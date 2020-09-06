Украина поставила очередной рекорд по заболевшим COVID-19. Часть населения требует более жёстких мер, но на Западной Украине выступают против карантинных ограничений. Всё усугубляется неспособностью власти и нехваткой ресурсов

За минувшие сутки на Украине зарегистрировали 2 836 новых случаев заражения COVID-19, общее их количество достигло 133 787.

При этом за прошлые сутки умерло 50 инфицированных людей. Всего же с начала эпидемии на Украине зафиксировали 2 811 летальных случаев.

Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 5 сентября, по состоянию на утро этого дня количество инфицированных, находящихся в больницах, составляет 7467 человек. При этом за последние сутки в стране госпитализировали 460 человек больных COVID-19. На Украину пути нет. Зачем Киев закрыл страну на месяц © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Министр подчеркнул, что количество больных ежедневно стремительно растет. Он сравнил нынешнюю ситуацию с той, что была на середину июля, когда в украинских больницах находилось 3,5 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

При этом Степанов заверил, что сегодня в стране подготовлено 35 тыс. коек для больных коронавирусом, и привел статистику по заполненности коек в некоторых регионах страны.

По словам министра, в Ивано-Франковской области заполнено 61% коек, во Львовской — 50%, Одесской — 65%, Тернопольской — 56%, Хмельницкой — 52%, Сумской — 53%, Черновицкой — 69%.

Степнов заверил, что его ведомство и дальше будет увеличивать количество коек для пациентов с COVID-19 и закупать лекарственные средства.

«Но всему есть предел, у нас может банально не хватить врачей. Именно поэтому очень важная вещь — это предотвращение распространения коронавирусной болезни», — подчеркнул глава Минздрава.

Он призвал местные власти более ответственно относиться к здоровью украинцев и не пренебрегать карантинными ограничениями. Но на местах его не услышали.

Деньги или здоровье?

Почти половина украинцев уверена, что стране снова необходим жёсткий карантин. Об этом свидетельствуют данные опроса группы «Рейтинг», который проводился в два этапа в июле и августе этого года. Согласно им 46% опрошенных считают, что власть должна снова ввести жесткие карантинные меры. Чуть больше — 47% — так не считают. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 5 сентября

При этом половина опрошенных ожидают новую волну эпидемии коронавируса осенью-зимой этого года, одновременно около 40% — не ожидают и 11% — затруднились ответить. Те, кто ожидает наступления второй волны, больше считают необходимым внедрение карантинных мероприятий, однако и среди них треть против этого.

Примечательно, что этот же опрос свидетельствует о том, что украинцам не нравится состояние медицины в стране. Так, 18% скорее удовлетворены проведением медицинской реформы в Украине, 64% — скорее недовольны. Также 62% считают, что деятельность Ульяны Супрун скорее негативно повлияла на медицинскую сферу в Украине, 19% — скорее положительно оценили ее деятельность, почти 20% — затруднились оценить.

Возвращаясь к коронавирусу, следует отметить: пока Минздрав призывает местные власти соблюдать ограничения, а почти половина населения страны желает даже ужесточения карантинных мер, у местной власти свой взгляд на проблему.

В четверг 3 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) обновила список регионов «красной» карантинной зоны со следующего понедельника. К уже имеющимся в нём Черновцам (с 24 августа) и Ивано-Франковску (с 31 августа) присоединился Тернополь.

«Красная зона» среди прочего означает закрытие учебных заведений, в том числе детсадов и школ, а также запрет на работу общественного транспорта (возможна лишь высадка пассажиров на межобластных маршрутах). «Укрзализныця» уже сообщила, что с понедельника 7 сентября отменяет остановки поездов в городе.

Но в пятницу 4 сентября на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространению эпидемии COVID-19 приняли решение, согласно которому все учреждения и предприятия в Тернополе будут работать в обычном режиме. Единственное нововведение — местных жителей в общественном транспорте будут перевозить при наличии справки или другого документа с места работы. Коронавирус: более 2800 диагнозов подтвердилось на Украине за сутки © REUTERS, Gleb Garanich

«Будем защищать конституционное право детей на учебу и тернополян на труд. Тернополь на следующей неделе будет жить и работать в обычном режиме, соблюдая противоэпидемических мероприятий. Мы не допустим транспортной и экономической блокады нашего города. Не позволим правительству любителей и экспериментаторов парализовать жизнь двухсоттысячного города», — заявил в тот же день мэр города Сергей Надал.

