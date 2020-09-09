Лепс и 70 тысяч зрителей. В Донецке прошёл концерт, который уже стал легендарным

Донецку трудно припомнить, когда на его центральной площади собиралось такое количество горожан и гостей столицы Донбасса: 8 сентября 2020 года площадь Ленина, по некоторым подсчетам, приняла 70 тысяч человек, пришедших на концерт Григория Лепса. Концерт был приурочен к национальному празднику края – Дню освобождения Донбасса

Думается, нечасто и Заслуженный артист России Григорий Лепс видел столько людей на своих концертах. Притом что армия его поклонников огромна.

В Донецке его творчество тоже любят. Но в этот день для многих и многих пришедших на площадь выступление популярного певца стало явлением иного порядка.

Донбасс уже седьмой год живет на войне, в труднейших условиях обстрелов со стороны ВСУ, жестокой экономической блокады, устроенной Киевом. Живёт, будучи разделен на две части: две трети территории республики, людей, ходивших 11 мая 2014 года на референдум, провозгласивший независимость края от Украины, с того года контролирует Киев.

Поэтому приезд известнейшего певца в Донецк именно на День освобождения Донбасса многими в городе был воспринят как особый знак.

Народ Донбасса пел вместе с Лепсом самые известные его песни. Пел так, что эхо отражалось далеко по проспектам и улицам сражающегося города.

А когда в финале грянул Гимн России, восторгу собравшихся не было предела. Кстати, в российских СМИ можно было прочесть, что гимн пели все поголовно — даже дети и подростки.

Донецк не стерпит: Корнилов объяснил причину обострения на Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

Донецк — огромный промышленный мегаполис, известный не только углем. Город всегда был крупным культурным, спортивным, научным центром и в Союзе, и на Украине. Ежегодные международные форумы «Звезды шеста» Сергея Бубки, «Звезды мирового балета» Вадима Писарева, первый в СССР международный фестиваль джаза «ДоДж» (с 1967 года, между прочим), многие и многие победы на мировой арене футбольного клуба "Шахтер" давно принесли Донецку и Донбассу в целом славу выдающихся центров русской культуры.

И никакие артобстрелы не сумели убить нерв русской культуры в Донбассе, не смогли ожесточить дончан. На площади в Донецке в День освобождения Донбасса бушевало человеческое море.

Сколько бы ни злобствовали украинские СМИ и националисты, мы у себя в Донецке принимаем Юлию Чичерину, подобно Крыму мечтаем вернуться в семью русских народов.

У нас в Центре славянской культуры плачет от счастья пораженный приемом и получасовыми овациями, великий русский композитор Эдуард Артемьев.

И мы кричим «браво» Григорию Лепсу в великий для нас день.