«Ультиматум Пушилина» и обострение ситуации в Донбассе вызвали у многих опасения, что длившийся более сорока дней режим прекращения огня может быть нарушен окончательно. Но появилась надежда на то, что Киев пойдёт на поиск компромиссных решений

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Сумскую область во вторник, 8 сентября заявил, что встреча советников в «нормандском формате» запланирована на 11 сентября. Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак примет участие в этой встрече.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации, «европейские и украинские партнеры выполнили требование Козака и заблаговременно представили свои предложения в проект итоговых документов встречи».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга 4 сентября сообщил о договоренности, что сразу после встречи советников состоится встреча министров иностранных дел стран «нормандской четверки». Донбасс: подарков Зеленскому не будет © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Ранее встреча представителей Украины, Германии, Франции и России неоднократно переносилась. Так, была отменена встреча политических советников лидеров «нормандской четвёрки», запланированная на 28 августа этого года. Тогда в Офисе президента Украины сообщали, что встреча переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна.

«У военных свои счёты»

Недавнее обострение ситуации в зоне боевых действий на Донбассе может быть связано с проблемами в политических переговорах, считает политолог, директор Украинского Института политики Руслан Бортник.

«В силу того, что сторонам оказалось сложно договориться о следующих шагах в рамках минского мирного урегулирования, мы видим, что остановился диалог и в отношении захваченных лиц, и возникли проблемы с определением зон разминирования, и как итог этого явно наметившегося политического тупика возникла проблема с определением даты следующей встречи. И как результат мы увидели военное обострение», — сказал эксперт в интервью изданию Украина.ру.

По его словам, перемирие невозможно без политического урегулирования, попытка заморозить конфликт таким образом не срабатывает — «потому что военные находятся слишком близко друг от друга, у них свои счёты».

Эксперт подчеркнул, что по этой причине «сначала надо реализовать часть положений Минских соглашений, а потом уже добиваться полноценного прекращения огня». Руслан Бортник: Требовать прекращения огня в Донбассе до реализации «Минска» — значит говорить, что мира не будет © Facebook, Ruslan Bortnik

Политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру тоже отметил, что, возможно, обострение в Донбассе и сегодняшнее заявление Зеленского — звенья одной цепи, «то есть необходимо провести встречу, чтобы этот вопрос решить».

Причины для обострения и для «ультиматума Пушилина» вполне веские, считает политолог Владимир Корнилов. По его словам, проводимые в нарушение дополнительных мер фортификационные работы ВСУ «производятся совсем не далеко от водовода, который снабжает водой Донецк, того водовода, который они уже повреждали».

«Конечно, Донецк не может этого терпеть, поэтому предупредил о возможных последствиях, тяжелых последствиях для перемирия», — сказал Корнилов.

«Очень большой риск»

Обострение связано с пятидневкой ненависти, которая была вызвана после интервью замглавы украинской делегации в Контактной группе Витольда Фокина изданию «Страна UA», считает политэксперт, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.

«Для украинской партии «ни войны, ни мира» любые намеки на компромисс отбрасываются сходу, — отметил эксперт. — Они устроились в такой ситуации, и зарабатывают на этом не только политические, но и финансовые дивиденды. Им нужен тлеющий конфликт».

Что касается «ультиматума Пушилина», то, по словам политолога, тем самым Зеленскому дают понять, что у него легко могут отобрать лавры миротворца, особенно накануне выборов. Андрей Золотарёв: Зеленский принадлежит к беспомощной «партии мира» Украины © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Для Зеленского это был бы серьезный репутационный удар», — подчеркнул Золотарёв, добавив, что «отсюда вытекает очень большой риск того, что перемирие может быть в ближайшие дни и недели нарушено».

В свою очередь политолог Владимир Корнилов выразил надежду на то, что до местных выборов «Зеленский, командование ВСУ постараются сдержать боевиков на линии фронта».

