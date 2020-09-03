В нынешних условиях внутри Украины невозможен компромисс по вопросу Донбасса: «партия войны» слишком сильна и тут же нападает на всех сторонников мира. Чтобы решить проблему в целом, Зеленскому нужно становиться «настоящим» президентом, а в стране – перезагружать идеологию

В субботу, 29 августа, украинское издание Страна.ua опубликовало интервью с первым премьер-министром независимой Украины, нынешним первым замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Витольдом Фокиным.

В интервью Фокин сообщил о необходимости всеобщей амнистии и предоставления особого статуса Донбассу, что и прописано в Минских соглашениях.

«Понимаю, что у меня будет много оппонентов, но скажу, что выполнение Минских договоренностей — это единственный путь к миру», — отметил Фокин. «Он уже не просто Фокин». Кравчук объяснил, почему нельзя давать особый статус всему Донбассу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Все против Фокина

Слова политика вызвали взрыв негодования как в национал-патриотической части украинского общества, так и среди представителей украинской власти. Для нынешней Украины предложение первого премьера — слишком радикальное.

Фокин попал на страницы скандального сайта «Миротворец».

С резкой критикой выступила партия Петра Порошенко «Европейская солидарность». Народный депутат от ЕС Ирина Фриз потребовала отставки Фокина. А руководитель избирательного штаба партии, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов потребовал и вовсе открыть уголовные дела в отношении Фокина.

Однако высказалась не только условная «партия войны». Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что «полная амнистия является военным преступлением, и ни в одном государстве мира это не подлежит амнистии. Это реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем».

В свою очередь могущественный министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказался еще жёстче.

«Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепой политической спекуляции. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ В. Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат», — заявил Аваков.

Примечательно, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что заявление Фокина — это его личная, а не позиция Офиса Зеленского. А у самого главы государства есть четкие «красные линии» по Донбассу, которых он не перейдёт. «Засланные казачки»: Фокин высказался о своих критиках © скриншот с видео "В гостях у Гордона"

Возможен ли в подобных условиях компромисс по Донбассу внутри Украины, а также как происходящее скажется на переговорах по региону, изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты.

«Пятидневка ненависти от партии ни войны, ни мира»

Наверняка Фокин в своих заявлениях отталкивался от бесед, которые имел при назначении на должность, говорит руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарёв.

И вполне закономерно, пояснил эксперт, что Фокин получил пятидневку ненависти от «партии войны», точнее от «партии ни войны, ни мира».

«Это не первый раз: мы имели историю с [экс-советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, создателем Национальной платформы примирения и единства Сергеем] Сивохо. Я думаю, что свои заявления и позиции Сивохо тоже формировал, отталкиваясь от того, о чем он договаривался», — заявил Золотарёв.

По его мнению, это чётко показывает, как работают пресловутые «красные линии»: хотят одного, хотят действительно мирного урегулирования и, возможно, имплементации Минских соглашений, но нет политического ресурса и достаточно воли для того, чтобы это реализовать.

«Вопрос миссии [председателя украинской делегации в ТКГ Леонида] Кравчука и Фокина — насколько долго удастся отодвинуть публичное признание того, что процесс зашел в тупик», — сказал политолог.

При этом, если признать тупик, это будет дефолт по одной из базовых политических позиций Зеленского — по миру, подчеркнул Золотарёв. Андрей Золотарёв: Бескомпромиссность Киева завела Минские соглашения в тупик © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Фокин представил обществу одну из позиций»

Фокин действительно высказал свою позицию, считает украинский политолог Алексей Якубин. Более того, отмечает он, Фокин действительно поверил в свою миссию: что если до него не удалось, то он с его позицией, опытом, пониманием Донбасса мог бы добиться успеха.

«На самом деле в Офисе президента рассматриваются разные варианты. Есть Минские соглашения, но есть и дискуссия вокруг них. Зеленский уже не раз подчеркивал, что достались они ему в наследство от Порошенко, в том числе с ситуацией, когда сначала надо проводить выборы, а потом контроль над границей.

У власти сейчас есть разный набор идей, и они считают, что, может быть, удастся как-то это модернизировать», — сообщил эксперт.

По его мнению, Фокин в данном случае высказал одну из позиций, которая, возможно, обсуждалась, но на публичный уровень не выходила. И вот Фокин ее представил обществу.

«Но не стоит путать позицию Фокина с решением властей. Все-таки окончательное решение примет президент Владимир Зеленский», — сказал Якубин. Политолог Якубин: Витольд Фокин поверил, что может добиться успеха там, где другие спасовали © Facebook, Алексей Якубин

Выход — перезагружать идеологию внутри страны

Заявления Фокина и Кравчука проходят предварительную цензуру в Офисе президента, убеждён эксперт Украинского Института политики Руслан Бизяев.

С другой стороны, почему заявления были дезавуированы, тоже понятно, говорит эксперт: сейчас минские переговоры находятся в тупике, а любая попытка сдвинуть политическую часть договоренностей упирается в протесты радикальной части населения Украины.

«Соответственно, мы видим вышеперечисленные реакции. Офис президента вынужден был эту позицию дезавуировать», — объяснил политолог, добавив, что пока Минский процесс находится в тупике.

По его словам, выход из тупика существует: нужно перезагружать систему и идеологию внутри страны.

«Нужно перезагрузить идеологию, чтобы «армия, мова, вира», которая, собственно и породила эти «красные линии», перестала быть доминирующей идеологией страны. После этого можно уже серьезно, полноценно подходить к политической части «Минска», которая является ключевой в этом конфликте.

Для этого нужно решение высшего руководства — консолидированное решение и Офиса президента, и Верховной Рады. А по большому счету это должно быть консолидированное решение внутри украинских элит», — заявил Бизяев. Руслан Бизяев: Возмутившие националистов заявления Фокина прошли цензуру в Офисе Зеленского © Facebook, Руслан Бизяев

Единственный выход для Зеленского

Сейчас сторонники мира на Украине чрезвычайно слабы, говорит директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

Сторонники мира напуганы, и сам Зеленский напуган, отмечает Рудяков.

«Если послушать риторику Офиса президента, то у нас все хорошо, мы движемся вперед в урегулировании, но это не соответствует действительности. У Зеленского и Ермака очень слабая позиция и не видно желания ее усилить», — заявил политолог.

В целом, уверен он, Зеленский слаб как президент: «уже полтора года как он возглавляет государство, но, имея все возможные рычаги, он ничего не сделал, чтобы поставить под контроль чиновничью шайку и силовой блок. И он боится улицы».

«У Зеленского тупик, ему некуда идти, он только может просить внешней помощи, но он боится это делать, так как не знает, от кого, как, и в какой форме эта помощь могла бы прийти», — подчеркнул Рудяков.

Павел Рудяков: Если Зеленский не возьмет Украину под контроль, его сметут с еще большим позором, чем Ющенко © РИА Новости, Нина Зотина

Что касается переговоров по Донбассу, эксперт ожидает, что до конца года украинские власти вынудят «сделать какие-то шаги по той матрице, которая предусмотрена Минскими соглашениями».

«Но это только отдельные шаги, которые нельзя будет свести в комплекс мероприятий, которые позволят сказать, что процесс сдвинулся», — заявил Рудяков.