Он попросил полицию не штрафовать работающих предпринимателей, а также сообщил, что его город присоединяется к иску Ивано-Франковска к Кабмину по поводу перевода города в «красную» зону.

А пока Западная Украина, где наихудшая ситуация с заболеваемостью COVID-19, борется с ограничительными мерами, вся остальная Украина пытается бороться с коронавирусом. Получается так себе.

Одесса как пример

Одесский волонтёр Катерина Ножевникова регулярно помогает больницам Одессы и знает настоящую обстановку с готовностью коек для больных COVID-19.

«Неделю назад, наш главный ̶С̶а̶н̶и̶т̶а̶р̶ ̶л̶е̶с̶а̶ ̶ (глава СЭС — Ред.) господин Ляшко сообщил нам о наличии подготовленных коек в количестве 36 тыс. по стране и что занято всего чуть больше 6 тыс. коек (около 20%). Мы то, конечно понимали, что в реальности все куда хуже. И знали, что некоторые департаменты подали больницы с завышенным количество коек, и что не хватает бригад врачей. А также мы в курсе, что подведённого кислорода там не на 80% коек как требуется, а хорошо, если на 30%. Однако статистика нас убеждала в обратном. Сегодня на брифинге министра здравоохранения озвучены новые цифры. Из 36 тыс. коек занято уже 44%. Почти половина.. Понятно, что «средняя температура по палате» тут не пройдёт. В больнице условного Города N может быть 70% свободных коек, а в больнице города М в другой области —110% заполненность..», — написала она у себя в Facebook 2 сентября.

В этой же записи она грустно констатировала: ее земляки и гости Одессы не задумываются о всей серьёзности ситуации.

«Не забываем сегодня сходить на концерт, дорогие соотечественники. Ведь кто-то скажет «прекратите истерику. Коечек ещё целых 56%», — сыронизировала Ножевникова.

Днём ранее она с ужасом отмечала: одесские школы не подготовлены к пандемии.

«Толпы взрослых и детей. Ни о какой дистанции даже речи быть не может. Маски, натянутые на лоб, подбородок и на локоток эффектно одетой мамы как «вишенка на торте». Суммы, потраченные на подготовку школ зашкаливают за сотни миллионов по стране. Вопрос: зачем? Неужели нельзя было за шесть месяцев подготовить хотя бы старшеклассникам нормальное дистанционное обучение, чтобы снизить количество детей в помещениях и чтобы младшие классы пошли в школу, а у Родителей была возможность пойти на работу? Все громко заявленные мероприятия (разведение детей по времени старта уроков, сидение в классах на переменах, ношение детьми масок в помещении и т..д) это все не работает уже (как мы видим), и, самое главное, не сработает в плане попыток прервать цепь инфекционного распространения. О средствах дезинфекции, которыми будут поливать себя бесконтрольно наши дети, и влиянии этого на общее здоровье промолчу. Но и запасов этих в школе не так уж и много», — отметила Ножевникова.

Тем временем о проблеме безразличия людей заговорили и в правительстве. Ищенко: Труп Украины уже не реанимировать никак © РИА Новости, Нина Зотина

«Люди привыкли к опасности этой болезни, уже нет паники. На втором этапе наступил другой враг — это равнодушие, когда люди подумали — ну, что будет… Это тоже неправильная другая крайность. Но и экономика также уже не имеет тех мощностей для того, чтобы мы на месяц, или даже на три недели закрывали страну в полный локдаун», — заявил 4 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его мнению, лучшим сценарием борьбы с пандемией коронавируса является адаптивный карантин, когда власти локально закрывают, и разрывают локальные цепочки заболеваемости. Но судя по поведению Западной Украины, у Киева нет власти, чтобы внедрять изоляцию на местах.

А это значит, что Украине не позавидуешь. И она снова будет ставить печальные рекорды. Остаётся лишь пожелать украинцам крепкого здоровья.