«Хотя, учитывая тот факт, что эти боевики состоят из подразделений, мягко говоря, не самых дисциплинированных, порой не подчиняющихся верховному главнокомандующему, я думаю, что не избежать и более серьезных инцидентов», — добавил он.

А вот политэксперт, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков считает, что на самом деле нет оснований сейчас говорить об обострении в Донбассе, там есть лишь отдельные нарушения.

«Там же ситуация такая, что силы и средства все равно стоят по обе стороны от линии разграничения, и сама эта ситуация не исключает таких вещей. Кроме того, возможно были провокации», — отметил он.

И добавил: «все эти нормандские встречи советников очень мало зависят от реальной ситуации (на линии разграничения — Ред.), данный процесс постоянно идет своим чередом». Рудяков: Европа и США согласны, что Украина должна вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР © РИА Новости, Нина Зотина

«Договорённости, возможно, есть»

Руслан Бортник отметил, что анонсированная Зеленским встреча политических советников может состояться, и «если российские представители приедут на эту встречу, то это означает, что какие-то предварительные договоренности, возможно, есть».

При этом эксперт напомнил, что «минский переговорный формат — такая себе матрешка трехуровневая. Базовый уровень — это советники, второй уровень — это министры иностранных дел, третий уровень — это президенты». Поэтому встречу на уровне советников не стоит переоценивать.

Но за этой встречей могут последовать другие. Руслан Бизяев отметил, что на проведении встречи советников «очень сильно настаивали Германия и Франция», поскольку им «не выгоден этот тупик, им необходима заморозка конфликта». А вот проблема реинтеграции Донбасса, по словам эксперта, «упирается во взаимоотношения Украины и России, в весь комплекс украинско-российских политических взаимоотношений».

По мнению Павла Рудякова, европейцы продвигают встречу на уровне президентов: «поскольку Меркель в этом заинтересована, Макрон заинтересован, Путин готов с этим согласиться, подготовка к этому саммиту может начаться со встречи советников».

Эксперт добавил, что, по его мнению, встреча лидеров стран возможна «в последней декаде ноября — первой декаде декабря» этого года.

«Деньги-то даются на войну…»

Но какова позиция Зеленского, какими могут быть результаты всех этих возможных встреч и переговоров? Приведут ли они к действительному продвижению на пути к миру? В этом есть сомнения. Владимир Корнилов: Не будет войны на Донбассе — не будет кредитов для Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

По мнению Павла Рудякова, Зеленский сейчас «не контролирует ситуацию, он повязан этими «красными линиями» «партии войны» в Киеве, и он ждёт, что ему внешняя поддержка позволит двигаться дальше» (в деле политического урегулирования конфликта — Ред.).

Пока президенту «не хватает власти в стране», чтобы реально двигаться в этом направлении, считает эксперт.

С этим согласен Андрей Золотарёв, отметивший, что Зеленский принадлежит к «беспомощной партии мира». По словам политолога, возможно, президент «искренне хотел бы мирного урегулирования, чего он обещал в ходе избирательной кампании, но для этого должен быть политический ресурс, инструменты».

По мнению эксперта, украинскому политикуму нужно определиться и ответить для себя на вопрос относительно желательности реинтеграции Донбасса. Ведь понятно, что доминирующие там настроения «не коррелируются с той политикой, которую сегодня проводит официальный Киев: с декоммунизацией, с переписыванием истории, с навязыванием государственной церкви».

«Это все неприемлемо для Донбасса. А если компромисс отбрасывается, то о какой реитнгерации может идти речь? Если же мы хотим реинтеграции Донбасса, мы должны идти на уступки. В том числе те, которые зафиксированы в Минских соглашений», — подчеркнул Золотарёв.

Возможны ли сейчас дипломатические прорывы в деле урегулирования конфликта? Владимир Корнилов подчеркнул, что «всё в руках хозяев Украины». При этом, по его словам, «нужно понимать, что Украина, украинские элиты, те, кто, может быть, хотел в прошлом году на выборах президентских заключить какое-то перемирие или прочный мир, все равно понимают со временем, что деньги-то даются на войну…».