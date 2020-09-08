Во вторник, 8 сентября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live перепостил призыв к белорусам создавать собственные «отряды самообороны». Таким образом, белорусскую власть вынуждают к эскалации конфликта

Утром во вторник, 8 сентября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live перепостил сообщение канала «Беларусь головного мозга», которое призывало белорусов создавать отряды самообороны. Аудитория Nexta_live почти в пять раз превышает аудиторию «Беларуси головного мозга»: 2,09 млн против 448 тыс. человек. Грабли Лукашенко или хитрый план кукловодов? Белоруссию толкают к Майдану © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

План по созданию народных дружин, который предложили оппозиционные Telegram-каналы, довольно детальный.

«Локальные народные дружины обязательно должны быть на маршах и следить за безопасностью людей. Если ваша колонна взяла традицию идти пешком в центр, обязательно защищайте её, продумывайте маршрут, ведите разведку», — среди прочего предлагается в плане.

Кроме того, авторы плана предлагают формировать защиту на маршах не только по территориальному принципу, но и объединяясь с друзьями и коллегами по работе. На маршах эти дружины должны не только проводить разведку, но и прикрывать людей при отходах и подходах к маршу.

«Советуем дружине носить маски и неброскую одежду, а также придумать свои собственные знаки отличия: особые повязки, узоры на масках, уникальные бэйджи и т.д. При завершении акций эти обозначения лучше всего снимать, когда вы направляетесь домой. Минимальный размер группы обороны: 10-15 человек. Чем вас больше, тем лучше», — советовалось в публикации.

Это лишь часть из плана оппозиции по созданию народных дружин. Предсказуемо, этот план может вызвать жёсткую реакцию со стороны силовиков. Впрочем, может, на это и рассчитывают оппозиционеры.

Как в кино, или Городская герилья по-белорусски

В воскресенье, 6 сентября, исполнилось восемь лет со дня премьеры фантастического боевика «Судья Дредд 3D», снятого по одноименной серии комиксов. Создатели этого британского фильма были вдохновлёны не только комиксами, но и вышедшей годом ранее индонезийской лентой «Рейд». Как и в «Рейде», в «Судье Дредде 3D» герои-полицейские вынуждены были выживать в многоэтажном здании, где свою волю диктовали их противники. При этом сами здания до поры до времени были неприступными бастионами для правоохранителей.

Что-то подобное сейчас попытаются устроить для белорусских силовиков оппозиционеры.

«Необходимо сделать так, чтобы никто, кроме жильцов подъезда и их знакомых, не мог попасть в подъезд. Если же силовики по-прежнему получают доступ, попробуйте заменить домофонную дверь или чипы, не выдавая их никому, кроме самих жильцов. Обсудите с соседями совместные правила контроля доступа в подъезд. Получите полный доступ к крыше вашего дома <…> Если ваш двор относится к тому, где каждый день идёт борьба, обсудите возможные варианты блокировки въезда. На автобарохолках полно дешевого хлама, который необязательно регистрировать», — отмечалось в публикации. Неизвестные сержанты революций. Кто пытается направлять и использовать белорусские протесты на низовом уровне © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Фактически оппозиционерам советуют превратить свои дворы и дома в максимально недружественную для силовиков территорию, что по сути напоминает советы теоретиков городской герильи.

«Они говорят нам, что мы, иракцы, — это не вьетнамцы. У нас нет ни джунглей, ни болот, чтобы спрятаться в них. На что я отвечаю: пусть наши города станут нашими болотами и наши постройки станут нашими джунглями», — в своё время заявлял бывший заместитель премьер-министра Ирака Тарик Азиз.

При этом новосозданные дружины призывали технически оснащаться для борьбы на протестах и в координации деятельности по защите дворов и домов.

«Рации, портативные камеры видеонаблюдения, бинокли, приложение Zello, лазерные указки, громкоговорители, акустические системы и портативные колонки», — перечислялось то, чем следовало оснастить отряды самообороны и дружины.

Примечательно, что приложение Zello активно использовалось во время начальной фазы войны в Донбассе. В июле 2014 года украинские волонтёры-пропагандисты из «Инфонапалм» даже посвятили приложению аналитическую статью под названием «Zello-terrorism, или Опыт работы российских спецслужб в Украине».

Впрочем, одними советами по превращению дворов и домов в «крепости» послание оппозиционеров не исчерпывалось.

«По возможности устанавливайте собственные системы видеонаблюдения (сейчас это дешево). Все камеры, которые работают на карателей, должны быть выведены из строя или закрашены», — указывалось в советах оппозиционеров.

Этот совет не случаен. Как свидетельствует видео Следственного комитета Белоруссии, обнародованное 3 сентября, именно благодаря системам уличного наблюдения удалось установить личность одного из протестующих, захватившего МАЗ на улице Притыцкого в Минске 10 августа и, как уверяли следствие другие задержанные, пытавшегося направить этот МАЗ на шеренги милиционеров.

Впрочем, не только электронные «глаза» попали в прицел оппозиционеров.

Надзирать и запугивать

Одним из наиболее часто повторяющихся мотивов в советах по созданию дружин является борьба со сторонниками власти или теми, кто не желает присоединяться к оппозиции.

«Попытайтесь поговорить с представителями вашего ЖКХ или ТСЖ о том, что теперь они должны прямиком слушаться жителей. Или на крайний вариант не помогать карателям. Если же ваше ЖКХ или ТСЖ отказывается это делать, это ещё один повод не платить коммунальные услуги и брать власть в свои руки в вашем дворе», — советовали протестующим оппозиционные Telegram-каналы. Эксперт сказал, когда Россия уже не сможет спасти Лукашенко © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Пожестче оппозиционеры призывают поступать с теми, кто сотрудничает с правоохранительными органами.

«Вычисляйте пособников, стукачей и карателей. Если они живут рядом с вами, обязательно рассказывайте это другим через листовки», — указывалось в сообщении Telegram-каналов.

Таким образом, белорусов прямо призывают к борьбе с теми, кто помогает правоохранителям. Впрочем, предлагают противостоять и самим милиционерам.

«Если собрались кого-то задерживать или снимать флаг, массово выходите всем двором, снимайте прислужников на видео, срывайте с них маски, становитесь в сцепки <…> Отдельным пунктом хотим обратиться ко всем честным спортсменам и мастерам единоборств. Ваши знания и групповые занятия сейчас очень неплохо помогут народу», — говорилось в советах по созданию дружин.

Примечательно, что двумя днями ранее — во время массовых протестов 6 сентября — подобные призывы на Nexta_live звучали под заголовком «Краткое пособие по ликвидации тихарей и карателей».

«Срываем маски с тихарей и снимаем их лица! После чего отправляем в «Чёрную книгу Беларуси», — призывал ведущийся из Польши Telegram-канал.

С учётом того, что ранее уже и в самом белорусском МВД жаловались на действия оппозиционеров, угрожающих милиционерам и их семьям, слово «ликвидация» сложно понимать иначе, как угрозу жизни правоохранителей.

Нельзя не предвидеть, что эти советы, даже если и не воплотятся в жизнь, то разозлят правоохранителей, которые мониторят информационное пространство. А это значит, что возможен новый виток жестокости при столкновениях на акциях протеста. Что, в свою очередь, подстегнёт протесты. Возможно, это и есть главная цель «советчиков» из-за рубежа. Ведь в конечном итоге это может привести к революции.