Украинская ультраправая партия «Национальный корпус», гражданское крыло «Азова», ни в одной из областей Украины не преодолевает 5%-ный барьер. Однако «Нацкорпус» делает ставку не на поддержку избирателей

Уровень поддержки этой партии — менее 1%, то есть в рамках статистической погрешности. Иными словами, даже если бы социологи включили в опрос несуществующую политическую силу, она набрала бы примерно столько же.

Единственный город, где «Нацкорпус» представлен в органах местной власти, — Чигирин Черкасской области. Украинские ультраправые регулярно «окучивают» Чигиринский район, проводя здесь фестивали «Холодный яр» и организуя неонацистские лагеря для подростков.

«Они же дети!» Почему «Нацкорпус» вывел на марш протеста школьников? © nationalcorps.org

В прошлом году «Нацкорпус» выступил против Петра Порошенко, срывая его предвыборные митинги, начав кампанию шельмования экс-президента, что в какой-то степени повлияло на падение его рейтинга.

В этом году «Нацкорпус» начал целенаправленную кампанию против Партии Шария и «Оппозиционной платформы — За жизнь». Активисты и офисы этих партий постоянно подвергаются нападениям, а виновников полиция, как правило, покрывает. Все-таки курирует «Нацкорпус» и полицию один человек — Арсен Аваков. «Нацкорпус», конечно, не привлекает такими насильственными акциями тысячи новых сторонников, но увеличивает с помощью террора количество тех потенциальных сторонников оппозиционных партий, кто просто отказывается участвовать в выборах.

Сама тактика «Нацкорпуса» и «Азова» рассчитана в первую очередь на силовое подавление в юго-восточных регионах так называемого пророссийского электората.

«Активные и непримиримые». Украина в начале бесславных дел © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Какой-либо внятной экономической программы «Нацкорпус» не представляет. Основной акцент делается не на позитивной программе, а на отрицании — в первую очередь противодействии так называемым пророссийским силам, как националисты и неонацисты определяют Партию Шария и ОПЗЖ.

На недавнем съезде партии «Нацкорпус» в Одессе лидер партии Андрей Билецкий заявил, что к участию в выборах их подталкивает «активизация пропаганды пророссийских политсил внутри государства, а также увеличение влияния Москвы на внутреннюю политику Украины». Билецкий также подчеркнул, что Одесса является стратегически важным городом, который на предстоящих выборах станет главным "полем битвы" с пророссийским реваншем.

Запрещённый в России «Правый сектор» на днях заявил, что идет на местные выборы по той же причине.

«"Правый сектор" идет на местные выборы, чтобы остановить ФСБшные и откровенно пророссийские проекты, такие как Пальчевский», — заявил во время недавней пресс-конференции председатель партии ПС Андрей Тарасенко.

Бизяев назвал партии, которые могут создать коалицию против Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Радикалы в лучших своих традициях начали запугивать сторонников Партии Шария, но стоит обратить внимание на еще один фактор — местную власть. Закрытая социология Офиса президента показала, что Партия Шария отбирает электорат у «Слуги народа» и условной «партии мэров», а уже потом — у ОПЗЖ», — пишет «Резидент».

На местных выборах у «Нацкорпуса» нет практически никаких шансов, и лидеры партии, очевидно, отдают себе в этом отчет. Если обратить внимание на рекламные щиты и агитационную продукцию «Нацкорпуса», первое, что бросается в глаза, — их «детскость» (милые котики и детские рисунки). Целевая аудитория украинских неонацистов голосовать еще не может, но цели у «Нацкорпуса» долгосрочные. Они взращивают своих будущих членов и сторонников с 12-13 лет, и преимущественно это дети юго-восточных городов Украины, которым русофобия внушается с детства.

Взгляды, внушенные детям в переходном возрасте, становятся для человека в какой-то степени базовыми. Для радикального пересмотра взглядов и переоценки ценностей во взрослом возрасте должен произойти как минимум глубокий личный психологический кризис или откровенный конфликт с другими представителями этой политической силы.

«Нацкорпус» последнее время активно работает в школах в рамках «патриотического воспитания» и организует летние лагеря для детей и подростков, которым промывают мозги неонацистскими идеями. Основная масса воспитанников «Нацкорпуса» и «Азова» выйдут на политическую сцену, вероятно, лет через пять. Политическая деятельность и борьба с «пророссийскими организациями» не единственная сфера, где задействуют малолетних.

Атака на слабого президента. Готова ли «партия войны» свергнуть Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Олег Ширяев. Он бывший руководитель харьковского отделения «Нацкорпуса», а сейчас — один из организаторов «Патриотов за жизнь». В интервью Ширяев заявил, что лично видел, как «Нацкорпус» занимается рэкетом и грабежом.

«Я действительно видел, что лидеры «Нацкорпуса» стали долларовыми миллионерами. Они откровенно занимаются грабежом и беспределом. Вытягивают деньги с коммерсантов с целью личного обогащения. Занимаются рэкетом, бандитизмом. И всем этим они промышляют, прикрываясь погонами, ксивами тех подразделений, где они были оформлены», — говорит бывший активист «Нацкорпуса».

По его словам, выйти из этой организации не так просто, как и из обычной ОПГ.

«В «Нацкорпус» вход по рублю, а выход по два, или его вообще нет», — утверждает Ширяев.

Долгосрочные цели украинских неонацистов из «Нацкорпуса» резко контрастируют с политикой других украинских партий, которые зациклены, как правило, на целях краткосрочных — получить власть и доступ к бюджету здесь и сейчас. Цели «Нацкорпуса» в принципе совпадают с долгосрочными целями США в регионе, чем можно объяснить достаточно лояльное отношение западных правозащитников к деятельности организации, занимающейся откровенным террором.