения, прежде всего белое, разочаровалось в Black Lives Matter, поскольку движение нередко превращалось в откровенное хулиганство. Тем не менее, расовый вопрос стоит остро как никогда. Протесты ещё больше раскололи американское общество по расовому и политическому признаку — западные СМИ © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

В-четвёртых, доверие со стороны населения утратили многие общественные институты: полиция, армия, СМИ, религиозные движения.

«Даже полиция и военные — объекты восхищения со стороны общества в течение десятилетий — увидели, как снижается статистика их одобрения. Мы теперь — страна, чьи герои, как правило, не состоят на госслужбе и не принадлежат к истеблишменту», — отмечает The Washington Post.

В-пятых, в американском обществе растёт недовольство курсом, по которому движется страна. Одобряют действия властей всего 13% респондентов. На настроения населения повлияли и коронавирус, и экономический урон, и политический раскол.

«Пока не очень ясно, кто сможет перевести это недовольство в собственные политические очки: Джо Байден может оседлать волну недовольства, как это сделал Билл Клинтон в 1992 году, а может и «упасть» с этой волны, как это случилось с не сумевшим «капитализировать» народное недовольство Миттом Ромни в 2012-м», — размышляет автор статьи Дэвид Байлер.

В-шестых, важно, каким образом избиратели будут голосовать. Поскольку эпидемиологическая ситуация в стране остаётся сложной, рекордное количество людей изъявило желание проголосовать по почте. Эту идею обеими руками поддерживают демократы, поскольку именно их электорат предпочитает этот способ. Почтовая служба США уже сейчас предупреждает, что не сможет оперативно обработать такие объёмы, и это затянет процесс подсчёта результатов. Следовательно, имя избранного президента станет известно только спустя несколько недель, а то и месяц-два.

В-седьмых, у Трампа есть проблемы с уровнем одобрения со стороны населения, но всё может измениться на раз-два. В среднем в период президентского срока его рейтинг находился на уровне около 40%, примерно такие же показатели и сейчас. Люди не довольны, как он отреагировал на начало пандемии и как он решает расовые вопросы. Теперь задача президента состоит в том, чтобы добиться голосов избирателей, которые не одобряют его как личность. Риск двоевластия навис над США: Америка рискует повторить судьбу Белоруссии © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

«Президентские гонки здорово изменились за последние годы, а их финальная часть стала куда драматичнее, чем в былые времена. То, что казалось почти свершившимся фактом 1 августа, к 1 октября может оказаться всеми забытым ложным прогнозом. А после последних выборов никто не говорит, что старый метод предсказания итогов голосования — социологические опросы — является совершенным. Всё, что произошло в 2020 году, казалось непредставимым до его начала», — констатирует The Washington Post.

Так что нынешние президентские выборы в США имеют все шансы стать самыми непредсказуемыми за всю историю страны.